Les dix plus grandes villes russes de plus d'un million d'habitants

1. Moscou - 12,5 millions

Dmitry Serebryakov/TASS Dmitry Serebryakov/TASS

La capitale russe est la plus grande ville russe. Selon les données officielles, la population n’atteint « que » 12,5 millions d’habitants, mais les habitants pensent qu’elle est beaucoup plus élevée que cela en réalité. Premièrement, Moscou continue de croître chaque année. Ces dernières années, la taille de la ville a presque doublé et des territoires y ont été ajoutés sous le nom de « Nouvelle Moscou ». Deuxièmement, les statistiques officielles n'incluent pas les habitants qui vivent dans les régions environnantes, mais se rendent quotidiennement dans la ville. Au total, le nombre d'habitants à Moscou pourrait dépasser 20 millions. Et de plus en plus de personnes issues d’autres régions ou pays s'installent quotidiennement dans la capitale.

2. Saint-Pétersbourg - 5,35 millions

Anton Vaganov/TASS Anton Vaganov/TASS

Avant la révolution de 1917 (qui a éclaté dans cette ville), c’était la capitale de l'empire russe. Aujourd'hui, les Russes la qualifient de « capitale culturelle ». Et c'est bien vrai : la ville est réputée pour ses musées (l'Ermitage est l'un des meilleurs musées du monde), ses théâtres (le Mariinski avec ses ballets et ses opéras, ou encore le théâtre Alexandrinski) et son architecture européenne classique. En plus de tout cela, le temps pluvieux et des dizaines de ponts font de Saint-Pétersbourg la ville la plus romantique de Russie !

3. Novossibirsk - 1,6 million

Kirill Kukhmar/TASS Kirill Kukhmar/TASS

Plus grande ville de Sibérie et troisième ville de Russie, Novossibirsk est un centre de transport de premier plan. L'histoire de la ville est liée à la construction du chemin de fer transsibérien, qui constitue l'un des arrêts les plus importants sur la route de Vladivostok. Novossibirsk est célèbre pour son opéra, l'un des meilleurs de Russie, et le plus long pont de métro du monde.

4. Ekaterinbourg - 1,5 million

Donat Sorokin/TASS Donat Sorokin/TASS

Passons maintenant à l’Oural, le cœur industriel de la Russie. Pendant des siècles, les habitants de cette région ont extrait du minerai, du charbon, du sel et de la malachite. De nombreuses grandes villes russes sont reliées à ces industries, la plus grande étant Ekaterinbourg, qui a été fondée au XVIIIe siècle autour d'une forge et qui porte le nom de l'impératrice Catherine Ière. Même le métro renvoie à l’histoire minière de la ville : la station Gueologuitcheskaïa est décorée de couches de terre de toutes de couleurs différentes et fabriquées à partir de pierres semi-précieuses trouvées dans l'Oural.

5. Nijni-Novgorod - 1,26 million

Legion Media Legion Media

À seulement quatre heures de train de Moscou, vous vous retrouverez à Nijni-Novgorod, sur la Volga. Cette ville très ancienne est souvent considérée comme la troisième capitale de la Russie. Créée au XIIe siècle, elle possède des exemples bien préservés d'architecture slave unique, y compris son célèbre kremlin en brique rouge. À l'époque soviétique, Nijni Novgorod portait le nom de l'écrivain Maxime Gorki, qui y passa son enfance. Il est absolument impossible de manquer cette ville si vous faites une excursion en bateau sur la Volga !

6. Kazan - 1,24 million

Egor Aliev/TASS Egor Aliev/TASS

La capitale de la République du Tatarstan est l’une des plus anciennes villes de Russie. Fondée au début du XIe siècle, elle regorge de sites intéressants. Il s’agit notamment de son kremlin en briques blanches, de la tour penchée Söyembikä et de la mosquée Koul Charif, la deuxième plus grande de Russie (la plus grande étant située à Grozny, capitale de la Tchétchénie). Mais une autre chose qui fait de Kazan une ville à visiter absolument est sa cuisine impressionnante ! Avec les echpotchmaks (tourtes à la viande et aux pommes de terre hachées), le tchak-tchak (un dessert à base de pâte au miel), le boortsog (une sorte de beignet), la soupe chourpa et le plov, cette ville attire les gourmets.

7. Tcheliabinsk - 1,2 million

Legion Media Legion Media

La concentration d'usines de production de métaux et de machines dans cette ville de l'Oural est telle que les habitants de la région considèrent Tcheliabinsk comme la ville la plus « austère » de toute la Russie. Fait intéressant : l’animal représenté sur les armoiries de la ville est un chameau. Cela rappelle qu’au XVIIIe siècle, Tcheliabinsk était un centre du commerce et non de l’industrie.

8. Omsk - 1,17 million

Dmitry Feoktistov/TASS Dmitry Feoktistov/TASS

Selon la légende, les réserves d'or de l'Empire russe auraient été cachées dans cette ancienne ville sibérienne pendant la guerre civile. Selon la rumeur, le trésor serait toujours enterré quelque part dans les forêts de la taïga, mais qui serait assez fou pour aller l’y rechercher ? Omsk est une ville russe agréable à l’architecture traditionnelle, traversée par le large fleuve Irtych et avec de nombreux restaurants proposant une cuisine locale copieuse (ici, les pelmenis sont rois).

9. Samara - 1,16 million

Egor Alieev/Legion Media Egor Alieev/Legion Media

La ville sur la Volga a accueilli la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Avec ses 5 km environ, la digue de Samara est l’une des plus longues de Russie et est parsemée de cafés, de jardins urbains et de l’une des plus anciennes brasseries de Russie, Jigouli. Dans le centre-ville, vous trouverez une fusée spatiale géante - une véritable fusée R-7 fabriquée au Centre de fusées Progress de Samara en 1984 et érigée en 2001 pour célébrer l’anniversaire de la mission de Gagarine dans l’espace.

10. Rostov-sur-le-Don - 1,13 million

Legion Media Legion Media

La ville méridionale de Rostov-sur-le-Don est la patrie des cosaques russes. Si vous souhaitez vous immerger dans leur culture, c'est la destination qu’il vous faut. Tous les éléments ici rappellent leurs racines, du nouvel aéroport, nommé d'après l’ataman Matveï Platov, aux restaurants locaux, construits dans le style des maisons cosaques traditionnelles. En plus de tout cela, Rostov-sur-le-Don est une ville moderne avec une atmosphère unique.

