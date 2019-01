Comment comprendre qu'une Russe est amoureuse de vous?

👍Elle prend soin de vous

Si elle découvre que vous avez un faible pour la malbouffe et vous engueule, cela signifie quelque chose. Ou si elle se fâche en voyant que vous aviez une veste légère dans la rue en plein hiver sur un selfie. Ses soins se manifestent dans de petites choses.

« Non seulement elle cuisinera pour vous et créera une ambiance confortable, mais elle vous fera aussi de petites surprises, vous laissera de jolis petits mots, et le jour de votre anniversaire elle vous offrira contre toute attente cet objet que vous aviez mentionné juste en passant l’année d’avant », a déclaré Ivan.

👍Elle plaisante avec vous

Les filles russes apprécient vraiment le sens de l'humour chez les hommes. Elles refusent de s'ennuyer. Si elle a le nez dans son téléphone et reste taciturne - très probablement vous ne l'intéressez pas. Et si elle rit aux éclats et se moque de vous – c’est que la « chimie » a fonctionné!

Alors faites le plein de blagues, passez en revue vos standups préférés et conquérez-la avec votre esprit.

« Si la fille pleure devant vous, cela signifie aussi beaucoup, estime Ilona, ​​29 ans. Elle a probablement confiance en vous et n'hésite pas à montrer ses sentiments ».

👍Elle veut passer du temps avec vous

Si elle vous pose un lapin lors de votre rendez-vous en prétextant que le chat de sa grand-mère est malade, cela doit constituer un signal d'alarme.

« Si une fille veut passer du temps avec vous, elle fuira son travail, annulera ses manucures et mentira peut-être même à sa mère », explique Maria, 37 ans.

D’ailleurs, elle pourrait aussi venir dans votre pays pour vous rendre visite. Sans maman, espérons !

👎Elle ignore votre opinion

Malgré tous les charmes du féminisme, de nombreuses filles russes sont élevées dans des traditions qui suggèrent que l'homme est le chef de famille. L'opinion de son père faisait toujours autorité (même s'il donnait tout son salaire à sa femme et avait peur d'elle).

« Si vous sentez que votre opinion et vos souhaits sont ignorés, qu’on ne se soucie pas de vous, alors probablement elle ne vous aime pas », estime Anna.

👎Elle ne planifie pas l'avenir avec vous

Les Russes ont une blague : « Il lui a écrit "salut", et elle s'est mariée mentalement et a donné naissance à trois enfants ». C'est certainement une exagération, mais il y a un peu de vrai.

Beaucoup de filles russes veulent se marier le plus tôt possible et présentent leurs petits amis comme leurs futurs maris.

« Ne soyez pas surpris si elle vous demande comment vous aimeriez nommer votre bébé avant que vous ayez eu un rapport sexuel, c’est normal, c'est même bon signe ! », estime Andreï, 40 ans. Et ne vous inquiétez pas si elle se vexe en constatant que votre réponse ne correspondait pas au nom qu'elle avait déjà trouvé.

👎Elle ne répond pas aux messages

« Quand une fille russe est amoureuse, elle balance des SMS pour un oui ou pour un non », partage Anton, 23 ans. En revanche, si elle est en ligne mais n'a même pas lu votre message – ça s’annonce mal.

Le plus souvent, les filles russes ont une passion dévorante pour le contrôle. Elles ont besoin de savoir où vous êtes et avec qui, et si vous ne répondez pas, elle n'a que deux pensées : il est mort ou est en train de mourir.

Bonus :

Comment pouvez-vous comprendre qu'un Russe est amoureux de vous ? C’est très simple : s'il vous a proposé de vivre ensemble, alors il vous aime à 100%.

Vivre heureux avec une femme russe ? Voici quelques précieux conseils.

