Comment se déroulait le couronnement des tsars russes?

Le premier tsar couronné en Russie était Ivan le Terrible. La cérémonie, qui a eu lieu le 16 janvier 1547, n’était cependant pas la première. Ses fondations ont été posées en 1498 sous Ivan III lors du couronnement de son petit-fils Dmitri Ivanovitch Vnouk (1483-1509) au titre de grand-prince.

Dmitri a été béni par le métropolite, puis Ivan III lui a mis des barmes (dalmatique russe, un parement cérémoniel richement décoré) et a posé le bonnet de Monomaque sur sa tête.

Couronnement de Dmitri Ivanovitch Domaine public Domaine public

Ivan le Terrible - le premier tsar de l’histoire russe - a été couronné à peu près de la même manière, mais la cérémonie était un plus complexe : une croix chrétienne censée contenir une particule de la Croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié était incluse dans les insignes. Cette croix était apposée contre le tsar comme symbole de sa mission : il était responsable des péchés de son peuple devant Dieu.

Trône d'ivoire d'Ivan le Terrible shakko (CC BY-SA 4.0) shakko (CC BY-SA 4.0)

Pour la première fois, le sceptre est également devenu un insigne du tsar et le trône a également commencé à être utilisé. Cependant, ce couronnement n’incluait pas encore l’onction.

Qu’est-ce que l’onction du tsar?

Le sacrement de l’onction du tsar avec le saint chrême, également appelé myron (huile bénite) était le symbole de l’union du souverain avec le royaume et le peuple. Le premier tsar oint était le fils d’Ivan le Terrible, Fédor Ier, qui a été couronné le 31 mai 1584, le jour de son 27e anniversaire.

Fédor Ier Domaine public Domaine public

Le tsar, après avoir retiré la couronne qu’on avait placée sur sa tête, s’est approché du grand prêtre (métropolite ou patriarche), et celui-ci, à l’aide d’un pinceau spécial, l’a oint avec de la myrrhe sur le front, les paupières, les narines, les lèvres, les oreilles, la poitrine et les deux côtés des mains, répétant à chaque onction : « Sceau du Don du Saint-Esprit. Amen ».

Fait intéressant, après ce sacrement, le tsar ne pouvait pas, selon les règles de l’Église, se laver et enlever ses sous-vêtements pendant huit jours. La principale caractéristique de l’onction en Russie était qu’elle était effectuée après que la couronne eut été placée sur le tsar, et non avant, comme à Byzance et dans les pays européens.

Comment se déroulait la cérémonie de couronnement des tsars

La cérémonie de couronnement de Fédor Ier a été copiée sur le rite byzantin. Elle comprenait le sacrement d’onction et de nombreux autres rituels.

La cérémonie a eu lieu en présence du diplomate anglais Jerome Horsey. Selon ses descriptions, le tsar, entouré d’une suite de hauts fonctionnaires et du haut clergé, vêtus des tenues les plus opulentes, a quitté ses chambres du Kremlin et est passé lentement de cathédrale en cathédrale.

Intérieurs de la Cathédrale de la Dormition de Moscou Legion Media Legion Media

Étant donné que la place Ivanovskaïa du Kremlin était noire de monde, une « estrade » surélevée « de 150 sagènes (environ 270 mètres - ndlr) de long […] fut mise en place pour que le tsar puisse passer d’une église à une autre à travers la foule, car il y avait tant de monde que certains furent à ce moment-là écrasés à mort ». Lors de la cérémonie, les porches des temples étaient recouverts de velours rouge et de stamet (drap). « Dès que le tsar passa, écrit Horsey, brocart, velours et stamet furent déchirés par qui avait pu les atteindre, chacun voulant avoir un morceau pour le garder en souvenir ».

Après que le tsar fut entré dans la cathédrale de la Dormition, il a revêtu un caftan orné d’or et de pierres précieuses qui, selon Horsey, pesait environ 100 kilogrammes. Lorsque le souverain marchait, l’ourlet inférieur de sa parure était portée par six personnes, les dignitaires les plus proches du jeune monarque. Fédor Ier a été porté sur le trône et le métropolite l’a couronné avec le bonnet de Monomaque. Six couronnes étaient en outre placées devant le tsar, symbolisant son pouvoir sur les terres du pays : les anciens khanats et d’autres territoires annexés par son père Ivan le Terrible. En plus du sceptre « en ivoire d’unicorne, de trois pieds et demi de long, orné de riches pierreries », Fédor a reçu une « pomme » - un orbe symbolisant son pouvoir spirituel.

Après le couronnement et l’onction, le tsar s’est approché des portes de l’église et le peuple a scandé « Dieu préserve le tsar Fédor Ivanovitch de toutes les Russies ! » Après cela, le tsar et toutes les personnes présentes se sont rendus à la Chambre des facettes, où un festin de couronnement très fastueux était donné. Les célébrations liées au couronnement se sont poursuivies pendant une semaine supplémentaire.

Souverain de toutes les Russies Sergueï Ivanov Sergueï Ivanov

Le couronnement des souverains suivants a eu lieu à peu près selon le même schéma. Seuls les détails et le nombre de couronnes différaient. Par exemple, Faux Dmitri Ier a été couronné en 1605 avec trois couronnes - le bonnet de Monomaque, la couronne autrichienne et le bonnet de Kazan. Le dernier couronnement selon cette coutume fut le double couronnement des demi-frères Pierre Ier et Ivan V en 1682. Pour cette cérémonie, un deuxième bonnet de Monomaque a été fabriqué : il était destiné à Pierre en tant que plus jeune des frères.

Six des sept bonnets (couronnes) subsistants au Palais des Armures shakko (CC BY-SA 4.0) shakko (CC BY-SA 4.0)

Les couronnements des empereurs russes, bien qu’ils fussent basés sur ceux des tsars de Moscou et se déroulassent également dans la cathédrale de la Dormition, différaient considérablement.

