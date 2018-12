Dix souvenirs traditionnels à rapporter de Russie

Les souvenirs typiquement russes feront d’excellents cadeaux de Noël, c’est garanti. Partons à la découverte des dix plus authentiques.

Poupée russe

Getty Images Getty Images

Ornées de motifs traditionnels russes, plusieurs poupées de différente taille se rangeant l’une à l’intérieur de l’autre - c’est la célèbre « matriochka », un des symboles de la Russie. Si jadis ces poupées russes ne représentaient que de jeunes filles aux robes traditionnelles, aujourd’hui on en trouvera aussi à l’effigie d’hommes politiques, tels que Vladimir Poutine et Donald Trump.

Vodka

Legion Media Legion Media

La célèbre boisson alcoolisée russe peut être utilisée à différents fins - vous pouvez en mettre dans vos plats et même désinfecter avec vos blessures. Si vous décidez tout de même d’en arroser votre soirée, sachez qu’elle est déclinée selon plusieurs saveurs. « Za vaché zdorovié ! ».

Lire aussi : La matriochka, ambassadrice intemporelle de la Russie

Caviar

Legion Media Legion Media

Qui ne voudrait pas se voir offrir une boîte de caviar noir ? Le rouge est pas mal non plus et si vous êtes végétarien, sachez que vous en trouverez aussi une variété à base de légumes. Populaire sous l’URSS, le caviar d’aubergines reste souvent consommé même aujourd'hui.

Douceurs locales

Asya Cho Asya Cho

Bonbons Michka Kossolapy, Vetcherni zvon, Karakoum ou Krasnaïa chapotchka (Le petit chaperon rouge), pain d’épices de Toula, miel, zéphyr, pastila de Kolomna - nous espérons qu’il y a assez de place dans votre valise !

Vaisselle

Legion Media Legion Media

Gjel avec ses motifs bleus et blancs et khokhloma avec ses fleurs rouges et dorées sur fond noir semblent être les types d’artisanat russe les plus populaires. La Manufacture impériale de porcelaine et celle de Doulevo créent elles aussi de la vaisselle au style unique.

Lire aussi : Dix symboles de la Russie qui mettent les Russes à bout

Kit de bania (sauna russe)

Oleg Lastochkin/Sputnik Oleg Lastochkin/Sputnik

Aller en Russie sans passer par le bania, c’est comme aller en France sans goûter ses vins et fromages. La vapeur, le thé et les mets copieux vous aideront à résister au froid glacial en hiver. Au bania, vous comprendrez enfin pourquoi les Russes aiment tant se faire fouetter vigoureusement avec des branches de bouleau par le banchik, cet homme nu costaud. Pour en garder un souvenir, emportez avec vous un bonnet de bania et des mitaines de massage.

Porte-verres

Legion Media Legion Media

Si vous avez déjà pris un train russe, vous avez sans doute vu ces verres russes avec de beaux supports en métal. Synonyme de longs voyages à travers la plus grande contrée du monde, ces porte-verres sont devenus en effet un souvenir que même beaucoup de Russes voudraient bien recevoir.

Valenki

Legion Media Legion Media

Vous voulez vous procurer une paire de bottes d’hiver eco-friendly ? Vous en trouverez en Russie. Les valenki, ces bottes en feutre, protégeront vos pieds contre le froid même en Sibérie. Et saviez-vous qu'ils détendent les muscles, allègent les douleurs liées au rhumatisme et aident à soigner les blessures ?

Lire aussi : Au-delà des ours et de la vodka: sept choses symbolisant au mieux la Russie

Chapka

Legion Media Legion Media

Comment reconnaître un Russe dans un film hollywoodien s’il ne boit pas de vodka et ne parle pas avec un accent à couper au couteau ? Réponse : il est fort probable qu’il est coiffé d’une chapka. Jadis élément de l’uniforme militaire, ce couvre-chef est devenu un véritable accessoire branché. En Russie, vous trouverez des chapkas de différentes couleurs dans pratiquement toutes les boutiques touristiques.

Châles de Pavlosvki Possad

Getty Images Getty Images

Sarafane (robe russe), kossovorotka (chemise), kokochnik (diadème) - des motifs folkloriques russes réapparaissent de temps en temps sur les podiums. Pour suivre la mode, procurez-vous de célèbres châles floraux de Pavlosvki Possad - un classique intemporel.

À présent découvrez trois moyens pour vous installer en Russie sans avoir à vous lancer dans trop de démarches administratives !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.