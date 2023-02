Tout ce que vous vouliez savoir sur la bataille de Stalingrad

Les défenseurs héroïques de la ville, les commandants talentueux de l’Armée rouge et même des «souris patriotes» ont contribué à la victoire sur les Allemands à Stalingrad. Découvrez comment cela a eu lieu dans notre guide sur la bataille la plus importante de la Seconde Guerre mondiale.

La bataille la plus sanglante de l’histoire de l’humanité, qui a coûté la vie à plus d’un million de personnes, a marqué un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. L’Armée rouge a obtenu l’initiative stratégique et l’a conservée jusqu’à la toute fin du conflit. Comment et à quel prix cette victoire a-t-elle été acquise ?

La route de Stalingrad

Bataille de Stalingrad Sovfoto/Getty Images Sovfoto/Getty Images

Après une défaite cuisante près de Moscou à la fin de 1941, les Allemands n’étaient plus en mesure de mener une offensive simultanée sur toute la longueur du front soviéto-allemand, comme au début de l’opération Barbarossa, et se sont concentrés sur l’axe sud. Le 5 avril 1942, Adolf Hitler approuve un plan baptisé Opération bleue (Fall Blau), dont le but principal était la capture des riches gisements de pétrole du Caucase, qui à cette époque représentaient plus de 70 % de la production soviétique.

Au printemps 1942, la Wehrmacht maintenait ses positions dans l’est de l’Ukraine, se préparant à une importante offensive estivale. Cette « croisade pétrolière » ne pouvait cependant être menée à bien sans une couverture fiable des flancs. Une partie des forces allemandes a donc dû percer en direction du grand centre industriel et plaque tournante des transports qu’était Stalingrad, et échafauder une ligne de défense solide le long des fleuves Don et Volga.

Troupes allemandes près de Maïkop Domaine public Domaine public

L'Armée rouge elle-même a joué un rôle majeur dans la concrétisation de ces plans. Le 12 mai, les troupes soviétiques ont lancé près de Kharkov une offensive qui s'est soldée par un fiasco complet et la perte de plus de 200 000 soldats.

Le 28 juin, l’Opération bleue a commencé : les troupes avançaient rapidement sur deux axes en direction du Caucase et de Stalingrad, parcourant des centaines de kilomètres et coupant des dizaines de milliers de soldats oviétiques des forces principales.

Stalingrad en 1937 TASS TASS

Le 23 août 1942, Stalingrad subit un terrible bombardement, qui tue plus de 40 000 personnes et transforme une grande partie des bâtiments en ruines.

L’enfer sur Terre

Infanterie allemande à Stalingrad Archives fédérales (Allemagne) Archives fédérales (Allemagne)

Sous pression face aux assauts de la 6e armée de Friedrich Paulus et de la 4e Panzerarmee d’Hermann Hoth, les forces soviétiques se sont retirées vers Stalingrad. À la mi-septembre 1942, les Allemands ont été entraînés dans des batailles de rue féroces dans la ville même.

D’objectif secondaire aux yeux de Hitler, Stalingrad est peu à peu devenue une cible majeure. Les deux parties ont jeté de plus en plus de forces dans ce bourbier, et la ville est devenue un véritable enfer sur terre. Les souvenirs de témoins oculaires et les lettres du front en témoignent de manière éclatante.

Une bombe larguée sur une usine chimique industrielle dans la ville de Stalingrad Heinrich Hoffmann/Getty Images Heinrich Hoffmann/Getty Images

Stalingrad était défendu par la 62e armée du général Vassily Tchouïkov. Le commandant a misé sur la création de groupes d'assaut de petite taille et très mobiles, qui « s'incrustaient dans les bâtiments et le sol, guettant l'approche des nazis pour lancer une grenade » ou apparaissaient à l'arrière de l'ennemi par des tunnels souterrains, lui portant des coups douloureux.

Le fardeau principal dans cette lutte, bien sûr, reposait sur les épaules des soldats ordinaires.

