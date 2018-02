Tout ce que vous mourez d’envie de demander aux Russes sans oser le faire

Pourquoi les Russes ne sourient-ils pas, et qu’est-ce qui est susceptible de leur faire verser quelques larmes? Boivent-ils autant qu’on le dit et pourquoi sont-ils si résistants au froid? Dans ce catalogue, vous retrouverez toutes nos publications sur ces questions qui vous taraudent au sujet des habitants de ce vaste pays. Percez donc leurs mystères!

Les Russes sont-ils si différents des autres nations?

Les Russes sont souvent perçus comme un peuple mystérieux et étrange. Mais qu’en est-il réellement ? Qu’est-ce qui les différencie des autres et qu’est-ce qui les en rapproche ? Nous répondons à toutes ces interrogations ici même !

Qui est le Russe moyen?

À ce propos, si l’on prend en compte la moyenne des statistiques, qui est Monsieur Toutlemonde en Russie ? Russia Beyond vous dresse son portrait-robot, de son nom à sa situation financière et familiale. Faites donc la connaissance d’Alexandre Ivanov !

Comment vit-on dans un pays à 11 fuseaux horaires?

De loin le plus vaste pays au monde, la Russie est traversée par 11 fuseaux horaires différents, ce qui nécessite une organisation bien particulière. Quelles en sont les conséquences et comment s’articule le quotidien des locaux ? Nous vous expliquons tout !

Qui sont le Moscovite, le Saint-Pétersbourgeois et le Sibérien typiques?

La Russie est un pays riche d’une grande diversité culturelle, qui s’explique tant par son histoire que par la taille de son territoire. Aussi, il n’est pas étonnant que, selon l’endroit où ils résident, les Russes diffèrent grandement, que ce soit physiquement ou mentalement. Dans ces trois publications, nous vous dressons le portrait de trois individus bien distincts :

Pourquoi le reste de la Russie déteste-t-il les Moscovites?

Les habitants de la province russe pensent que les Moscovites sont arrogants, méchants et trop gourmands. De plus, ils considèrent que la capitale aspire toutes les ressources des régions et est devenu un État dans l’État. Russia Beyond revient sur cette rupture qui existe entre Moscou et le reste du pays.

Pourquoi les Russes ne sourient-ils pas?

La sincérité et la franchise étant des traits de la culture russe, les sourires sont rares dans ce pays, car ils ne sont accordés que dans des contextes bien précis. Sourire à un inconnu sans raison n’est donc pas dans les mœurs et peut même être perçu comme impoli. Nous vous expliquons cela plus en détails ici même.

Il n'est pas facile de faire apparaître un sourire sur le visage d'un Russe, mais pourquoi fondent-ils parfois soudainement en larmes ? Trouvez la réponse dans notre article.

Qui sont les Asiatiques de Russie?

La diversité ethnique de la Russie surprend souvent les touristes, qui s'attendent à visiter un pays plus homogène. Au sein de ses 147 millions d'habitants, on dénombre plus de 190 groupes ethniques différents, tels que les Russes, qui constituent 78% de la population et les Kètes, peuple de Sibérie dépassant à peine le millier d'individus. La plupart des Russes ethniques sont d'apparence européenne, néanmoins, nombreux sont les citoyens de la fédération à pouvoir être qualifiés d'asiatiques.

Pourquoi les Russes boivent-ils?

L’amour des Russes pour l’alcool est un problème depuis près d’un millénaire. Selon Les chroniques des temps passés, datant du XIIe siècle, lorsque le prince Vladimir, dirigeant de la Rus’ antique, a eu à choisir la future religion de son peuple païen, il a appris que l’Islam interdisait l’alcool et donc rejeté cette voie. « Boire est une joie pour toute la Rus’. Nous ne pouvons exister sans cela », aurait-il dit. Découvrez ici ce que buvait les Slaves avant que la vodka ne soit inventée, et comment les gènes ont joué un rôle important dans ce phénomène.

Pourquoi les Russes sont (principalement) orthodoxes?

Selon les statistiques, environ 75% des citoyens russes se considèrent comme chrétiens orthodoxes. Mais comment tout a commencé ? Pour savoir la réponse jetez un œil à notre publication.

Pourquoi les Russes appellent-ils Moscou la «Troisième Rome»?

Ne soyez pas surpris si vous entendez le surnom de « Troisième Rome » pour désigner Moscou. La plus grande cité du pays est même qualifiée de « ville couronnée d'or » ou de « capitale originelle ».

Le moine orthodoxe Philothée a utilisé cette expression pour la première fois en 1523-1524, dans ses correspondances avec le grand prince de Moscou, l’appelant à combattre les hérétiques. La Moscovie était en effet à ses yeux le dernier bastion de la foi véritable.

« Deux Rome sont tombées, mais la troisième est debout, et il n'y en aura pas de quatrième », avait-il ainsi assuré. Une phrase qui a visiblement marqué les esprits.

Pourquoi les Russes sont-ils résistants au froid?

On pourrait penser que le froid n’affecte pas les Russes, car leur pays connaît des températures très basses. Faux : comme n’importe quelle autre nation, les Russes n’aiment pas les températures extrêmement basses. Cependant, dans certains cas, leur résistance au froid peut être vraiment impressionnante.

Quels sujets vaut-il mieux éviter en discutant avec un Russe?

