En images: sept «héritiers» de Fabergé œuvrant dans la Russie d’aujourd’hui

Dans plusieurs villes russes, il existe encore de nos jours d'excellents maîtres de la joaillerie, dont les œuvres ne sont pas inférieures aux européennes. De plus, ils sont à la hauteur de ce que faisaient autrefois Mikhaïl Perkhine et d'autres légendaires tailleurs de pierres précieuses qui collaboraient avec la firme de Karl Fabergé.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Maison de joaillerie ANNA NOVA

L'atelier saint-pétersbourgeois d'Anna et Oleg Barinov soutient et développe les traditions de l'art russe de la taille de la pierre. Le portefeuille de l'atelier comprend des bijoux, des sculptures de faibles dimensions et divers accessoires (par exemple, des articles de service de table). Les figurines d'animaux, d'oiseaux et d'insectes, réalisées dans la tradition des tailleurs de pierres précieuses de Fabergé, constituent un genre à part de l’établissement. L'atelier travaille avec les meilleurs artistes et tailleurs de pierre dans leur genre.

Cette horloge de table unique, baptisée Panthère, a nécessité un labeur de deux ans. Le boîtier, incrusté de 40 diamants et serti d'éléments en or, est en jade blanc rare, tandis que le corps gracieusement incurvé du félin est en jade noir. Les détails en filigrane comprennent même des éléments tels que les pupilles de l’animal, façonnées à partir de diamants noirs facettés.

Site internet

Sergueï Falkine et l’atelier Bagoulnik

L'atelier Bagoulnik de Saint-Pétersbourg a été fondé par l'un des plus célèbres tailleurs de pierre russes de notre époque, Sergueï Falkine. Les œuvres de la société comprennent des bouquets classiques qui ne peuvent être distingués des vrais, bien qu'ils soient en pierre, et des mosaïques dans l'esprit florentin, ainsi que des figurines dans le style des types folkloriques qui ont rendu Fabergé célèbre en Occident.

Les artisans proposent également une variété d'accessoires brillamment réalisés. La boîte Bison fait partie d'une série de travaux de taille de pierre de ce type. La tête est en obsidienne et les cornes en cornaline d'une belle teinte miel. Les yeux sont quant à eux incrustés de grains de grenat. Enfin, le couvercle à ouverture par bascule est fait d'un alliage de plusieurs métaux et est décoré d'un motif de bison gravé à la main.

Site internet

Lire aussi : Ces maîtres horlogers devenus fournisseurs des tsars de Russie (photos)

Vladimir Poutrine

Cet autre maître de Saint-Pétersbourg est connu pour ses miniatures taillées dans la pierre. Il travaille depuis de nombreuses années avec les principales entreprises de taille de pierre et crée également ses propres miniatures d'auteur et divers accessoires. Les œuvres de Vladimir sont une saga, une histoire, une intrigue complexe.

Par exemple, cette composition de trois verres à shot en cristal de roche représente un étang où grenouilles et lézards chassent les insectes. L'écosystème fermé, sculpté dans la pierre, est présenté par l’artisan comme une métaphore de la vie elle-même.

Site internet

Anton Ananiev

Le nom d'Ananiev est connu de tous les tailleurs de pierre russes. Il est non seulement un maître exceptionnel, mais aussi un promoteur de cet art. Anton aime travailler avec la néphrite. Si vous le comparez à la peinture, ses œuvres sont créées à « grands coups ». Elles se caractérisent par des lignes nettes, une présentation compacte et une forme bien définie.

Ce cadre photo est sculpté en jade et serti d'argent. La composition est astucieusement conçue pour que la photographie se trouve à l'intérieur des pinces du crabe. Et l'image dans son ensemble – bien que d’exécution classique – rappelle plutôt les films de science-fiction.

Site internet

Studio Sviatogor

Aux côtés de l'école de Saint-Pétersbourg, les traditions de l'art de la taille de la pierre se maintiennent dans leur centre historique russe, l'Oural. La principale entreprise produisant des œuvres complexes et spectaculaires dans la technique de la miniature bloquée (parties faites de différentes pierres) est l'atelier Sviatogor, qui réunit de nombreux maîtres exceptionnels. Toutes les œuvres sont des pièces exigeantes, narratives et muséales.

Une grande équipe de quatre tailleurs de pierre, trois polisseurs et trois joailliers ont travaillé sur cet instrument d'écriture, baptisé 1812. L'idée revient à l'artiste Grigori Ponomarev, directeur de Sviatogor. La composition est faite de jaspe, calcédoine, jade, chrysoprase, œil de tigre, agate, labradorite et magnésite. L'or et l'argent ont été utilisés pour les parties métalliques. Les deux personnages (justement réalisés dans la technique de la miniature bloquée) représentent un hussard et un paysan, la noblesse et la paysannerie qui ont vaincu les Français et Napoléon par des efforts héroïques.

Site internet

Lire aussi : Fabergé... et les autres – ces joailliers qui fournissaient les tsars

Alexandre Vesselovski et la firme Rousski nefrit (Néphrite russe)

Alexandre Vesselovski est dans la profession depuis plus de 20 ans et est bien connu en Russie ainsi qu’à l'étranger. Son travail consiste toujours en des solutions imaginatives et non conventionnelles. Sa combinaison de matériaux préférée est la néphrite et l'argent.

Ce cendrier rappelle de manière frappante les images de Hans Giger. Vous voyez Alien ? Le corps du cendrier est en argent et la base s’avère sculptée en jade. Les œuvres de Vesselovski se retrouvent dans de nombreuses collections privées.

Site internet

Alexeï Antonov

Le principal atelier d'Ekaterinbourg (Oural) produit des œuvres uniques. Cette miniature, qui peut servir de décor de bureau ou de décoration d'intérieur, est une pièce du programme de la marque. Elle combine les compétences des maîtres et une idée non triviale, ce pour quoi Alexeï Antonov, le fondateur de l'atelier, est le plus connu.

Le Joker symbolise le maître de son destin. Cette composition complexe est faite de près d'une douzaine de pierres différentes. Il s'agit du jaspe, de la malachite, de la dolérite, de la rhodonite, du lapis-lazuli, de la charoïte, de la fluorite, de l'amazonite, de la lépidolite, de l'apatite, du cacholong, et du cristal. Beaucoup d'entre elles sont originaires d'ici, de l'Oural.

Site internet

Dans cet autre article, découvrez comment les physiciens soviétiques faisaient pousser des pierres précieuses artificielles.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.