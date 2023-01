Pourquoi le premier tsar russe portait-il le numéro IV?

Russia Beyond (Photos : Galerie Tretiakov; freepik.com)

Ivan le Terrible a été le premier tsar russe, mais il est connu sous le nom d’Ivan IV Vassilievitch. Nous vous expliquons comment les tsars et empereurs russes étaient «numérotés».

Le premier empereur russe à qui un numéro a été « attribué » était Pierre le Grand. Le 22 octobre 1721, l’Empire russe a été fondé. Ce jour-là, le Sénat et le Saint-Synode ont officiellement décerné à Pierre le titre de « Père de la Patrie, Empereur de toute la Russie, Pierre le Grand ». Mais le manifeste officiel à ce sujet s’intitulait « Acte de présentation [...] de Pierre Ier avec le titre d’empereur ».

Pierre a apposé le chiffre romain « I » à son prénom parce qu’il voulait être sur un pied d’égalité avec les dirigeants contemporains, notamment Charles VI (1685 - 1740), empereur du Saint-Empire romain germanique à partir de 1711. Pierre était fier d’être son parent : la femme du fils de Pierre, Alexeï, était la sœur d’Elisabeth Christine de Brunswick-Wolfenbüttel, épouse de Charles VI. Ainsi, lorsque Pierre est décédé le 28 janvier 1725, le manifeste officiel le nommait Pierre Ier et sa femme - Catherine Ire.

Bien avant le XVIIIe siècle, les grands princes et les tsars russes étaient simplement nommés par leur nom et leur patronyme (dérivé du nom du père) : par exemple, le tsar Alexis Mikhaïlovitch (1629 - 1676) ou, encore plus tôt, le grand prince de Moscou Vassili Ivanovitch (1479 - 1533).

Qui a nommé Ivan le Terrible « Ivan IV » ?

Cette numérotation a continué en 1740, lorsqu’Ivan Antonovitch, héritier malheureux du trône de Russie, a été nommé Ivan III par le Sénat. Dans la logique du Sénat, Ivan « le Terrible » Vassilievitch était le premier tsar russe ; le deuxième tsar nommé Ivan était le demi-frère de Pierre, Ivan Alexeïevitch (1666 - 1696) ; ainsi, Ivan Antonovitch était le troisième. Notez que la numération se poursuivait en dépit du fait qu’Ivan le Terrible soit un Riourikide et Ivan Alexeïevitch et Ivan Antonovitch soient des Romanov, donc deux lignées différentes. En rendant la numérotation continue, les responsables cherchaient à souligner le fait que les Romanov et les Riourikides étaient liés.

Portrait de Nikolaï Karamzine par Vassili Tropinine, 1818 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

La numérotation a été bouleversée durant le premier quart du XIXe siècle. En 1829, l’Histoire de l’État russe de Nikolaï Karamzine (1766-1826) a été publiée. Dans cet ouvrage fondateur, qui est devenu le principal manuel d’histoire russe pendant près d’un siècle, l’auteur a fait démarrer la numération des souverains russes à partir d’Ivan Danilovitch, connu sous le nom d’Ivan Kalita, prince de Moscou.

Pourquoi ? Ivan Kalita a été le premier dirigeant de Moscou à obtenir le droit de percevoir le tribut auprès du peuple russe et de le transférer aux occupants, les Tataro-Mongols, le dotant ainsi d’une certaine indépendance. C’était en outre le grand-père de Dmitri Donskoï, qui en 1380 a vaincu la Horde d’Or lors de la célèbre bataille de Koulikovo.

Nikolaï Karamzine, l’auteur de l’Histoire de l’État russe, n’appréciait pas la politique d’Ivan le Terrible et ne voulait pas commencer avec lui la numération des tsars russes - bien que cela eût été logique, car Ivan le Terrible était en effet le premier tsar. Mais en publiant l’Histoire de l’État russe, son auteur a établi la tradition de numérotation actuelle. Selon lui, Ivan le Terrible était quatrième dans la lignée des dirigeants de Moscou nommés Ivan : Ivan Kalita (1284-1340) était le premier, son fils Ivan Ivanovitch « le Juste » (1326-1359) le deuxième, Ivan Ivanovitch « le Grand », le fondateur de l’État de Moscou, le troisième.

Ainsi, Ivan le Terrible est devenu Ivan IV, tandis qu’Ivan Alexeïevitch, demi-frère de Pierre a été nommé Ivan V, et Ivan Antonovitch - Ivan VI.

