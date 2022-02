Comment le maréchal allemand Paulus a été capturé à Stalingrad

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans la nuit du 30 au 31 janvier 1943, des unités de la 38e brigade de fusiliers motorisés de la 64e armée ont fait irruption dans un grand magasin du centre de Stalingrad, le bloquant de tous les côtés. Selon des Allemands capturés, c'est ici que se trouvait le quartier général de la 6e armée de Friedrich Paulus. L'opération soviétique Koltso (« Anneau ») destinée à vaincre le groupe ennemi encerclé dans la ville touchait à sa fin...

« Repaire de la bête »

Des soldats soviétiques attaquent les derniers vestiges des troupes allemandes à Stalingrad. Apic/Getty Images Apic/Getty Images

Après que les troupes soviétiques ont pilonné aux mitrailleuses et aux mortiers le bâtiment vers 6 heures du matin, les tirs allemands ont cessé. Des drapeaux blancs sont apparus au rez-de-chaussée et au 2e étage. L'ennemi voulait entamer des négociations.

Sur ordre du commandant de la brigade, le colonel Ivan Bourmakov, un groupe de négociateurs dirigé par le lieutenant principal Fiodor Iltchenko s'est dirigé vers le grand magasin. L’officier allemand qui a rencontré les soldats soviétiques s'est adressé à eux par l'intermédiaire d'un interprète : « Notre commandant en chef veut parler avec votre commandant en chef. » À cela, Iltchenko lui a dit : « Eh bien, notre commandant en chef a beaucoup d'autres choses à faire. Il n'est pas là. Vous aurez affaire à moi ».

Le bâtiment d'un grand magasin détruit par les nazis à Stalingrad Aaron Zamski/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Ignorant la demande timide des Allemands de remettre leurs armes, les négociateurs soviétiques sont descendus dans le sous-sol, où se trouvait le quartier général de Paulus. « C'était littéralement bondé de soldats – il y en avait des centaines. Pire que dans le tramway ! Ils étaient tous sales, affamés et ils puaient ! Tous avaient l'air terriblement effrayés. Ils s’étaient réfugiés ici lors des tirs de mortier », s’est souvenu le lieutenant principal. En entendant le bruit de coups de feu, Iltchenko a saisi l’étui de son pistolet, mais il s'est avéré qu'il s'agissait de suicides.

Les négociateurs ont été accueillis par le commandant de la 71e division d'infanterie de la Wehrmacht, le général de division Friedrich Roske et le chef d'état-major de la 6e armée, le général Arthur Schmidt. Ils ont conduit les soldats soviétiques à la chambre de Paulus. « Le maréchal était allongé sur un lit en fer sans uniforme, juste en chemise, a raconté Iltchenko : Un bout de bougie brûlait sur la table, éclairant un accordéon posé sur le canapé. Paulus n'a pas dit bonjour, mais s'est levé et s'est assis. Il avait l'apparence d'une personne malade et épuisée, son visage tremblait d'un tic nerveux ».

Négociations

Le maréchal Friedrich Paulus, le général Arthur Schmidt et l'officier de la Wehrmacht Wilhelm Adam Gueorgui Lipskerov/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Un simple lieutenant ne pouvait pas accepter la reddition d’un commandant allemand et, progressivement, des représentants de l'état-major supérieur et suprême de l'Armée rouge ont commencé à se rassembler dans le grand magasin. Quelques heures plus tard, accompagné de plusieurs colonels et lieutenants-colonels, le chef d'état-major de la 64e armée, le général de division Ivan Laskine, est descendu dans le sous-sol. Essayant par tous les moyens de prendre ses distances avec la capitulation, Paulus a délégué le droit de négocier à Roske et Schmidt.

Alors que le feld-maréchal se préparait dans la salle voisine, les négociateurs soviétiques ont présenté un ultimatum à ses généraux : le groupe encerclé devait cesser immédiatement toute résistance, déposer les armes et se rendre de manière organisée aux troupes soviétiques.

Friedrich Paulus en route vers le quartier général de la 64e armée soviétique Gueorgui Lipskerov/Sputnik Gueorgui Lipskerov/Sputnik

Las d'attendre que Friedrich Paulus apparaisse enfin, les chefs militaires soviétiques sont entrés dans sa chambre. Le commandant allemand, selon les souvenirs de Laskine, a accueilli les délégués avec une phrase dans un russe approximatif : « Le maréchal de l'armée allemande Paulus se rend à l'Armée rouge ». Il s'est excusé d’être contraint de se présenter sous l’apparence d'un général de corps d’armée : comme il n'avait reçu son nouveau grade de generalfeldmarschall que le 30 janvier, il n'avait pas reçu de nouvel uniforme. « Eh bien, il est peu probable que j'aie besoin d'un nouvel uniforme maintenant », a-t-il ajouté avec un sourire amer.

