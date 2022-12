Vrai, faux, probable? Cinq légendes entourant Pierre le Grand passées au crible

Démystifions les contes et légendes entourant le tsar le plus infatigable de Russie.

Pierre est allé en Europe, mais c’est un espion étranger qui en est revenu (FAUX)

Portrait de Pierre le Grand Pieter van der Werff Pieter van der Werff

La rupture brutale de Pierre avec les traditions pratiquées par la Russie pendant des siècles a fait penser aux Russes que leur tsar « original » avait été remplacé par quelqu’un d’autre après son célèbre voyage en Europe, la Grande Ambassade de 1697-1698. Les documents de l’organisme en charge de la sécurité de l’État prouvent que beaucoup de gens en Russie propageaient cette rumeur : au lieu du « vrai » et pieux tsar russe, c’est un espion allemand qui était revenu en Russie.

Bien que tenace, cette légende n’a aucun fondement, car tous les déplacements de Pierre ont été documentés par de multiples témoins de son entourage, ainsi que par des étrangers en Europe. Pierre Romanov a voyagé en Europe et est revenu en un seul morceau.

Pierre a été le premier à couper des barbes en Russie (FAUX)

Pierre Ier coupe la barbe des boyards Dmitri Belioukine; Andreï Solomonov/Sputnik Dmitri Belioukine; Andreï Solomonov/Sputnik

Après son retour de la Grande Ambassade, Pierre a rassemblé ses boyards dans son palais de Preobrajenskoïe à Moscou et leur a littéralement coupé la barbe, ce qui s’est produit à plusieurs reprises. Cet épisode est connu en Russie sous le nom de « réforme de la barbe » de Pierre.

Cependant, couper ou tailler la barbe n’était pas nouveau pour les Russes - la jeunesse à la mode de Moscou avait emprunté cette mode aux étrangers qui venaient travailler et faire du commerce en Russie, principalement des Anglais. Ainsi, les Russes avaient essayé de se couper la barbe dès le XVIIe siècle, mais les lois ne leur permettaient pas de le faire : ne pas avoir de barbe était considéré comme une hérésie par l’Église orthodoxe !

Ainsi, lorsque Pierre le Grand a coupé la barbe des boyards, il voulait changer l’apparence des personnes les plus conservatrices et traditionnelles du pays et les rendre plus européennes. Mais il n’était pas le premier à découvrir les bienfaits du rasage en Russie.

Pierre est mort d’une maladie vénérienne (PROBABLE)

Pierre Ier sur son lit de mort Ivan Nikitine Ivan Nikitine

Pierre a été un coureur de jupons toute sa vie - un fait qu’il ne cachait même pas à sa seconde épouse, la future Catherine Ire. Il a eu plus de six maîtresses connues et, à en juger par les documents de l’époque, Pierre a été impliqué dans d’innombrables « intrigues ».

En 1717, par exemple, il écrit à Catherine de la ville de Spa où il se soigne : « Comme lors des procédures avec l’eau, les médecins m’ont interdit les divertissements à domicile, je t’envoie alors ma maîtresse, car je ne serais pas capable de m’arrêter si elle était près de moi. » La possibilité que Pierre ait contracté une maladie vénérienne au cours de sa vie ne peut donc être exclue.

La mort de Pierre a été causée par ses problèmes urinaires qui sont devenus évidents vers 1722-1723. Il est décédé des suites d’une inflammation de la vessie. Mais aucune autopsie n’a été pratiquée après la mort du tsar.

Les médecins contemporains qui ont étudié les conclusions des médecins de Pierre sont unanimes : il n’est pas mort de la syphilis, mais il pourrait s’agir d’une hépatite chronique ou d’une urétrite gonococcique, une infection causée par la gonorrhée. Cependant, aucun diagnostic précis ne pourra désormais être posé.

Pierre avait un trouble mental (FAUX)

Cadre tiré du film Pierre le Grand Vladimir Petrov/Lenfilm, 1937 Vladimir Petrov/Lenfilm, 1937

Aux yeux de ses contemporains, Pierre avait un grain. En Russie, ainsi que lors de ses voyages en Europe, de nombreuses personnes ont été les témoins de ses crises. Juel Just, l’envoyé danois en Russie, les a décrites : « Son visage était très pâle, déformé et laid. Il faisait des grimaces et des gestes… tournait la tête, roulait des yeux, secouait les bras et les épaules… Cela arrive souvent quand il est en colère, reçoit de mauvaises nouvelles, ou qu’il est bouleversé ou plongé dans ses pensées. »

En dehors de ces crises (ou était-ce juste un tic nerveux ?), Pierre était célèbre pour son tempérament véhément, ses accès de rage et son caractère impitoyable envers ceux qui lui désobéissaient.

Les convulsions peuvent également être un signe d’épilepsie. Cependant, l’épilepsie progresse avec le temps, provoquant une déficience intellectuelle, ce qui n’était aucunement le cas de Pierre, qui a tenu presque seul les rênes de son pays jusqu’aux derniers jours de sa vie. Cependant, son tic nerveux et son tempérament violent ont probablement été causés par un grave traumatisme qu’il a subi à l’âge de 10 ans, lorsqu’il a vu les streltsy, les gardes des tsars de Moscou, massacrer ses oncles et ses proches lors d’un soulèvement.

Pierre était alcoolique (VRAI)

Assemblée sous Pierre le Grand Stanislav Khlebovski Stanislav Khlebovski

« Il aggravait son impétuosité naturelle en buvant du cognac à fortes doses », a écrit Gilbert Burnet, évêque de Salisbury, à propos de Pierre le Grand. Pierre était célèbre en Russie et à l’étranger pour sa consommation d’alcool. Les émissaires et diplomates étrangers savaient que s’ils étaient affectés en Russie, ils devraient certainement se saouler avec le tsar, ce qui n’avait rien d’une tâche facile.

« Sa Majesté s’est mise très en colère et a ordonné à tout le monde à table de boire un grand verre de vin hongrois en sa présence en guise de punition », a écrit Friedrich Wilhelm von Bergholz, un courtisan allemand qui connaissait très bien Pierre. Le tsar buvait sans se cacher et a avoué qu’il s’enivrait parfois jusqu’à perdre la raison et la mémoire : « Je ne me souviens pas comment je suis parti, car je me suis délecté du cadeau de Bacchus. Cela dit, je supplie tous ceux à qui j’ai causé du tort de me pardonner », a écrit Pierre dans une lettre à son parent, le comte Fiodor Apraxine.

À l’été 1717, Pierre passe un mois dans la ville de Spa (maintenant située en Belgique), où le tsar se soignait en buvant de l’eau minérale après un long séjour en France, marqué par de nombreux dîners somptueux. Mais des contemporains ont été étonnés par la façon dont Pierre buvait de l’eau minérale. « Parfois, il avalait une quantité excessive d’eau minérale, la mélangeant toujours avec du vin », a écrit un témoin.

À en juger par ces nombreux récits, nous pouvons affirmer avec peu de risque de nous tromper que Pierre le Grand était en état d’ébriété presque tous les jours – parfois un peu pompette, parfois ivre mort. Ce qui ne l’a pas empêché d’être un grand tsar et de diriger d’une main de fer son grand pays.

