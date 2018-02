Où et comment acheter les écharpes des plus grands clubs de football russes?

Vous souhaitez vous parer des couleurs des clubs de foot les plus légendaires de Russie? Alors que ces accessoires brillent lors des Fashion Weeks du monde entier ainsi que dans les pages de Vogue, Russia Beyond vous explique où les dénicher.

Les supporters du modeste club Rostselmash, de Rostov-sur-le-Don (960 kilomètres au sud de Moscou), ont été les premiers surpris en constatant qu’ils étaient subitement devenus les personnes les plus tendances au monde. Et cela, grâce à la styliste et rédactrice de mode Rachael Wang, qui а enroulé cet accessoire indispensable des fans du ballon rond autour de son cou, lors de la Fashion Week de New York, avant d’apparaitre dans les pages du magazine Vogue. « Ça fait plaisir de réaliser que pendant 20 ans tu n’as pas été à la mode, et voilà que bam, tu te retrouves dans la tendance », s’amuse l’un des supporters du club.

En effet, les écharpes de clubs de foot sont l’une des tendances du style urbain de ces dernières années. À l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, nous avons donc tenu à vous indiquer où acquérir celles des principales équipes russes.

CSKA

L’écharpe de ce club moscovite a déjà eu son instant de gloire à l’occasion de la Fashion Week de Paris, en 2016. Le CSKA a par 7 fois été le vainqueur de la Coupe de Russie, et est également le premier club russe à avoir joué en Coupe de l’UEFA. Les fans des « rouges et bleus » n’hésitent pas à exhiber leur torse durant les rencontres sportives, afin de démontrer leur mépris à l’égard du froid et leur dévouement envers leur équipe.

Il est possible d’acheter une écharpe de cette dernière après en avoir commandé une sur Internet, livrable dans le monde entier, ou en se rendant à l’une des trois boutiques du club, dans la capitale russe.

Zenit

Ruslan Shamukov/TASS Ruslan Shamukov/TASS

Cette équipe de Saint-Pétersbourg a les maillots les plus chers de la Première Ligue russe, et en 2016 elle a été désignée club le plus rentable d’Europe d’après les chiffres de l’UEFA. Pour vous faire livrer l’une de leurs écharpes, où que vous vous trouviez dans le monde, rendez-vous ici. Pour en acheter une directement dans la capitale du Nord, dirigez-vous vers ces adresses.

Spartak

Evgenya Novozhenina/Sputnik Evgenya Novozhenina/Sputnik

Autre club moscovite, il a été à 10 reprises champion de Russie et est l’ennemi juré du Zenit. Aussi, d’après les données de Yandex, il s’agit de l’équipe la plus populaire auprès des supporters russes. Spartak possède deux magasins officiels à Moscou et un site internet, disponible en russe uniquement. Malgré cela, la livraison est là aussi assurée dans le monde entier.

Anji

Stanislav Krasilnikov/TASS Stanislav Krasilnikov/TASS

Ce club est celui de Makhatchkala, capitale de la République du Daghestan (1 588 kilomètres au sud de Moscou), et évolue en Première Ligue. Et bien qu’il soit le détenteur, au sein de cette ligue, du record de buts encaissés, ceux qu’il a marqués sont également nombreux. En 2014, l’Anji a été éliminé de la Coupe d’Europe après tous les autres clubs russes, et en 2017 il a joué sur un pied d’égalité avec le leader du championnat, le Spartak.

Cette équipe propose une livraison en Russie et dans les pays de l’Union douanière. Il peut cependant être plus simple d’acheter l’une de ses écharpes à Moscou ou Saint-Pétersbourg, via le site d’annonces en ligne Avito.

