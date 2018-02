Vivre heureux avec une femme russe? Voici quelques précieux conseils

1. Complimentez son apparence

Getty Images Getty Images

Les femmes russes ont conscience d’être belles mais le leur rappeler sera tout de même grandement apprécié. Elles sont en effet connues pour leur perfectionnisme lorsqu’il est question d’apparence. Même après avoir travaillé dix heures et en avoir passé deux de plus dans les embouteillages, elles s’assurent que leurs ongles soient bien vernis et leurs cheveux bien coiffés.

Elles sélectionnent méticuleusement leurs vêtements, même pour un simple diner à la maison. Elles le font en premier lieu pour leur propre plaisir, mais un compliment les rendra deux fois plus heureuses.

Lire aussi : Le «vrai homme» vu par la femme russe

« Tu es magnifique ! » (« Prekrasno vygliadich » en russe) est l’un des moyens les plus universels de le faire. Au cas où vous souhaiteriez quelque chose de plus sophistiqué, n’hésitez pas à apprendre quelques vers de la poésie russe, tels que ceux de « Je me souviens d'un moment merveilleux » d’Alexandre Pouchkine. Cela les fera fondre à coup sûr !

2. Partagez un thé

Legion Media Legion Media

Il s’agit d’un moyen simple de lui accorder votre attention et d’avoir une conversation à cœurs ouverts avec elle. Les Russes boivent du thé pour se réchauffer, faire le plein d’énergie, se détendre mais aussi pour avoir des discussions profondes et philosopher.

Lors des occasions particulières, le thé peut être remplacé par un verre de vin, de vin pétillant ou par un cocktail. Il vaut mieux s’abstenir de lui demander pourquoi elle ne boit pas de vodka. Elle pourrait trouver ce stéréotype agaçant.

Lire aussi : Amazones modernes: pourquoi les femmes rejoignent-elles l'armée russe?

3. Faites la vaisselle

Getty Images Getty Images

Vivre avec une « devouchka » (mot signifiant à la fois petite amie et jeune femme) peut rapidement engendrer quelques difficultés en raison de l’éducation conservatrice qui implique qu’elle doit être en charge de la plupart des tâches ménagères.

Les femmes en Russie ont aujourd’hui leur propre carrière à mener, tout autant que les hommes. Néanmoins, l’idée selon laquelle elles doivent, à elles seules, prendre soin de leur maison et de leurs enfants persiste dans la société (moins dans les grandes villes comme Moscou, et plus dans les campagnes). Elle peut donc ne pas vous demander de l’aide, mais sera très reconnaissante si vous lui en apportez. Vous pouvez par exemple faire et ranger la vaisselle. Sortez les poubelles. Et si vous en faites plus, elle n’hésitera pas à faire votre éloge auprès de ses amis et de sa famille.

Lire aussi : Pourquoi les femmes russes portent-elles des talons aiguilles?

4. Organisez des sorties en amoureux

Legion Media Legion Media

Les femmes russes sont des êtres romantiques. Même si elles sont capables de tout faire par elles-mêmes, elles préfèrent souvent secrètement laisser l’initiative aux hommes.

Prévoir une soirée en tête-à-tête avec une Russe nécessite néanmoins une certaine dose de surprise et d’inattendu. Laissez donc parler votre imagination (et si vous êtes à court d’idées, nos différentes publications à leur sujet devraient vous aider).

Vous rendre à l’exposition de sculptures en plein air du Muzeon à Moscou, visiter le Musée de street art de Saint-Pétersbourg ou vous échapper pour un week-end à Novgorod sont juste quelques options envisageables. L’inviter au théâtre, à une exposition artistique ou à une présentation littéraire est également un succès garanti !

Lire aussi : Sept raisons de ne jamais tomber amoureux d’une femme russe

5. La lutte pour la perfection

Getty Images Getty Images

Les femmes russes sont célèbres pour leur beauté et leur féminité, et si elles peuvent se montrer exigeantes envers elles-mêmes, elles le sont par conséquent aussi envers leurs partenaires. Avant l’âge de trente ans, elles deviennent des managers, obtiennent de hauts diplômes et créent leur propre business. Bien éduquées et élégantes, elles recherchent continuellement à se développer, et il peut être difficile de suivre le rythme.

La citation « Ici, nous devons courir aussi vite que nous le pouvons. Juste pour rester en place » (Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles) décrit parfaitement le mode de vie de la gent féminine en Russie. Et vous devrez courir deux fois plus vite pour ne pas la laisser vous échapper.

Pour savoir comment séduire une Russe, voici le portrait typique de l’homme qu’elles attendent toutes.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.