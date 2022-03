Quelles professions les plus illustres écrivains russes ont-ils exercées?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alexandre Griboïedov – diplomate

Portrait d'Alexandre Griboïedov, 1873. Ivan Kramskoï Galerie Tretiakov/Domaine public Galerie Tretiakov/Domaine public

De nombreux nobles des XVIIIe et XIXe siècles, en particulier ceux qui vivaient dans la capitale, étaient capables de composer de la poésie, de jouer de la musique ou de peindre des tableaux – сes différents types d'art faisaient partie de leur éducation. Ainsi, Alexandre Griboïedov, mieux connu comme l'auteur de la comédie en vers Le Malheur d'avoir trop d'esprit, était également compositeur. Cependant, sa principale occupation était la fonction publique – il travaillait comme secrétaire au Collège russe des affaires étrangères. Il a été invité à participer à la mission russe en Amérique, mais a refusé cette proposition. Pendant de nombreuses années, il a été diplomate en Perse. Là, il a été tué lors de l'attaque sur l'ambassade de Russie à Téhéran.

Alexandre Pouchkine – fonctionnaire

Portrait d'Alexandre Pouchkine, 1827. Orest Kiprenski Galerie Tretiakov/Domaine public Galerie Tretiakov/Domaine public

Pouchkine a été diplômé de l'un des établissements d'enseignement les plus prestigieux de son temps – le lycée impérial de Tsarskoïé Selo, puis il a rejoint le Collège des affaires étrangères. Bientôt, pour sa poésie audacieuse, il a été envoyé en exil dans le sud de la Russie, mais même là, il était officiellement dans la fonction publique au bureau du gouverneur général local. Après son retour d'exil, Pouchkine a été formellement réintégré dans la fonction publique à Moscou, cependant, il a été autorisé à se plonger dans l'histoire et l'écriture – il recueillait des informations pour un livre sur Pierre le Grand et travaillait sur la monographie Histoire de la révolte de Pougatchev. Plus tard, l'empereur a voulu le rapprocher de lui et l'a appelé à Saint-Pétersbourg. Le poète a reçu un titre de cour, bien que plutôt inférieur pour son âge et sa position, ce qui, en conséquence, a mis en colère Pouchkine. De plus, il n'était plus autorisé à travailler dans les archives et cette décision du tsar était impossible à contester.

Mikhaïl Lermontov – militaire

Portrait de Mikhaïl Lermontov, 1878. Piotr Zabolotski Galerie Tretiakov/Domaine public Galerie Tretiakov/Domaine public

Le principal poète romantique russe a servi dans le régiment de hussards de la Garde impériale, c'est pourquoi il est apparu sur des toiles vêtu d'un uniforme militaire. Pour son poème La Mort du poète, dédié à la fin tragique de Pouchkine, Lermontov a été rétrogradé et envoyé dans le Caucase (ce qui a cependant eu un effet bénéfique sur son œuvre littéraire, inspirant la création les célèbres poèmes Le Démon et Le Novice, ainsi que des intrigues et des réalités pour le roman Un héros de notre temps). Faisant son service militaire dans le sud de la Russie, il est mort, comme Pouchkine, lors d'un duel à l'âge de 26 ans.

Anton Tchekhov – médecin

Portrait d'Anton Tchekhov, 1889 Domaine public Domaine public

Le maître en chef du genre littéraire court, la nouvelle, Tchekhov a été diplômé de la faculté de médecine de l'Université de Moscou (et a publié sa première œuvre alors qu'il était encore étudiant). Il a travaillé comme médecin dans un hôpital de la région de Moscou, puis a reçu des patients à domicile. Même pendant ses années de véritable succès littéraire, il n'a pas cessé de pratiquer la médecine. Dans son domaine de Melikhovo, il a organisé un dispensaire gratuit pour les paysans. Il a également lutté activement contre une épidémie de choléra et s'est engagé dans la prévention de celle-ci. De plus, Tchekhov s'intéressait aux progrès de la science médicale. Le dramaturge russe le plus célèbre a quitté cette profession à la fin de sa vie, lorsque, atteint de tuberculose, il s'est installé en Crimée.

Maxime Gorki – touche-à-tout

Maxime Gorki, 1905 Domaine public Domaine public

Avant de devenir écrivain et dramaturge, Gorki a changé de professions un grand nombre de fois – il a gagné sa vie du mieux qu'il pouvait. Il a voyagé le long de la Volga et dans le sud de la Russie, où il a alors travaillé comme manutentionnaire, ouvrier agricole, assistant dans une boulangerie de Kazan, ouvrier dans un atelier ferroviaire en Abkhazie et des champs pétrolifères de Bakou (capitale de l’actuel Azerbaïdjan). Sans diplôme d'études secondaires et donc incapable d'entrer à l'université, Gorki, en même temps, éprouvait une véritable soif de connaissances et de philosophie et lisait beaucoup. Observant la vie de son peuple, il a commencé à la décrire dans ses premières œuvres littéraires. Ses nouvelles ont été publiées dans plusieurs éditions, après quoi on lui a demandé d'abandonner le travail physique, de devenir journaliste et d'écrire des essais. Par la suite, de nombreux écrivains soviétiques ont été engagés dans le journalisme, étant contraints de recevoir un salaire permanent et d'avoir un « emploi » officiel.

