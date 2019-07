Dix des questions les plus ridicules posées sur Internet à propos de la Russie

Avez-vous remarqué à quel point la Russie avait attiré l'attention internationale au cours des dernières années ? Il semble que pas un jour ne passe sans qu'un grand journal occidental ne publie un article sur la Russie – qu’il s’agisse d’une énième série télévisée la concernant ou de la dernière tentative secrète russe visant à saboter l'Occident (comme FaceApp).

Et pourtant, au moment même où vous commencez à penser que l'on en a assez dit sur le pays et qu'il ne reste pratiquement plus aucun sujet à exploiter, vous tombez sur des questions étranges et déconcertantes que les étrangers posent en ligne à son propos…

(Tout ce qui suit est véridique : ce sont toutes de véritables questions posées sur Quora ou Google)

Qui est l’actuel président de la Russie ?

Ok, commençons par un petit indice : c’est un homme, son prénom commence par un « V » et ses fans adorent sa photo à cheval… Ça ne vous dit rien ? Nous sommes conscients que le dirigeant russe n’est pas aussi actif sur les réseaux sociaux que le président américain, par exemple, mais de nombreuses personnes le considèrent toujours comme « le meilleur président de tous les temps » et se font même tatouer son portrait. Vous n'avez toujours aucune idée?

La Russie est-elle un continent ?

Hmm, une question difficile en effet. La Russie est le plus grand pays du monde et il serait peut-être plus facile de le considérer comme un continent. Après tout, les continents sont une construction sociale et il n'y a pas d'unité sur le continent occupé par la Russie : certains affirment qu'il n’y existe qu’un continent, l'Eurasie, tandis que d'autres le séparent entre Asie et Europe. De plus, il n’y a pas d’accord sur le fait que la Russie soit l’Europe ou l’Asie. Par sécurité, considérez-la donc comme eurasiatique, à cheval entre ces deux « sous-continents », tant géographiquement que culturellement. De rien.

Les Russes peuvent-ils regarder des séries occidentales ?

Oui, et nous le faisons. Sinon, comment pourrait-on savoir ce que les autres pensent de nous ? C’est d’ailleurs dommage que les Américains ne regardent pas celles produites en Russie. De cette manière ils se tirent une balle dans le pied en matière de guerre de l'information. Au profit de la Russie, bien sûr.

La Russie veut-elle détruire les États-Unis ?

Pourquoi pensez-vous que beaucoup de Russes rêvent de s'installer en Amérique ? Pour la détruire de l'intérieur et y répandre tant le chaos que la langue de Pouchkine.

La Russie est-elle un pays communiste ou socialiste ?

Les souvenirs du grand et ambitieux passé soviétique hantent toujours la Russie, mais (désolé de vous surprendre), la chute de l'URSS y a apporté la démocratie et le capitalisme. Bien qu’il y ait encore des débats sur le niveau de démocratie en Russie, une chose est sûre : pas de communisme ni de socialisme pour nous, camarade!

Pourquoi la Russie a-t-elle rejoint les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale ?

Imaginez simplement où serait la Russie si ce n’avait pas été le cas. Comme le veut le dicton, « les ennemis de mes ennemis sont mes amis », et les opposants de l’Allemagne se sont donc retrouvés alliés par la force des choses. Cela aurait pu être une toute autre histoire, si Adolf Hitler n’avait pas prévu de perpétrer, en URSS comme dans le reste du monde, meurtres de masse, esclavage et exploitation économique...

L’Ukraine (remplaçable par « Biélorussie » ou « Moldavie ») n’est-elle pas une partie de la Russie ?

Il s’agit de pays indépendants et ils seraient profondément offensés si vous leur posiez cette question. Et non, la Russie n’envisage pas de les envahir (à notre connaissance).

L’été existe-t-il en Russie ?

Non pas du tout. Si vous avez de la chance, vous pourriez même en trouver la preuve : certains Russes se retrouvent sous la neige dans ce que les étrangers appellent « l'été », concept qui nous est parfaitement inconnu. Que le mercure grimpe peut arriver, mais personne ne peut prédire où exactement. Alors, ne vous souciez pas de tous ceux qui se plaignent de la chaleur qui règne à Moscou ou à Saint-Pétersbourg et qui se réfugient à la datcha ou dans les stations balnéaires de la mer Noire, et ce, de juin à août.

Qu’est-ce qui ne tourne pas rond avec la Russie ?

Qui sait. Nous, en tout cas nous ne le savons pas, car nous sommes Russes ! Et après tout, nous sommes complètement fous, n'est-ce pas?

Pourquoi la Russie se fait-elle accuser de tous les maux ?

D'abord parce que quelqu'un doit l’être, non? Deuxièmement, comme nous le savons tous, la Russie a une longue tradition de souffrance et nous avons simplement appris à en tirer profit. Comme l’affirment les experts, l'autoanalyse accablante et éternelle, ainsi que l'amour pour la fiction déprimante sont en réalité notre arme secrète pour nous sauver de la souffrance réelle. Pourquoi donc ne pas faire de nous, Russes étranges, les boucs émissaires si l’on sait comment jouer à la perfection ce rôle ?