Chaque nation a sa corde sensible et des sujets qu'il faut mieux éviter à moins que vous ne vouliez déclencher une dispute. En Russie, il est préférable de ne pas aborder certains aspects de la vie, de la culture et de l'histoire - un mot de trop et vous pourriez passer un mauvais quart d'heure. Voici ce que vous ne devriez pas dire à un Russe : prenez note !

Qu’est-ce qui manque le plus aux Russes expatriés?

Les Russes vivant loin de leur patrie ressentent très souvent de la nostalgie, vis-à-vis de choses, qui peuvent sembler être des détails, mais qui finalement font le charme de ce pays. Cela peut être la nourriture, le chauffage central dans les immeubles, le métro propre et efficace, ou encore les magasins ouverts 24h/24. Russia Beyond a interrogé plusieurs de ces Russes d’ailleurs.

Pourquoi les Russes n'ont-ils peur de rien?

Les Russes semblent parfois ne jamais avoir peur, et peuvent donc paraître un peu fous. Vous pourriez penser que nous exagérons, mais les historiens affirment que c’est dans notre ADN, et nous rejoignons leur avis. Bien évidemment, cela s’explique par de nombreux facteurs, tels que le contexte historique, le climat et même à la combinaison « virilité et vodka ».

Pourquoi les Russes portent leur alliance à la main droite?

Le choix de la main qui accueillera cet anneau dépend de plusieurs facteurs, notamment de traditions religieuses et nationales. Les Russes le porte à la main droite. L’Église orthodoxe a en effet hérité cette coutume des Romains (par le biais de Byzance), qui l’ont transmis aux Slaves lorsque les dirigeants des différentes principautés se sont convertis au christianisme, entre le XIe et le XIIIe siècles. On peut donc dire que les Russes tiennent cette tradition de Jules César et de Cicéron.

Pourquoi parlait-on français en Russie?

Les dialogues de la noblesse de Saint-Pétersbourg qui inaugurent l’un des plus célèbres romans de la littérature russe Guerre et paix, tenus dans le salon de la très mondaine Annette Pavlovna Scherer, sont pour moitié composés de phrases en français. Or, ce n'était pas une fantaisie de l'auteur, mais le reflet fidèle des mœurs du début du XIXe siècle. À propos de l'un des personnages, Tolstoï nota : « Il parle un français raffiné, dans lequel non seulement nos aïeux parlaient, mais aussi pensaient ». Au XVIIIe siècle, le français « envahit » la Russie, devenant la langue non-officielle de l'aristocratie. Pourquoi donc ?

Pourquoi les Russes ont-ils besoin de fleuristes ouverts 24h/24?

Les fleuristes ouverts en continu sont si répandus en Russie que l’on pourrait se demander pourquoi les Russes ont autant besoin de vendeurs de fleurs tout au long de la journée et de la nuit. Qu’est-ce qui peut bien pousser les clients à se rendre dans une telle boutique à 4h du matin ? Russia Beyond vous propose quatre scénarios hypothétiques faisant la lumière sur ce phénomène.

Pourquoi les Russes applaudissent-ils en avion?

Même si les Russes ne sont pas les seuls à le faire, il y a une différence. Si un Européen moyen se met à applaudir après un vol difficile ou un atterrissage délicat, son homologue russe le fait dans n’importes quelles circonstances, tant que l’avion n’a pas raté la piste. Nous vous listons ici cinq théories expliquant cette coutume.

Pourquoi la Russie voue-t-elle une passion dévorante pour les survêtements Adidas?

Karl Lagerfeld, directeur artistique de la maison Chanel, a un jour déclaré : « Les pantalons de survêtement sont un signe de défaite. Vous avez perdu le contrôle de votre vie donc vous avez acheté de tels pantalons ». Si cela est bel et bien la réalité, alors nombreux sont les Russes à ne plus maîtriser leur existence.

Habituellement, les hommes habillés de cette façon sont surnommés « gopnik » en Russie, mais tous les Russes ne le sont évidemment pas. Nous vous expliquons donc les raisons potentielles du succès de la marque aux trois bandes dans ce pays.

Pourquoi les Russes utilisent-ils des parenthèses à la place des smileys?

Si vous avez déjà conversé avec des Russes via Internet ou par SMS, vous avez probablement remarqué leur étrange habitude consistant à placer des « ))) » à la fin de leurs messages. Quelle en est la signification ? Il s’agit en réalité de la version russe du smiley « :) », un moyen d’être poli et amical. Apprenez-en plus et sachez l’utiliser à bon escient.

Pourquoi la Russie organise tous les ans un défilé pour le Jour de la Victoire?

Quand les sociologues demandent aux Russes quelle est leur plus grande fierté dans l’histoire de leur pays, la réponse la plus répandue reste inchangée depuis plus de 20 ans : « La victoire à l’issue de la Grande Guerre patriotique de 1941–1945 ». Pour de plus amples informations, Russia Beyond vous conseille article consacré à cette question.

Сomment les Russes font-ils face aux délais?

Les Russes peuvent être considérés comme indisciplinés, mais ils sont généralement impliqués dans des professions créatives qui ont tendance à repousser à la dernière minute pour boucler un projet plutôt que de terminer en avance. Alors pourquoi les Russes sont-ils considérés comme capricieux sur le lieu de travail, et comment les hommes d'affaires étrangers doivent-ils y faire face lorsqu'ils ont affaire à des partenaires ou du personnel russes ?

