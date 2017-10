Comment égayer une longue correspondance à l’aéroport de Moscou?

Explorez la ville

Bien sûr, l'option la plus attrayante est de sortir de l'aéroport et d’aller voir la ville, surtout si vous n'avez jamais mis les pieds dans la capitale russe. Si vous avez à peu près cinq heures de libres, montez dans l'un des trains Aeroexpress ! Ils partent des aéroports internationaux de Domodedovo, Sheremetyevo, et Vnukovo toutes les 30 minutes et vont tout droit au centre-ville.

Dans moins de 45 minutes, vous arriverez aux gares Paveletsky, Belorussky, ou Kievsky et serez en mesure de faire la correspondance avec le métro. Vous pourrez vous balader autour de la place Rouge dans un rien de temps. Il suffit de 10 minutes pour atteindre les murs du Kremlin depuis les stations de métro Paveletskaïa et Belorusskaïa, et 15 minutes depuis la station de métro Kievskaïa.

La fameuse place pavée de Moscou est incontournable! Assurez-vous de visiter dans la foulée le tout nouveau parc Zariadie, qui est juste à côté du Kremlin. N'oubliez pas de revenir à l'aéroport en temps voulu !

Une autre chose importante à retenir : si vous êtes citoyen d'un pays qui exige un visa spécial pour entrer en Russie, vous devrez avoir les documents requis avant de quitter l'aéroport lors d'une escale. Soyez organisé !

Piquez un somme

Si vous préférez prendre le temps de vous détendre, découvrez l'un des nombreux hôtels des aéroports de Moscou. Sheremetyevo, par exemple, a récemment ouvert un nouvel hôtel capsule appelé GoSleep.Moscou situé dans Terminal E. Partiellement géré par la société finlandaise GoSleep Oy, on y trouve 12 capsules individuelles futuristes avec des points de recharge et des espaces de rangement pour sac, où vous pouvez vous allonger en tout confort. Un séjour dans une capsule vous coûtera 500 roubles (7 euros) par heure pendant la journée, et 760 roubles (11 euros) toutes les deux heures la nuit.

Vozdouchni Express

Un autre hôtel flambant neuf de Sheremetyevo est Vozdouchni Express. Bien qu’on dise que c’est un hôtel capsule, il propose des chambres spacieuses qui ressemblent à des cabines de bateau de croisière. Le séjour minimum est de quatre heures et il vous en coûtera entre 4 600 et 5 850 roubles (68 et 87 euros).

Un autre hôtel a également ouvert récemment dans les murs de l'aéroport Domodedovo. Situé au deuxième étage du terminal passager, il dispose de 35 chambres avec connexion Wi-Fi gratuite. Un séjour de deux heures ici coûtera 2 700 roubles (40 euros). Selon le Service de presse de l'aéroport, il sera bientôt disponible pour les passagers en transit également!

Une bonne douche

Oui, il y a un service de douche disponible pour les passagers en transit au terminal D de Sheremetyevo, dans les zones publiques et les business-lounge. Une demi-heure vous coûtera 400 roubles (6 euros) - savon, gel douche, serviette, tout est compris. On se frotte !

Les délices du Salon affaires

Snacks, boissons, journaux, télévision et Internet sont quelques-uns des avantages offerts par les différents Salons affaires des aéroports de Moscou. L'entrée n'est pas bon marché, mais profiter de quelques heures de luxe relatif peut rendre plus agréable un voyage et permettre de se préparer un pour un long vol. À Vnukovo, l'accès au Business Lounge est de 2 900 roubles (43 euros) pendant cinq heures, à Sheremetyevo de 3 500 roubles (52 euros) pendant trois heures, et à Domodedovo de 64 euros pour six heures.

Rafraîchissez vos vêtements

Eh oui ! Vous pouvez nettoyer vos vêtements ou faire réparer votre veste si besoin. Un tel service est disponible aux aéroports de Vnukovo et Sheremetyevo dans les hôtels Radisson Blu et Park Inn.

Visitez une expo-photo

Si vous avez de la chance, vous pouvez même assister à l'une des expositions qui ont souvent lieu dans les aéroports de Moscou. En septembre, par exemple, Sheremetyevo a tenu un spectacle célébrant le 870e anniversaire de Moscou, tandis que Vnukovo a présenté des images de la faune rare de la Russie.

Si vous devez voyager via Domodedovo dans un avenir proche, consultez l'exposition National Geographic au premier étage (juste après le contrôle aux frontières), qui montre des images superbes de la Russie et d’autres pays - le spectacle se termine le 1er décembre.

Relax! Envoyez vos enfants à l’aire de jeux!

Besoin de quelque chose d'amusant pour divertir les enfants? Il y a des salles de jeux spéciales qui fonctionnent 24 heures sur 24, et gratuitement. A Vnukovo, une est située dans le terminal A (deuxième étage), à Domodedovo - au deuxième étage des départs internationaux et intérieurs, ainsi que dans le terminal D de Sheremetyevo (deuxième étage).

