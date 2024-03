En images: plongeon dans la Russie de l’an 1944

Sur ces clichés d’archives, sont immortalisés aussi bien les temps pénibles de la Seconde Guerre mondiale que la vie à l’arrière. Jetons un regard sur des photos de ce pays qui n’existe plus.

Grâce au courage des photographes de guerre, qui ont traversé les champs de combats avec les troupes de l’Armée rouge, nous sont parvenus des milliers de clichés de cette époque difficile. Sur cette photo, nous voyons le correspondant Evgueni Khaldeï dans le Sébastopol libéré. Un an plus tard, il réalisera sa photo la plus célèbre : Bannière de la victoire sur le Reichstag.

Et voici quelques photos réalisées par Khaldeï lui-même – le maréchal Semion Timochenko lors de la préparation de l’opération visant à délivrer la Crimée, en 1944.

Combats pour Kertch

Les ruines du musée de l’Antiquité de Kertch, sur le mont Mithridate, rappellent celles du Parthénon.

Khaldeï a été l’un des premiers photographes à s’être rendu dans le Sébastopol ruiné.

Sur la photo : salves tirées à l’occasion de la libération de Sébastopol.

Retour de la vie – des estivaux sur des plages de Sébastopol.

Des enfants sur une plage de Sébastopol.

Des matelots du croiseur Molotov prennent un bain de soleil après un combat.

Et enfin sa photo légendaire, très tragique et rappelant le tableau L’Apothéose de la guerre de Vassili Verechtchaguine.

Khaldeï et d’autres photographes ont réalisé beaucoup de portraits de soldats et participants à la guerre, aussi bien de héros célèbres que d’inconnus. Sur la photo : le pilote navigateur Sergueï Doupli.

La tireuse d’élite Valentina Koussanova

Un plongeur effectuant des missions de détection de mines en Crimée.

L’année 1944 a commencé par un événement crucial – la levée du blocus de Leningrad. Pendant près de 900 jours, la ville avait été bloquée par les nazis. Beaucoup de ses habitants ont péri dans les pilonnages et des suites de la famine.

Des photographes ont été témoins de combats pour la libération de la ville.

D’anciennes résidences tsaristes aux abords de Leningrad ont été occupées et de merveilleux palais détruits. Voici ce qu’ont vu les photographes entrés à Peterhof.

Les merveilleux palais de Tsarskoïé Selo ont également été réduits en ruines.

Devant le palais Alexandre, à Tsarskoïé Selo, les nazis ont organisé un cimetière pour leurs soldats et officiers.

Des photographes soviétiques ont accompagné l’Armée rouge même pendant les moments les plus sentimentaux. Sur la photo : la libération des enfants soviétiques d’un camp de Petrozavodsk.

Marche de prisonniers allemands à Moscou.

Des partisans en mission de reconnaissance.

Des conducteurs de char de Tcheliabinsk lisent des lettres envoyées depuis la maison.

Il y a des moments capables d’éclaircir même les instants les plus sombres de l’histoire.

En 1944, les troupes soviétiques ont libéré la Crimée, la Biélorussie, l’ouest de l’Ukraine et la Pologne. Sur la photo : des chars à Lvov, en Ukraine.

Les Soldats soviétiques étaient accueillis avec des fleurs et des larmes de joie.

Des jeunes femmes font la queue pour faire don de leur sang.

Cela peut être étonnant, mais la construction du métro de Moscou s’est poursuivie même pendant la guerre. Ainsi, ont été inaugurées les stations Elektrozavodskaïa (à gauche) et Partizanskaïa.

Dans les villes libérées, la vie suit son cours : les habitants se rendent au travail, se marient et font venir au monde des enfants.

L’industrie cinématographique produisait des films. Notamment, Sergueï Eisenstein a tourné Ivan le Terrible.

L’acteur Gueorgui Milliar a tellement maigri qu’il est parfaitement entré dans le rôle de Kochtcheï l’Immortel, sinistre personnage du folklore russe.

Alexis Tolstoï était une véritable star littéraire de l’époque. Pour sa trilogie de romans Le Chemin des tourments, il a reçu le prix Staline. L’argent reçu a été versé pour les besoins du front.

Zoo de Moscou en 1944

Le bateau à vapeur Félix Dzerjinski à Oulianovsk

Alors que la plupart des hommes ont rejoint le front, des jeunes femmes ont pris en main le travail lourd. Sur la photo : fabrication d’obus à Leningrad

Fabrication d’armes à Toula (encore une fois, les représentantes de la gent féminine prédominent)

Coulage de fonte absolument spectaculaire à Ouralmach