Mikhaïl Boulgakov – médecin

Mikhaïl Boulgakov, 1928 Sputnik Sputnik

Mikhaïl Boulgakov est un autre écrivain-médecin à succès en littérature russe. Il a décrit sa pratique médicale dans plusieurs ouvrages, dont Récits d'un jeune médecin et Morphine. Le héros bien connu de Boulgakov – le professeur Preobrajenski de la nouvelle satirique fantastique Cœur de chien – était inspiré de l’oncle de l’auteur, qui l'a influencé à devenir docteur. Boulgakov a travaillé comme médecin sur les fronts de la Première Guerre mondiale et de la guerre civile et a donné des consultations privées en tant que vénéréologue. Dans les années 1920, il s'est installé à Moscou et a quitté cette profession, décidant de se consacrer à l'écriture.

Boris Pasternak – traducteur

Boris Pasternak Getty Images Getty Images

À l'époque soviétique, pour devenir écrivain, il fallait être membre de l'Union des écrivains soviétiques et coopérer avec les journaux officiels du pays. La censure ne permettait tout simplement pas l'impression de nombreuses œuvres littéraires, certains écrivains pouvaient même être totalement interdits. Il n'est pas surprenant que de nombreux auteurs aient dû gagner de l'argent supplémentaire en traduisant. Boris Pasternak connaissait plusieurs langues et a traduit avec succès Shakespeare, Goethe, Byron, Rilke et Verlaine, ainsi qu'un certain nombre de poètes géorgiens.

Gaïto Gazdanov – chauffeur de taxi

Gaïto Gazdanov Domaine public Domaine public

Après la Révolution de 1917, Gazdanov s'est retrouvé dans la guerre civile aux côtés des gardes blancs et a été contraint de fuir le pays. Il a passé la majeure partie de sa vie à Paris, où, à la recherche de moyens de subsistance, il profitait de chaque occasion pour gagner de l'argent : il a été manutentionnaire, mécanicien, nettoyeur et professeur de langue russe. Parfois, il dormait même dans la rue, incapable de payer un loyer. Il a décrit ses épreuves et sa pauvreté parisienne dans le livre Chemins nocturnes. Et même lorsque ses expériences littéraires ont commencé à rapporter de l'argent, il travaillait comme chauffeur de taxi la nuit.

Alexandre Soljenitsyne – professeur de mathématiques

Alexandre Soljenitsyne, 1962 Alexandre Less/Sputnik Alexandre Less/Sputnik

Soljenitsyne s'est intéressé à la littérature au lycée, mais a finalement choisi une autre spécialité – il est sorti diplômé de la Faculté de physique et de mathématiques de l'Université de Rostov. Le futur écrivain s'est porté volontaire pour le front de la Seconde Guerre mondiale, et déjà là-bas, il a été arrêté pour avoir critiqué Staline. Il a passé environ huit ans dans les camps de travail pénitentiaire, où, pendant un certain temps, il a travaillé comme mathématicien dans un bureau d'études. Après sa libération en 1953, il a enseigné les mathématiques et la physique avant que son premier ouvrage Une journée d'Ivan Denissovitch ne soit publié en 1962 et qu'il soit accepté à l'Union des écrivains soviétiques.

Joseph Brodsky – « parasite » et enseignant

Joseph Brodsky Domaine public Domaine public

La famille Brodsky a eu une vie très pauvre dans le Leningrad d'après-guerre. Après sa huitième année d'études (équivalent de la troisième en France), Joseph a abandonné l'école et obtenu un emploi de fraiseur pour gagner un peu d'argent. Plus tard, il a travaillé dans une morgue, ainsi que dans une chaufferie, et a pris part à des expéditions géologiques. Malgré le fait qu'il n'ait jamais reçu d'éducation fondamentale, il était une personne incroyablement érudite et lisait beaucoup – c'est ainsi qu'il a commencé à composer de la poésie, à participer à des récitals et à publier ses œuvres en samizdat. Il a également travaillé comme traducteur. Pourtant, il n'avait pas de lieu de travail officiel et il n'était pas membre de l'Union des écrivains soviétiques, donc, selon les lois de son époque, il a été jugé pour « parasitisme social » (cela a été facilité par le journal local Vetcherni Leningrad, sur les pages duquel il n'était appelé rien de plus que « parasite »). Après l'exil, des amis influents ont aidé Brodsky à obtenir officiellement un emploi de traducteur. Au début des années 1970, le KGB a forcé le poète à quitter le pays et il a émigré aux États-Unis, où il a enseigné la littérature russe et mondiale.

