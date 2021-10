Pourquoi les appartements russes disposent-ils de plusieurs portes d’entrée à la suite?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi les appartements russes ont souvent plusieurs portes d'entrée ?, écrivait récemment mon collègue étranger. Je viens de déménager dans un nouveau logement et ici, j'ai trois portes d'entrée d'affilée, et deux d'entre elles ne sont séparées que de 2 cm ! Les habitants ont-ils encore peur des ours ? Ou des armées napoléoniennes ? ».

Entendre derrière des portes fermées

Construction d'un immeuble résidentiel en panneaux préfabriqués en 1964 Getty Images Getty Images

La vie privée a toujours été un problème en Russie, un pays qui a eu de longues traditions de vie en commun et de décisions collectives, même avant la révolution bolchévique. L'église, ainsi que les communautés rurales locales, définissaient souvent les règles de vie de leurs membres et s'immisçaient dans leur intimité.

Dans la société soviétique, la population citadine a toutefois commencé à obtenir des appartements séparés. À partir du milieu des années 1950, des immeubles à appartements bon marché, appelés « khrouchtchiovkas » d'après Nikita Khrouchtchev, alors au pouvoir, ont été construits dans toute l'URSS. Or, ces appartements étaient dotés de portes littéralement boiteuses, même pas véritablement en bois. « J'ai démonté une porte une fois, à l'intérieur, il y avait des blocs et des morceaux de bois, collés à des feuilles de copeaux de bois », raconte un utilisateur sur un forum Internet russe. Pas étonnant donc que ces portes n’étaient pas insonorisées. Assis dans la cuisine, l’on pouvait entendre presque chaque pas dans la cage d'escalier – et vice versa.

Habitante dans la cage d'escalier de son immeuble, à Novossibirsk (Sibérie) Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

Ces portes étaient également mal isolées thermiquement. Au bout d'un certain temps, le bois se rétrécissait et des courants d'air commençaient à apparaître. Toutes ces raisons ont poussé les citoyens soviétiques à améliorer les portes d'entrée de leurs appartements avec du cuir artificiel, vendu sous le nom de « dermatine », et également connu sous celui de « fabrikoid ». Cela donnait aux portes un aspect plus « riche » et les aidait à durer plus longtemps, ce qui n’était pas négligeable puisque dénicher une nouvelle porte en URSS pouvait durer des mois.

Lire aussi : À quoi ressemble l’appartement typique de Russie?

Pourquoi sont-elles si épaisses ?

Hall d'un immeuble résidentiel à Moscou, 1975 Boris Babanov/Sputnik Boris Babanov/Sputnik

Bien sûr, il y avait des cambriolages en URSS, et les gens étaient très préoccupés par le fait que les portes étaient si médiocres et pouvaient être facilement brisées.

Pourquoi, alors, l'État ne fournissait-il pas à ses citoyens des appartements à l'épreuve des vols ? Étonnamment, il y avait à cela des raisons politiques, induites par le Parti communiste. Les bolcheviks pensaient que la production et l'installation de portes en fer ne seraient pas seulement coûteuses, mais qu'elles saperaient la base idéologique du communisme. En effet, pourquoi aurait-on besoin de portes en fer dans un pays où tout appartient au peuple, et où la milice remplit parfaitement sa fonction ? Et aussi, que voudrait-on cacher derrière des portes en fer ? Dans une société où le niveau de vie privée est faible, quiconque souhaite s'isoler s'attire immanquablement la suspicion et les ragots.

Porte double dans un appartement russe Russia Beyond Russia Beyond

Dans les dernières années de l'URSS, la pose de portes en fer épaisses, souvent multicouches ou multiples, est toutefois devenue une pratique courante – et l'on a également vu apparaître des grilles aux fenêtres, qui pouvaient protéger des cambrioleurs s'introduisant par le biais de ces ouvertures. Même si vous n'aviez pas des millions de roubles ou un butin de diamants dans votre deux-pièces de 30 mètres, vous pouviez installer une porte imposante et vous en vanter devant vos voisins. Néanmoins, la principale raison de la popularité des portes épaisses et multiples aujourd’hui en Russie est sûrement d'ordre psychologique – après des années d'insécurité derrière de petites portes minces, les locaux compensent à présent en en installant plusieurs.

Pourquoi la plupart des portes soviétiques s'ouvrent-elles vers l’intérieur ?

Agents des forces de l'ordre faisant le tour des appartements d'un immeuble à Ekaterinbourg (Oural) suite à un rapport de détonnement d'explosion de gaz Pavel Lissitsyne/Sputnik Pavel Lissitsyne/Sputnik

Il existe également un mythe soviétique récurrent selon lequel la plupart des portes des appartements soviétiques s'ouvraient vers l'intérieur pour des raisons de sécurité d'État. Le KGB aurait voulu que les appartements soient faciles à forcer au cas où une personne dangereuse s'y enfermerait.

Bien entendu, il s'agit d’une pure fiction. Le KGB soviétique pouvait entrer ou s'introduire dans n'importe quel édifice si nécessaire, quelle que soit l'épaisseur des portes ou le côté sur lequel elles s'ouvraient. La véritable raison est beaucoup plus prosaïque : les escaliers des khrouchtchiovkas sont vraiment petits. Si les portes s'ouvraient vers l'extérieur, elles auraient simplement besoin de plus d'espace potentiel dans la cage d'escalier. Or, dans certains immeubles, les portes des appartements voisins étaient si proches les unes des autres que l'un pouvait ouvrir sa porte et frapper involontairement son voisin avec, pendant que ce dernier tripotait sa propre serrure et ses clés. Les portes s'ouvraient donc à l'intérieur et lors de la réinstallation de ces portes dans les années 1990, de nombreux citoyens ont changé les cadres et les ont fait s'ouvrir vers l'extérieur – pour avoir plus d'espace à l'intérieur de leur logement.

Il est amusant que les Russes conservent leur amour des portes épaisses. « Je ne pourrais jamais passer la nuit avec une telle porte dans un tel bâtiment, et encore moins y laisser mes enfants et ma femme. C'est "entre qui veut ! Et on ne sait jamais quoi !" », a écrit un internaute russe à propos des portes en verre et bois dans les maisons ordinaires des États-Unis.

Dans cet autre article, nous vous expliquons pourquoi les Russes s'entassent dans des «fourmilières» malgré la taille du pays?

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.