Сomment un chien soviétique fit-il par hasard un aller-retour dans... l‘espace? 

Deux bâtards avaient été sélectionnés : Népoutiovy (Непутёвый – Egaré) et Rojok (Рожок – Croissant). Ils étaient en excellente condition physique et psychique et s’entendaient à merveille.

La veille du tir, on examina une dernière fois les deux chiens. Le matin du jour J, on ne put que constater la disparition de Rojok ! Il était parvenu à s’extraire de la cage où il avait été enfermé.

Il était inenvisageable d’annuler le vol et trop tard pour faire venir de Moscou un chien préparé pour une telle épreuve.

Quelqu’un proposa alors de remplacer Rojok par un chiot qui avait l’habitude de rôder près de la cantine. Sitôt dit, sitôt fait : on attrapa le petit bâtard, on le lava et le rasa, on lui appliqua les capteurs nécessaires et on l’installa dans la capsule à côté de Népoutiovy. Le plus incroyable était que le chiot se laissait faire avec beaucoup de calme.

La fusée atteignit cent kilomètres d’altitude, ses moteurs s’éteignirent, la capsule se détacha pour retomber sur Terre. À sept kilomètres du sol, un parachute s’ouvrit pour amortir la chute de l’engin.

Sergueï Korolev, l’ingénieur en chef du projet spatial soviétique, fut très étonné en découvrant dans la capsule un animal qu’il ne connaissait pas. Personne n’avait en effet osé lui dire que Rojok s’était fait la belle. Sergueï Korolev prit bien les choses : « Vous voyez, à ce rythme-là, on pourra bientôt prendre nos fusées pour aller à l’endroit pour lequel nos syndicats nous auront donné des titres de vacances ».

Le chiot qui avait parfaitement rempli son rôle d’ingénieur des essais en vol fut appelé ZIB pour « Doublure du Toutou Disparu » (Запасной исчезнувшего бобика). Dans son rapport, Sergueï Koroliov déchiffra l’abréviation autrement : Doublure d’Explorateur sans Entraînement (Запасной исследователь без подготовки).

Aussi vaillant et professionnel fût-il, Zib ne fit pas d’autres voyages dans l’espace. Il fut adopté par l’académicien Anatoli Blagonravov, une autre grande figure du programme spatial soviétique.

