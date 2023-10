En images: les objets les plus insolites que les cosmonautes russes ont emportés dans l’espace

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alliance et nœud papillon

(James Nielsen/Houston Chronicle via Getty Images; DawnPoland/Getty Images; artpartner-images/Getty Images (James Nielsen/Houston Chronicle via Getty Images; DawnPoland/Getty Images; artpartner-images/Getty Images

Ces objets inhabituels pour l’espace ont été apportés à bord de l’ISS pour une raison précise : l’alliance et le nœud papillon ont été apportés précisément pour une cérémonie de mariage en orbite. En 2003, le cosmonaute russe Iouri Malentchenko s’est en effet fiancé à sa bien-aimée Ekaterina Dmitrieva à distance : toute la cérémonie s’est déroulée par liaison vidéo, et les jeunes mariés se sont passé les alliances eux-mêmes, chacun de son côté. Le marié a même eu un témoin de l’espace, l’astronaute américain Edward Lu. Nous avons raconté ce mariage en détail dans cet autre article.

Instruments de musique

Archives Archives

Pour raccourcir les soirées dans l’espace, de nombreux cosmonautes emportent des instruments de musique en orbite. L’un des premiers à l’avoir fait est Alexandre Ivantchenkov qui, en 1978, a joué d’une guitare acoustique pour ses collègues. Celle-ci a été spécialement livrée à bord de la station Saliout-6 à l’aide du vaisseau cargo Progress-2. Pour que la guitare ait un son normal en apesanteur, il a fallu relâcher un peu la tension des cordes et insérer de la mousse à l’intérieur de l’instrument.

Le cosmonaute Oleg Kononenko a quant à lui choisi un instrument plus exotique. En 2011, il a emporté avec lui un instrument national iakoute, le khomous (guimbarde), et en a joué en apesanteur.

Roscosmos Roscosmos

Enfin, en 2012, le cosmonaute Roman Romanenko a préféré l’harmonica. Avant le vol, il a admis qu’il ne savait pas en jouer, mais il a déclaré que pendant sa mission, il voulait apprendre pour soutenir l’équipe.

Torche olympique

Roscosmos Roscosmos

Même le principal symbole des Jeux olympiques a réussi à se rendre dans l’espace. En 2013, les cosmonautes russes Oleg Kotov et Sergueï Riazanski ont apporté la torche à l’ISS : elle a été transportée dans toutes les salles de la station et a été remise entre les mains de tous les membres de l’équipage, y compris des collègues étrangers. La torche a même été transportée dans l’espace : Kotov et Riazanski se la sont passée l’un à l’autre, imitant une course de relais, et ont ensuite filmé l’événement à l’aide d’une caméra vidéo. Le symbole olympique a ensuite été ramené sur Terre et remis aux représentants du comité d’organisation des JO.

Peluches

Grigori Sysoïev/Sputnik Grigori Sysoïev/Sputnik

Une autre tradition consiste à emporter de petites peluches lors d’un vol. Il ne s’agit pas seulement d’une sorte de rituel, mais aussi d’un avantage pratique, car lorsque la gravité change, ce sont les objets les plus légers qui sont les premiers à « décoller ». Il est donc plus facile pour les cosmonautes de suivre leur chemin depuis le cosmodrome jusqu’à la haute atmosphère et de calculer leurs actions futures.

Parmi ces jouets, il y a même eu un symbole des Jeux olympiques de 1980 : un ours en peluche nommé Micha. Son design a été conçu deux ans avant les Jeux eux-mêmes, de sorte qu’en 1978, Micha s’est retrouvé au sein de la station Saliout-6. Il a été envoyé dans l’espace par les cosmonautes soviétiques Vladimir Kovalenok et Alexandre Ivantchenkov.

De son côté, le célèbre personnage russe de dessin animé Tchebourachka est allé dans l’espace à deux reprises. Le premier vol a eu lieu en 2016, et le second en 2022. La dernière fois, Tchebourachka a été remis personnellement par le studio cinématographique Soyouzmoultfilm au commandant du vaisseau Soyouz MS-22 Sergueï Prokopiev.

Golf cosmique

Sergueï Ilnitski/AFP Sergueï Ilnitski/AFP

Oui, un club et des balles de golf ont déjà été livrés dans l’espace ! En 2006, le cosmonaute russe Mikhaïl Tiourine a envoyé une balle de golf en orbite terrestre lors d’une sortie extravéhiculaire. Il ne l’a pas fait pour le plaisir, mais dans le cadre d’une campagne publicitaire pour la société canadienne Element 21. La balle de golf n’était pas tout à fait ordinaire : elle était faite d’un alliage métallique spécial et son poids était 15 fois inférieur à celui d’une balle standard (seulement 3 grammes). Peu après l’impact, la balle a brûlé dans les couches denses de l’atmosphère.

Icônes

Roscosmos Roscosmos

Les icônes religieuses sont des invitées assez fréquentes dans les vaisseaux spatiaux russes. Pourquoi est-ce nécessaire ? Le cosmonaute Oleg Artemiev, par exemple, répond à cette question en disant qu’il les prend à la demande du clergé et ajoute qu’emporter des icônes est « un besoin des personnes qui volent dans l’espace ». Les icônes n’ont pas de conditions de stockage particulières et peuvent être conservées n’importe où, de la soute à la combinaison spatiale.

Objet d’art

De tous les objets que les cosmonautes russes ont apportés à l’ISS, celui-ci est le plus inhabituel. La sculpture Aspr1m (Asprim) de Taras Jeltychev a été envoyée dans l’espace à la fin du mois d’août 2023 et est revenue sur Terre un mois plus tard. Cet objet d’art n’est qu’une petite partie de la vaste collection de jouets artistiques de Jeltychev, dont chacun a son propre nom et sa propre histoire dans l’univers fictif de l’artiste. « Pour moi, c’est l’occasion de montrer que l’art peut sortir du cadre habituel », a déclaré l’auteur lui-même à propos de l’envoi de sa création dans l’espace.

Une cassette avec les chansons de Vyssotski

Centre-musée Vladimir Vyssotski à Moscou Centre-musée Vladimir Vyssotski à Moscou

En 1977, les cosmonautes Iouri Romanenko et Gueorgui Gretchko se sont rendus à la station Saliout-6. Ils ont alors décidé d’emporter avec eux une cassette contenant des chansons de Vladimir Vyssotski. Au moment du retour sur Terre, ils voulaient la remettre à l’artiste lui-même, en y apposant le cachet de la station pour confirmer que ses chansons avaient bien été en orbite terrestre. Cependant, ils ont décidé par la suite de la conserver à bord, pour les équipages suivants. Bien que la cassette elle-même soit restée à la station, les cosmonautes ont décidé d’emporter la boîte avec la jaquette et l’ont remise à Vyssotski après l’une de ses représentations.

