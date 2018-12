Comment les Russes se divertissent dans le froid extrême

L’hiver en Russie peut être vraiment très, très froid. En fait, l’endroit le plus froid de la planète est la Sibérie orientale. Dans le village d'Oïmiakon, dans la République de Sakha, le mercure peut chuter jusqu'à -75°C.

Alors qu’à Moscou, la température n’est jamais aussi basse (au cours des dernières années, le mercure n’a que rarement plongé en dessous de -20°C), il existe de nombreux endroits où une température de -30 à -40°C est normale. Et les Russes ne seraient pas des Russes s’ils ne jouaient pas avec le froid extrême, juste pour le plaisir.

1. Geler tout ce que vous pouvez trouver

Certains Russes utilisent le froid pour rafraîchir la vodka et la bière, tandis que d’autres laissent simplement de la nourriture à l’extérieur et laissent Mère Nature opérer sa magie. Un résident de Novossibirsk (Russie) a gelé ses nouilles à -30°C pour tenter de répéter une expérience menée par des scientifiques européens en Antarctique.

Il a laissé son déjeuner sur son balcon pendant 10 minutes et quand il est revenu, il a trouvé sa fourchette suspendue dans les airs !

Et si on décidait (pour une raison quelconque) de suspendre dehors des vêtements fraîchement lavés ? Comme le montre cette expérience en Iakoutie, après seulement 20 minutes à -50°C, les chemises et les pantalons gèlent et se transforment pratiquement en pierre. « Un pantalon puissant et indépendant qui n’a pas besoin de l’homme », a écrit un utilisateur dans la section commentaires de la vidéo.

2. Faire des bulles de savon glacées

Un autre tour de magie populaire parmi les Russes consiste à faire des bulles de savon à l'extérieur. Elles gèlent et se transforment en une sorte de boule de sapin de Noël. Cette astuce est connue depuis des décennies en Russie - les enfants et les adultes aiment regarder les bulles geler. Voici une vidéo de la transformation à -18°C.

3. Prenez un selfie avec un maquillage neigeux

Qui ne voudrait pas d’un selfie comme celui d’Anastasia Grouzdieva ? Vous l’avez peut-être déjà vue en janvier dernier, quand elle a fait un carton sur Internet, montrant aux gens à quel point les hivers peuvent être rudes à Iakoutsk, en Russie. Pour obtenir un look d'hiver aussi remarquable, il suffit de sortir chez soi par -50°C et de marcher 15 minutes. Dans le cas de Grouzdieva, c’était son trajet quotidien pour aller au bureau.

4. Transformez l’eau bouillante en feu d’artifice

Les hivers très froids sont le moment idéal pour tester les lois de la physique, à savoir l'effet Mpemba, un processus durant lequel l'eau chaude gèle plus rapidement que l'eau froide. Il y a des dizaines de vidéos de Russes jetant de l'eau chaude dans l'air glacé - pourquoi ne pas l'essayer vous-même ? Une bouteille thermos avec de l’eau chaude, -25°C à l’extérieur et le tour est joué - quel remarquable « feu d’artifice » !