Troupes soviétiques défendant Stalingrad Keystone-France/Getty Images Keystone-France/Getty Images

Outre la Wehrmacht, les défenseurs de Stalingrad ont dû faire face à un autre ennemi, « invisible » : une épidémie de choléra menaçait de balayer la ville et ce n'est que grâce aux efforts incroyables des médecins soviétiques que le désastre a pu être évité.

Le basculement

Bien que les Allemands aient pris la majeure partie de Stalingrad, ils n’ont pas réussi à occuper complètement la ville avant l’arrivée du froid. La 6e armée livrait encore des combats acharnés, lorsque, le 19 novembre, les troupes soviétiques ont lancé par surprise une offensive stratégique de grande envergure baptisée opération Uranus et porté un coup écrasant sur les flancs du groupe allemand, qui étaient couverts par de faibles unités roumaines.

Des prisonniers de guerre allemands en URSS Vladimir Iodine/Sputnik Vladimir Iodine/Sputnik

Les Allemands, espérant éviter la catastrophe, ont jeté à la hâte des réserves au secours de leurs hommes. Fait étonnant, au cours de cette époque terrible, des grains de sable sont parvenus à enrayer l'engrenage. Par exemple, la 22e division de chars allemande n'a pas pu venir au secours de la 3e armée roumaine exsangue à cause de… souris !

Le 23 novembre, l’encerclement se referme autour du groupement de 330 000 hommes de Friedrich Paulus. Cependant, la situation des nazis ne semblait pas encore désespérée. Hitler a ordonné à la 6e armée de tenir dans la ville et, grâce à des approvisionnements par voie aérienne, d’attendre de l’aide.

Friedrich Paulus Ilia Tarantsov/TASS Ilia Tarantsov/TASS

Le 12 décembre, l'opération Tempête d'hiver a commencé ; les troupes du groupe d'armées Don du maréchal Erich von Manstein se sont élancées vers Stalingrad pour percer l'encerclement.

La bête prise au piège

Début 1943, les Allemands avaient perdu toute chance de débloquer leur groupe pris au piège, bien que de nombreux soldats de Paulus crussent encore qu’Hitler tiendrait sa promesse et enverrait des renforts.

Après avoir survécu à la Tempête d’hiver, vaincu les alliés italiens et roumains des Allemands sur le Don et repoussé l’ennemi à des centaines de kilomètres de la ville, les troupes soviétiques ont commencé la liquidation systématique du « chaudron ».

Stalingrad libéréе en janvier 1943 Sovfoto/Getty Images Sovfoto/Getty Images

Dans la nuit du 30 au 31 janvier 1943, des unités de la 38e brigade de fusiliers motorisés de la 64e armée ont fait irruption dans un grand magasin situé au centre de Stalingrad, le bloquant de tous côtés. C’est ici que se trouvait le quartier général de la 6e armée de Friedrich Paulus.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les circonstances de la capture du maréchal, sur le sort ultérieur du commandant allemand et sur son rôle pendant les procès de Nuremberg.

Deux jours plus tard, le 2 février, le dernier groupement allemand restant, commandé par le général Karl Strecker, capitule près des usines de Stalingrad Traktor (Tracteur) et Barrikady (Barricades). Ce jour a marqué la fin de la bataille la plus importante de la Seconde Guerre mondiale.

Legion Media Legion Media

Le triomphe sur la Volga était le résultat de l'héroïsme des soldats soviétiques, du niveau élevé d'art militaire des commandants de l'Armée rouge et d'un certain nombre d'erreurs commises par le commandement allemand.

On ne pourrait surestimer l'importance de la victoire soviétique à Stalingrad : l'Allemagne nazie et le bloc militaire et politique des pays de « l'Axe » ont subi un coup terrible, les pays membres de la coalition antihitlérienne ont retrouvé le moral et l'Armée rouge a fermement saisi l'initiative stratégique.

