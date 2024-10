Comment les jeunes Soviétiques construisaient-ils eux-mêmes leurs propres appartements?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En Union soviétique, la plupart des appartements étaient distribués par l’État selon un système de file d’attente. En général, l’on n’y accédait qu’à la naissance de ses enfants, et avant cela, l’on vivait avec ses parents ou dans un logement en commun. La file d’attente pouvait durer jusqu’à 5, voire 20 ans.

En 1968, de jeunes scientifiques de Koroliov, près de Moscou, ont par conséquent décidé de se construire un immeuble d’habitation... eux-mêmes. Leur idée a été soutenue au niveau de l’État.

Des scientifiques sur un chantier

Dans les années 1960, des scientifiques se sont installés en masse à Koroliov, où ils participaient au développement de la cosmonautique soviétique. En conséquence, ils ont dû faire face à une pénurie de logements.

Plusieurs employés d’entreprises spatiales ont donc eu l’idée de construire un complexe résidentiel pour les jeunes familles. Il ne devait pas seulement y avoir des appartements, mais aussi des infrastructures pour la vie collective. Par exemple, des garderies du soir, où les voisins se relaieraient, des cercles pour discuter des livres ou des travaux scientifiques des collègues, des clubs de sport pour les adolescents, etc. Les immeubles devaient avoir la forme d’un livre ouvert avec un « encart » au milieu, où tous ces lieux de vie seraient situés. Il a fallu près de cinq ans aux ouvriers pour passer toutes les instances, et la construction elle-même a duré le même temps.

Comment le complexe de logements pour jeunes a-t-il été construit ?

Le conseil des députés de la ville a approuvé le complexe résidentiel et a attribué un terrain pour son érection. Il devait abriter trois bâtiments de 15 étages comprenant un total de 900 appartements (2, 4 et 18/6, rue VLKSM).

Les enthousiastes se sont ensuite tournés vers l’Institut moscovite de recherche et de développement pour la typologie de conception expérimentale afin qu’il élabore pour eux le projet de construction du futur complexe résidentiel. Conformément aux accords conclus, les architectes devaient recevoir des appartements dans ce complexe résidentiel.

La construction a été financée par le ministère des Constructions mécaniques de l’URSS, qui coordonnait le travail des entreprises spatiales.

Des constructeurs professionnels, ainsi que l’équipement nécessaire, ont en outre été mis à disposition par le Département principal de construction de Moscou, mais à une condition : les futurs résidents devaient travailler eux-mêmes sur le chantier. Les ingénieurs, cosmonautes et docteurs en sciences se libéraient par conséquent de leur travail dans leurs instituts scientifiques spatiaux pendant six mois et étaient payés en tant que constructeurs. Ils retournaient ensuite à leurs travaux scientifiques et étaient remplacés par d’autres.

Qui a reçu un appartement ?

La distribution des appartements était gérée par des commissions au sein des entreprises de Koroliov, et les listes finales de locataires étaient approuvées par le conseil de coordination du complexe. Outre ceux qui ont directement construit les bâtiments, les employés les plus précieux ont également reçu des appartements. En revanche, la taille des logements était déterminée par les normes soviétiques.

Ainsi, une famille avec un enfant recevait un appartement de deux pièces d’environ 50 mètres carrés, avec deux et trois enfants – un appartement de trois pièces d’environ 75 mètres carrés. À Koroliov, il y avait également des appartements d’une pièce de 35 mètres pour les couples sans enfants, ainsi que de petits appartements pour les célibataires. Ils ont été distribués aux candidats et aux docteurs en sciences.

Grishinia (CC BY-SA 4.0) Grishinia (CC BY-SA 4.0)

Ainsi, 900 familles, soit plus de 3 000 personnes, ont pu bénéficier d’un logement.

Par ailleurs, le conseil de coordination a veillé à ce que l’État accorde pour chaque appartement un prêt de 1 000 roubles pour l’achat de meubles. Or, comme les meubles étaient rares, le conseil a également obtenu des livraisons directes pour les nouveaux arrivants.

cian.ru cian.ru

Le projet a impressionné les dirigeants soviétiques au plus haut niveau et, avant l’effondrement de l’URSS, de tels complexes pour jeunes ont été construits dans tout le pays : à Arkhangelsk (Grand Nord), Novossibirsk (Sibérie), Naberejnyé Tchelny (Tatarstan) et dans bien d’autres villes.

Alexandre Ovtchinnikov/TASS Alexandre Ovtchinnikov/TASS

Dans cet autre article, découvrez cinq choses que les Soviétiques rêvaient d’obtenir.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.