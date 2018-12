Quelles ont été les recherches les plus fréquentes des Russes sur Internet en 2018?

2018 a été une année riche en tout point, que ce soit en événements ou en nouveautés technologiques. Mais qu’est-ce qui a donc suscité le plus d’intérêt chez les Russes au cours de ces douze derniers mois ? Le géant du Web Yandex a analysé ses données afin de répondre à cette question.

Événements

Reuters Reuters

En 2018, parmi les recherches effectuées par les utilisateurs russes du moteur de recherche Yandex, se distinguent les événements sportifs, et tout particulièrement la Coupe du Monde de la FIFA en Russie ainsi que les Jeux olympiques d’hiver en Corée du Sud. Comme le souligne la compagnie, ces compétitions ont été parmi les sujets les plus fréquemment recherchés en raison de leur forte médiatisation, mais également car elles ont été le théâtre d’innombrables épisodes et histoires ayant attiré l’attention du public.

Lire aussi : Les dix plus grandes villes russes de plus d'un million d'habitants

Le top 5 des événements ayant le plus suscité la curiosité de la population comprend également la tragédie de Kemerovo, le combat entre les lutteurs Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor, ainsi que l’élection présidentielle russe.

Personnalités

Reuters Reuters

Cette année 2018 s’étant déroulé sous les bannières sportives, il n’est pas surprenant que les Russes aient nourri l’envie d’en savoir plus sur la vie des vedettes de ce milieu. Le gardien de football Igor Akinfeev domine ainsi la liste des personnalités les plus recherchées sur Yandex, notamment grâce à son iconique performance face aux penalties adverses lors du match contre l’Espagne.

Le peloton de tête comprend également le lutteur daghestanais précédemment cité, Khabib Nurmagomedov, l’attaquant de football Artyom Dzyuba, le président croate Kolinda Grabar-Kitarović, qui a assisté à la Coupe du Monde en Russie, ainsi qu’Alina Zagitova, patineuse artistique de 15 ans ayant récemment battu de nombreux records mondiaux.

Gadgets et loisirs

Marvel Studios Marvel Studios

Du côté des objets, les utilisateurs de Yandex ont témoigné un vif intérêt pour les smartphones, puisque le top 5 est constitué du Huawei Honor 10, de l’Apple iPhone XS, de l’Apple iPhone XR, du Huawei P20 Pro et du Xiaomi Redmi Note 5. Comme le souligne Yandex, cet intérêt considérable des Russes pour ces appareils peut être uniquement comparé à celui pour la Lada Granta sortie cette année et ayant connu un véritable succès : en tête des ventes sur le marché automobile russe, elle figure ici à la 7ème place, seul objet non smartphone du top 10.

Lire aussi : Dix symboles de la Russie qui mettent les Russes à bout

Pour ce qui est des films, les Russes ont été principalement attirés par Avengers: Inifinity War, Deadpool 2 et le long métrage de production nationale Trois secondes. Alors que ce top 10 des films les plus recherchés est majoritairement constitué d’œuvres occidentales, 2 seulement étant originaires de Russie, le classement des séries les plus populaires regroupe quant à lui principalement des productions locales, le top 3 étant formé de Major, Domachny Arest et de Molodejka.

Enfin, concernant les émissions, Zamouj za Bouzovou, version russe du Bachelor, caracole en tête de liste, suivi notamment par des programmes consacrés à la musique et à la danse.

Dans cet autre article nous vous expliquons pourquoi il était dangereux de regarder la télévision en URSS.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.