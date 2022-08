Comment s'habillaient les classiques de la littérature russe?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Léon Tolstoï : a inventé son propre chemisier, aimait confectionner des chaussures

Dans sa jeunesse, Tolstoï attachait une grande importance à l'apparence – la sienne et celle de son entourage. Dans les années 1850, il vivait à Saint-Pétersbourg et s'habillait chez le meilleur tailleur de la ville. Le biographe de l'écrivain, Pavel Birioukov, a même décrit comment, un jour, Tolstoï a immédiatement qualifié un certain monsieur de « sale type » parce qu'il était sans gants.

Cependant, après son déménagement dans son domaine de Iasnaïa Poliana, l'écrivain a radicalement changé de style – il a commencé à s'habiller comme un paysan. La plupart des vêtements du classique russe y ont été cousus par sa femme et une paysanne locale, Lipounova. Le sujet principal de la garde-robe de l'écrivain était un chemisier ample, ceinturé d'une corde. Par la suite, en Russie, un type de chemisier similaire a même reçu le nom de « tolstovka ». En été, le look de Tolstoï était complété par un chapeau de paille.

De plus, Tolstoï aimait porter des robes de chambre et n'hésitait pas à apparaître ainsi devant ses invités. « [Tolstoï – ndlr Russia Beyond] marchait en soulier pieds nus, il a cousu une robe de chambre en toile de sa propre conception, qu'il portait le jour et utilisait comme couverture la nuit », a rappelé le secrétaire personnel de l'écrivain, Nikolaï Goussev.

Tolstoï préférait même les chaussures fabriquées à la main – bottes, valenki (bottes en feutre), galoches (il en fabriquait certaines lui-même). Ce qui est devenu associé à sa légende est qu'il aurait marché pieds nus. Ce n’est toutefois aucunement le cas. Ce mythe a été créé par l'artiste Ilia Répine, qui a peint en 1901 le tableau Léon Tolstoï pieds nus. Cela a irrité Tolstoï : « La seule chose qui manque, c'est d'être représenté sans pantalon ».

Anton Tchekhov : croyait qu'une cravate et un pince-nez coûteux cacheraient sa maladie

Contrairement à Tolstoï, Tchekhov n'a jamais été vu en robe de chambre. Cet homme était prêt à s'endetter ou à dépenser la totalité des bénéfices de ses écrits pour avoir l'air élégant. Ainsi, en attendant un acompte pour l'histoire La Salle №6, Tchekhov a déclaré en plaisantant à moitié : « Si je prends l'argent aujourd'hui, je m'achèterai un chapeau chic et un manteau d'été. Il est temps de faire le plein de vêtements d'été. Je vais acheter un chapeau incroyable et j'ai de manière générale l’intention de me faire beau ».

Il accordait beaucoup d'attention aux détails. Dès l'âge de 37 ans, en raison de problèmes de vision, il a porté un pince-nez. Il détournait l'attention de sa maladie avec des accessoires de mode : « J'essaie d'avoir l'air d'un jeune homme joyeux de 28 ans, ce que je réussis très souvent, puisque j'achète des cravates chères et que je porte du parfum Vera-Violetta ».

Vladimir Maïakovski : portait une blouse jaune alors que personne d'autre ne le faisait

« Il n'y a pas de plus beaux vêtements au monde que le bronze des muscles et la fraîcheur de la peau », a noté le poète. Cependant, il ne peut être qualifié d'homme ayant sous-estimé le style.

Jusqu'en 1915, pendant la période futuriste de son œuvre, il a souvent choqué le public avec des tenues faites maison, notamment par manque d'argent. Une de ces expériences est entrée dans l'histoire : Maïakovski a trouvé un tissu à rayures noires et jaunes « à usage inconnu » et en a cousu une blouse. C'était génial ! Pendant un certain temps, le poète l'a portée partout. À cette époque, le costume d'homme était exceptionnellement strict et cette blouse prétentieuse était un « crachat » lancé vers la société décente. À cette époque, Maïakovski ne se retenait pas : il portait de longs cheveux bouclés, ne se coiffait pas, se rasait de près, puis se laissait pousser la barbe de manière inattendue, achetait des pantalons à franges, des chapeaux spectaculaires et des imperméables volumineux.

Puis, Lili Brik, une femme fatale qui a rendu fou tout le beau monde russe de l'Âge d'argent (période artistique qui date de la toute fin du XIXe siècle et qui se termine dans les années 1920), a repris en mains son style. Elle choisissait ses nœuds papillon et ses casquettes, « pour en faire un homme ». Dans les années 1920, Maïakovski a cessé de choquer le public et est tombé amoureux des choses étrangères de bonne qualité, principalement de la marque Old England. C'est de Paris qu’il a apporté la plupart de ses vêtements bourgeois.

Nicolas Gogol : pour trouver l'inspiration, il pouvait porter un kokoсhnik et voulait être le plus à la mode

L'écrivain russe le plus mystique adorait les bottes. Habituellement, il en transportait 2-3 paires dans sa valise. Son style général peut généralement être considéré comme extravagant. Dans les mémoires de son contemporain Sergueï Aksakov, on peut trouver un tel épisode : Gogol travaillait sur Les Âmes mortes, quand Aksakov lui a rendu visite à l’improviste et l'a trouvé vêtu d'une tenue absolument incroyable. Gogol portait en effet un foulard rouge, une courte veste spencer, une camisole de flanelle, des chaussettes de fourrure et un kokochnik brodé d'or. Ainsi, l'écrivain cherchait l'inspiration.

Bien sûr, il n'apparaissait pas dans une telle tenue dans la rue, mais il avait vraiment une passion pour les écharpes et les gilets, et il aimait aussi combiner l'incongru. De plus, il souffrait de matérialisme et était douloureusement préoccupé par son apparence, ce qui provoquait le ridicule.

Il a notamment écrit à son ami le plus proche, Guerassim Vyssotski : « Permets-moi de te demander encore une chose : est-il possible de commander le meilleur habit pour moi chez un tailleur à Saint-Pétersbourg ? Renseigne-toi combien coûte la couture d'un fraс à la dernière mode. [...] Écris-moi, s'il te plaît, quels sont les tissus à la mode pour les gilets et les pantalons. Quelle est la couleur tendance chez-vous pour les fracs ? ».