À ce moment-là, la 6e armée à Stalingrad était divisée en deux groupes isolés l'un de l'autre. À la suite des négociations, le groupement Sud des troupes allemandes, commandé par le général Roske, a capitulé. Dans le même temps, Paulus refusait de donner l'ordre de se rendre au groupe Nord, se référant au fait que depuis le 30 janvier, son commandant, le colonel-général Karl Strecker, était directement subordonné à Hitler.

Fin sans gloire

Des soldats soviétiques, qui ont capturé le quartier général du maréchal Friedrich Paulus Iakov Rioumkine/Sputnik Iakov Rioumkine/Sputnik

Des combats de rue se poursuivaient toujours dans le centre de Stalingrad, mais les officiers allemands, accompagnés des commandants soviétiques, étaient déjà partis en voiture vers les unités avec l'ordre de cesser le feu.

Une fois que toutes les formalités ont été réglées et que le maréchal a reçu des garanties de sécurité personnelle, lui et les officiers d'état-major ont été accompagnés hors du sous-sol. À ce moment-là, la zone autour du grand magasin était déjà entièrement contrôlée par les fantassins soviétiques et les soldats de la Wehrmacht étaient impliqués dans le nettoyage des zones minées.

Friedrich Paulus à Beketovka Getty Images Getty Images

« Des soldats soviétiques et allemands, qui se tiraient dessus il y a quelques heures, se tenaient paisiblement côte à côte dans la cour, tenant des armes à la main ou à la ceinture. Mais quelle incroyable différence dans leur apparence !, s’est rappelé Wilhelm Adam, adjudant du commandant de la 6e armée. Les soldats allemands étaient écorchés, en minces pardessus sur des uniformes en lambeaux, maigres comme des squelettes, des silhouettes à moitié mortes avec des visages émaciés et mal rasés. Les soldats de l'Armée rouge étaient bien nourris, pleins de force, dans un bel uniforme d'hiver... J’ai été profondément ému par un détail. Nos soldats n'ont pas été battus, encore moins fusillés. Des soldats soviétiques parmi les ruines de leur ville détruite par les Allemands ont sorti de leurs poches et offert aux soldats allemands, ces demi-cadavres, leur morceau de pain, des cigarettes et du petit tabac ».

Le sergent Piotr Alkhoutov était présent lors de la capture du commandant allemand : « Paulus était hagard, visiblement malade. Il essayait de se comporter avec dignité, mais dans son état il y parvenait avec peine. En ce matin glacial à Stalingrad, il est devenu clair pour tous les soldats de l'Armée rouge et la grande majorité des soldats allemands que c'était le début de leur fin et le début de notre Victoire ».

Constantin Rokossovski et Friedrich Paulus Roman Karmen/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Le feld-maréchal a attendu une voiture qui s’est rendue dans le village voisin de Beketovka, où se trouvait le quartier général de la 64e armée. Là, il allait être interrogé par le commandant de l'armée, le général de corps d’armée Mikhaïl Choumilov et le commandant du front du Don, le général de corps d’armée Constantin Rokossovski. Ensuite, Friedrich Paulus est passé par les camps soviétiques, a travaillé dans le comité antifasciste Allemagne libre et a passé ses derniers jours en RDA...

Sur le chemin du quartier général, la voiture a rattrapé les colonnes de prisonniers de guerre allemands errant avec peine sur la route. Sales, mal rasés, ils étaient chaussés de bottes de fortune et enveloppés dans des serviettes et des écharpes de femmes.

Des prisonniers de guerre allemands à Stalingrad Galina Sanko/Sputnik Galina Sanko/Sputnik

Laskine a fait signe au conducteur de ralentir afin que le commandant allemand puisse les examiner attentivement et en détail. « C'est terrible…, ​​dit Paulus d'un air découragé : Une capitulation honteuse, terrible drame que celui de ces soldats… Et dire que jusqu'à présent, la Sixième armée était considérée comme la meilleure armée de terre de la Wehrmacht… »