Lokomotiv

Maksim Bogodvid/Sputnik Maksim Bogodvid/Sputnik

Fondé en 1922, il a égalé le CSKA en termes de nombre de victoires dans la Coupe de Russie : en en ayant remporté 7. La boutique en ligne de ce club moscovite livre dans toute la Russie ainsi qu’au sein des aéroports Chérémétiévo, Domodedovo et Vnoukovo. Pour toute question, il est possible de s’adresser à l’adresse suivante : shop@fclm.ru

Oural

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Contrairement au Lokomotiv, son rival dans la Coupe de Russie, le FK Oural de Ekaterinbourg (1 417 kilomètres à l’est de Moscou) s’est hissé l’année dernière jusqu’à la finale de ce championnat. Le club a également une expérience au sein de la Coupe d’Europe : en 1996, il en a atteint les demi-finales, avant d’être vaincu par le Silkeborg danois. Il est possible de se faire livrer une écharpe de cette équipe à Ekaterinbourg (l’une des villes hôtes de la Coupe du Monde 2018), où se trouve également un point de vente.

Dynamo

Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

C’est l’un des clubs russes les plus brillants pour le nombre de titres reçus, et également l’un des plus anciens, puisqu’il a été fondé au temps de la Russie impériale, en 1907. Aujourd’hui, il fait partie de la Première Ligue, mais lorsque l’on évoque sa gloire on se réfère principalement à l’époque soviétique, son dernier trophée obtenu étant celui de la Coupe de Russie, qu’il a remportée en 1995.

La boutique officielle en ligne de ce club moscovite propose une livraison en Russie et se trouve à cette adresse. De plus, il n’est pas rare de voir apparaître des écharpes du Dynamo sur Ebay.

Rubin

Pavel Lisitsyn/Sputnik Pavel Lisitsyn/Sputnik

Tout droit venu de Kazan (719 kilomètres à l’est de Moscou), capitale du Tatarstan, il s’agit de l’un des leaders du football russe de la seconde moitié des années 2000. Ce club est le seul dont la signification du nom a été gardée secrète pendant près de 50 ans. Ce n’est en effet que récemment qu’il a été révélé qu’il se réfère non pas à la pierre précieuse rubis (en russe « roubine », comme le club), mais au radar du même nom, dont étaient équipés les avions de guerre de l’usine d’aviation de Kazan.

Le magasin en ligne du club (disponible en russe seulement) propose un service de livraison dans le monde entier. Kazan étant l’une des villes hôtes de la Coupe du Monde 2018, il vous sera donc également possible d’acheter une écharpe sur place, dans la boutique située sur le territoire du stade central.

Krasnodar

Vitaliy Timkiv/Sputnik Vitaliy Timkiv/Sputnik

Ce jeune club de la ville du même nom (1 196 kilomètres au sud de Moscou) est parvenu, en à peine 3 ans, à se hisser de la dernière division à la Première Ligue, au sein de laquelle il occupe à présent la 4ème place.

Vous pouvez passer commande sur son site en ligne (livraison en Russie), trouver une écharpe sur Ebay, ou vous rendre dans l’une des boutiques à Krasnodar.

Akhmat Grozny

Alexander Vilf/Sputnik Alexander Vilf/Sputnik

Club de Grozny (1 497 kilomètres au sud de Moscou), la capitale tchétchène, il a remporté la Coupe de Russie en 2004. Il a par ailleurs changé de nom plusieurs fois au cours de son histoire. Ainsi, il a longtemps été connu sous le nom de « Terek », mais a opté pour son nom actuel en juin 2017, en hommage au premier président de la Tchétchénie, Akhmad Kadyrov.

Cela explique pourquoi trouver une écharpe de supporter de l’Arkhmat en magasin est encore quelque peu difficile, mais il est possible d’en acquérir une du Terek à Grozny, dans son magasin officiel, au centre commercial Berkat, ou sur le site Avito.

Maintenant que vous avez commandé votre écharpe, l’heure est venue de prévoir votre budget pour votre voyage à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. Russia Beyond vous aide dans cette tâche avec cette autre publication.

