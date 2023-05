Les empereurs russes portaient-ils toujours le titre de tsars?

Pour les Russes, ces concepts étaient en réalité identiques. Examinons plus en détails comment le mot tsar apparaît dans les titres des empereurs russes et d’où il vient.

Tous les empereurs russes étaient officiellement et effectivement des tsars. Le premier empereur russe, Pierre le Grand, a été couronné en tant que « Très Sérénissime et Très Puissant Grand Souverain et Grand-Duc Pierre Alexeïevitch Autocrate de Toute la Grande, Petite et Blanche Russie : de Moscou, Kiev, Vladimir, Novgorod, Tsar de Kazan, Tsar d’Astrakhan et Tsar de Sibérie ». Et il ne s’agit que d’un extrait de son titre officiel.

Pierre n’a pas été couronné empereur

Couronnement d'Ivan (IV) le Terrible et prise du titre de tsar Klavdi Lebedev Klavdi Lebedev

En 1721, Pierre ne s’est pas couronné empereur de Russie, mais a simplement « accepté » ce titre de la part du Sénat dirigeant et du Saint-Synode, en même temps que ceux de « Grand » et de « Père de la patrie », avec la mention « comme il est de coutume pour le Sénat romain de le faire pour les actes nobles des empereurs, ces titres leur sont publiquement apportés en cadeau ». Pierre n’a jamais eu sa propre couronne impériale – il n’en a commandé une qu’en 1724 pour le couronnement de son épouse Catherine Ire.

Le mot « tsar » a toujours été présent dans les titres des souverains Romanov

Pierre le Grand en costume russe Domaine public Domaine public

À partir de Pierre, le « grand » titre officiel des souverains russes a changé. L’expression « Grand Souverain, Autocrate de Toute la Grande, Petite et Blanche Russie » est devenue « Empereur et Autocrate de toutes les Russies », et le titre « Tsarine Souveraine et Grande-Duchesse » – « Sa Majesté l’Impératrice ». Toutefois, les combinaisons « Tsar de Kazan, Tsar d’Astrakhan et Tsar de Sibérie » ont continué à figurer dans les titres officiels des empereurs.

Bonnet de Monomaque, ancienne couronne des tsars russes Shakko (CC BY-SA 4.0) Shakko (CC BY-SA 4.0)

Il existe également des cas isolés : en 1784, Catherine II a pris le titre de « Tsarine de Chersonèse en Tauride ». En 1815, Alexandre Ier a endossé celui de « Tsar de Pologne » ; en 1882, Alexandre III – celui de « Tsar de Géorgie ». Le titre officiel de l’empereur Nicolas II les incluait tous : « Tsar de Kazan, Tsar d’Astrakhan, Tsar de Pologne, Tsar de Sibérie, Tsar de Chersonèse en Tauride, Tsar de Géorgie ».

Tsar et empereur étaient des notions égales pour les Russes

Portrait de l'empereur byzantin Jean VII Paléologue Domaine public Domaine public

Le mot « tsar » en russe vient de « caesar », terme latin pour l’empereur de Byzance.

Après l’empereur byzantin, ont été appelés « tsars » en Russie les khans tatars de la Horde d’or et des khanats dissidents, tels que ceux d’Astrakhan, Kazan et autres. Lorsqu’Ivan le Terrible a pris le titre de tsar en 1547, il a ainsi surtout insisté sur l’indépendance de la Rus’ – c’est lui qui était désormais le tsar, car la domination politique de la Horde avait pris fin en 1480, sous le règne d’Ivan III. D’ailleurs, ce dernier a été le premier souverain russe en Europe à être appelé « césar » et « empereur » – bien avant que les souverains russes n’adoptent le titre de « tsar ».

Par conséquent, pour un Russe avant la révolution, « empereur » et « tsar » étaient identiques. Tout d’abord parce que chacun des empereurs était oint au tsarat selon l’ancienne tradition dans la cathédrale de l’Assomption du Kremlin de Moscou. Nous avons un texte séparé à ce sujet.

