En images: quels bijoux les tsars russes portaient-ils?

Traditionnellement, les femmes étaient éclatantes à la cour russe. Des diadèmes, bracelets, colliers de pierres précieuses étaient créés par les meilleurs joailliers du monde pour les impératrices et les grandes duchesses. Mais les hommes avaient eux aussi la possibilité de briller de mille feux.

Alexis Ier

Ermitage Ermitage

Bien avant que Fabergé n’apparaisse à la cour, les bijoux des monarques russes étaient réalisés par des artisans grecs. Par exemple, pour Alexis Ier, ils ont créé des ornements spéciaux - des dalmatiques (barmy), qui étaient utilisés pour les occasions spéciales et les couronnements. Sept médaillons avec des images de la Vierge, de l’enfant Jésus et des saints, des miracles et des apôtres sont ornés de pierres précieuses, dont 248 diamants. Ils étaient attachés à un large col qui couvrait la poitrine et les épaules.

Wikipedia/Shakko Wikipedia/Shakko

Dans la vie de tous les jours, les tsars ne portaient pas de dalmatiques, mais ils pouvaient porter diverses bagues - avec des motifs sculptés, des poinçons et des aigles à deux têtes.

Pierre le Grand

Pierre Ier en costume russe Domaine public Domaine public

Le tsar réformateur n’aurait pas été fidèle à lui-même s’il n’avait pas cherché à adapter des ornements insignifiants à des fins utiles. Il utilisait ses bagues comme sceaux et rappels de faits importants. Sur l’une d’elles, il était représenté en charpentier avec des outils de navigation.

L’anneau d’émeraude était orné d’une image sculptée de Pierre avec un sceptre et un orbe, entouré de l’inscription « Tsar et Grand-Duc Pierre Alexeïevitch de toute la Russie ». Un autre anneau arborait les mots : « Où est la vérité viendront foi et force » - une citation très similaire à l’une des déclarations de l’autocrate.

Сroix pectorale de Pierre le Grand Wikipedia/Shakko Wikipedia/Shakko

Pierre n’oubliait pas l’âme : cette croix pectorale n’est pas seulement un symbole religieux, mais aussi une véritable œuvre d’art. Au centre, sur la face avant, les artisans ont placé une autre croix en émeraudes, et sur le dos, une image du patron céleste du monarque, l’apôtre Pierre.

Paul Ier

Couronne du Grand Maître de l'Ordre de Malte Wikipedia/Shakko Wikipedia/Shakko

Le fils de Catherine II ne se considérait pas comme une icône de style, mais il choisissait toujours ce qu’il y avait de meilleur. En 1798, en tant que Grand Maître de l’Ordre de Malte, il reçut une couronne spéciale. Elle ne comportait pas de pierres précieuses : seuls huit arcs dorés convergeaient vers le haut, tenant une pomme. Dessus se dressait la croix de l’Ordre en émail blanc.

Ermitage Ermitage

Avec la couronne, Paul Ier a reçu une bague sertie d’un diamant. Une feuille a été placée sous la gemme, ce qui lui donnait une riche couleur rouge. Cependant, en plus des bijoux habituels, l’empereur en avait également des « militaires » - des artisans de Saint-Pétersbourg ont créé pour lui une épée avant avec une poignée parsemée de rubis, de diamants et de saphirs. Et le pommeau en forme de casque rappelle que Paul Ier était le chef de l’Ordre de Malte.

Alexandre II

Alexandre II Domaine public Domaine public

En 1834, une pierre inhabituelle a été découverte dans une mine d’émeraude à proximité d’Ekaterinbourg. Selon l’éclairage, sa couleur changeait du vert au violet foncé et au rouge vif. Il fut décidé de nommer la découverte « alexandrite » en l’honneur du tsarévitch Alexandre Nikolaïevitch, qui célébrait sa majorité cette année-là.

Alexandrite Alexander Rudny (CC BY 4.0) Alexander Rudny (CC BY 4.0)

La pierre étant rare et coûteuse, seuls les aristocrates pouvaient s’offrir un cadeau aussi exceptionnel. Mais son principal propriétaire, bien sûr, était Alexandre II en personne - il ne quittait jamais sa bague. Une seule fois, l’empereur a oublié de mettre l’anneau – c’est le jour où il a été tué par des anarchistes.

Alexandre III

Noces du grand-duc Alexandre Alexandrovitch et Maria Feodorovna Ermitage Ermitage

Le fils aîné d’Alexandre II, le tsarévitch Nikolaï Alexandrovitch, devait se marier avec la princesse danoise Dagmar. Des alliances avec de gros diamants avaient déjà été commandées. Mais le mariage n’a pas eu lieu : l’héritier du trône est mort d’une méningite tuberculeuse. Néanmoins, une alliance avec la maison dirigeante danoise a été conclue et Dagmar s’est mariée avec le tsarévitch Alexandre Alexandrovitch (le futur Alexandre III).

Au mariage, il fut décidé d’utiliser les mêmes bagues. Et cela a établi une nouvelle tradition – les bagues ont été utilisées pour les mariages ultérieurs des héritiers du trône. Ce sont ces anneaux qui ont scellé le mariage de Nicolas II et d’Alexandra Feodorovna. Le dernier empereur russe ne s’est pas séparé de cet anneau jusqu’à sa mort.

Nicolas II

Catalogue spécial Musées du Kremlin Musées du Kremlin

Le cadeau le plus courant pour les hommes, adapté à toutes les occasions, était les boutons de manchette. Ces accessoires étaient également fournis par la société de Karl Fabergé, qui créait de petits chefs-d’œuvre associés à une date importante dans la vie de la famille Romanov ou à des fêtes. Par exemple, pour Alexandre III, les artisans en ont créé une paire avec des initiales serties de diamants sur fond d’émail bleu, et – fait exceptionnellement modeste – de rhodonite, avec un monogramme en relief.

Catalogue spécial Musées du Kremlin Musées du Kremlin

Nicolas II a également reçu des boutons de manchette – à son nom, thématiques, décorés de pierres précieuses et de sculptures figurées… Comme ses prédécesseurs, l’empereur a conservé un album spécial dans lequel tous les cadeaux ont été dessinés pendant un quart de siècle. Pour son 20e anniversaire, il a reçu des boutons de manchette traditionnels avec le monogramme XX, et de son épouse, la future impératrice Alexandra Feodorovna, des clés ornées de diamants et de rubis.

