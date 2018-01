Comme un patron en Russie: tout contrôler sans quitter votre chambre

Marre de la météo hivernale de Moscou et juste envie de rester à l'intérieur? Vous n'avez pas l'énergie pour faire les tâches de base? Eh bien maintenant, vous pouvez vous sentir comme le héros aristocratique paresseux classique de la littérature du XIXe siècle, Ilya Ilitch Oblomov. Sans jamais sortir de votre lit, vous pouvez commander un large éventail de services qui répondent à tous vos caprices et besoins. N'hésitez plus: gâtez votre Oblomov intérieur!

Nourriture

Anton Novoderejkin /TASS Anton Novoderejkin /TASS

Avec de nombreuses applications pour vous aider à commander de la nourriture chez McDonalds et dans d'autres chaînes de restauration rapide, vous pouvez être certain que vous ne mourrez jamais de faim à Moscou. Parmi les services les plus populaires figurent Delivery Club, Foodfox et Uber Eats, internationalement connu. En outre, vous pouvez commander votre chef personnel qui viendra directement chez vous pour faire la popotte.

Nettoyage

Valery Matitsin/TASS Valery Matitsin/TASS

Si seulement ce service existait quand nous étions jeunes, quand nos mamans nous forçaient à nettoyer nos chambres ! En quelques clics, un nettoyeur professionnel débarque le jour-même, et fait tout le travail à un prix abordable! La plupart des services, tels que qlean.ru, envoient des « Monsieur Propre » au hasard, mais si vous préférez un travailleur spécifique, alors vous pouvez le demander à nouveau.

«Mari pendant une heure»

Maksim Bogodvid/Sputnik Maksim Bogodvid/Sputnik

Non, ce n'est pas ce que vous pensez… Besoin de planter quelques clous dans le mur ou de réparer des meubles cassés ? Ces gars-là peuvent vous aider. Alors que certaines personnes pourraient trouver offensant d'appeler une femme de ménage « épouse pour une heure », ces ouvriers et artisans ont la peau dure et leurs plumes ne se laissent pas si facilement ébouriffer.

Bania sur roues

Mikhail Maklakov/TASS Mikhail Maklakov/TASS

Vous voulez goûter au plaisir russe traditionnel ? Commandez un bania ! En un clic, un sauna russe mobile vous apportera de la vapeur et vous régénérera avec quelques coups de balais de bouleau bien placés. En passant, vous pouvez acheter un bania sur roues et le déplacer comme un yacht sur une remorque. N'est-ce pas tout simplement parfait ?

Divertissement

Sergey Savostianov/TASS Sergey Savostianov/TASS

Si vous organisez une fête, que vous avez déjà commandé de la nourriture et des boissons, invité des amis via les réseaux sociaux, nettoyé votre appartement (sans sortir de votre lit, cela va sans dire), alors il est temps de penser à divertir vos invités. Vous pouvez commander toutes sortes de jeux de société mosigra.ru ; ou vous pouvez organiser un quiz intellectuel (très populaire dans les bars à travers la Russie) mosquiz.ru ; ou encore embaucher un chanteur ou un groupe de musique pour votre fête: mais soyez prêt à débourser une somme d'argent rondelette...

Gym et yoga

Legion Media Legion Media

Quand les festivités sont terminées, et que vous avez l'impression qu'il est temps de sortir du lit, remettez-vous en forme ! La technologie moderne peut également vous venir en aide. En un clic, un entraîneur de fitness ou un professeur de yoga seront chez vous avec tout l'équipement nécessaire. Il y a même de nouvelles tenues de fitness avec des électrodes pour des exercices de 10 à 20 minutes, et l'effet sera comme si vous faisiez une séance d'entraînement cardio d'une heure.

Imiter la dolce vita

Piotr Kovalev/TASS Piotr Kovalev/TASS

Dilemme numérique - si vous êtes assis à la maison tout le temps, comment allez-vous montrer à vos abonnés Instagram que vous êtes intéressant, intelligent et cool ? Eh bien il suffit de recourir à des services de location de photos. Par exemple, ils peuvent vous apporter un superbe bouquet de fleurs et prendre une photo, comme si votre petit ami venait de vous les faire livrer. Ou les employés de ces services vous apporteront un chien de race hors de prix que vous pouvez prendre dans vos bras pour une belle photo…

