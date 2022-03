Sept raisons pour lesquelles vous devez lire Tchekhov dès maintenant

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il sait ce qui motive les gens

Anton Tchekhov est né en 1860 dans la ville méridionale de Taganrog (1 150 km au sud de Moscou). La maison où il a vécu est aujourd'hui un musée. À l'âge de 19 ans, il est parti pour Moscou et est entré à la faculté de médecine de l'Université d'État locale. Alors qu'il était encore étudiant, Tchekhov a commencé à travailler comme médecin et a pratiqué ce métier toute sa vie.

Anton Tchekhov Domaine public Domaine public

Puisqu'au cours de son travail, il a côtoyé une large variété de personnes, ses histoires pénètrent l'essence même de l'âme humaine, ironisent subtilement la banalité et la vulgarité de la société.

Les trois meilleures nouvelles de Tchekhov selon le choix de la rédaction :

Douchetchka

Olga est une femme si gentille et angélique que ses amis l'appellent « Douchetchka » (petite chérie). Elle a un besoin vital d'aimer quelqu'un, et lorsqu'elle épouse un imprésario, elle s'implique profondément dans le monde du théâtre. Après sa mort, Olga se marie avec le dirigeant d’un entrepôt forestier et commence à travailler avec lui, pensant que la chose la plus importante dans la vie est un arbre. Elle devient rapidement complètement indifférente au théâtre. Quand cet époux est également mort ... vous pouvez deviner. Et ça continue, encore et encore. Ce n'est qu'en prenant soin d'un homme et en se dissolvant complètement dans son monde qu'elle pouvait se sentir heureuse. L'œuvre de Tchekhov n'a pas perdu de sa pertinence aujourd'hui, et les femmes de ce type sont toujours appelées « Douchetchka ».

L'Homme à l'étui

Il y avait un homme qui « était remarquable parce qu'il portait toujours des galoches et un manteau chaud et ouaté, et qu'il avait un parapluie même par très beau temps ». Il avait un étui spécial pour un parapluie, pour un stylo, pour un couteau et pour une montre. Il verrouillait la porte de sa maison avec de nombreux verrous et voulait apparemment s'isoler du monde extérieur. Il faisait tout bien et avait peur de tout ce qui sortait de la norme. Enfin, lorsqu'il est mort et qu'il a été déposé dans son cercueil, son visage avait l'air joyeux, comme s'il était « heureux d'avoir enfin été mis dans une boîte dont il ne sortirait jamais ».

La Dame au petit chien

C'est l'histoire de deux personnes qui n'étaient pas heureuses en mariage et qui se sont rencontrées par hasard dans une station balnéaire située en Crimée. Après s'être trouvés, ils sont temporairement inspirés et la vie revient dans leur cœur. Ensuite néanmoins, ils ne font que souffrir davantage lorsqu'ils réalisent à quel point ils négligent leur famille. Au XIXe siècle, le divorce était une procédure absolument inimaginable et très compliquée. Alors, les deux tourtereaux continuent de se rencontrer, de profiter de leur amour, jusqu'au jour où ils réalisent enfin qu'ils ne sont plus jeunes, et qu'ils souffrent de la nature illicite de leur romance.

Il avait un grand sens de l'humour, mais était dépourvu de pathos

L'humour intelligent de Tchekhov est ce que les Russes appellent « rire à travers les larmes ». Cela désigne cette situation où vous riez en apprenant les péchés et les défauts des autres, mais où vous vous rendez ensuite compte que vous faites probablement les mêmes erreurs et qu'en général tout le monde est pareil.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de Tchekhov, qui le distingue des autres écrivains russes, est que ses nouvelles ne sont pas moralisatrices. Vous êtes autorisé à tirer vos propres conclusions, de sorte que le sens de l'histoire peut changer en fonction de la personne qui agit en tant que lecteur.

Ainsi, par exemple, dans la nouvelle Caméléon, un homme insulte un chien jusqu'à ce qu'il comprenne que l'animal appartient à un général. Soudain, il commence à lui montrer une attention exceptionnelle. Le comportement de l'homme change donc en fonction de la personne à qui appartient le chien.

Vladimir Vdovine/Sputnik Vladimir Vdovine/Sputnik

Il explore la mystérieuse âme russe

Nous avons déjà mentionné la nouvelle Douchetchka, qui aide à comprendre l'âme d'une femme russe avec son fort instinct maternel. Léon Tolstoï, soit dit en passant, a réagi négativement au fait que Tchekhov nous fait rire de son héroïne. Tolstoï a été touché par la sincérité et la capacité d'aimer de cette femme au cœur simple.

Les héros de Tchekhov sont les soi-disant « petites personnes », marquées par leur absurdité. L'auteur ne cherche pas à poser la question du sens de l'existence humaine ; il montre juste des gens ordinaires avec leurs problèmes du quotidien.

Il a risqué sa santé pour écrire

Souffrant déjà de tuberculose, Tchekhov a entrepris un long voyage à travers la Sibérie jusqu'à l'île de Sakhaline (située au-dessus du Japon). À cette époque, elle n'était connue que comme une terre lointaine où les prisonniers étaient exilés, un endroit encore pire et plus reculé que la Sibérie. Cependant, Tchekhov s'y est courageusement rendu pour découvrir comment vivent ses habitants. Il a même mené une sorte de recensement et réalisé un ouvrage de non-fiction qui décrit la vie des insulaires, que peu de gens du monde extérieur connaissaient auparavant.

Ses pièces ont inspiré le Système Stanislavski

Tchekhov lisant La Mouette à un groupe d'acteurs du Théâtre d'Art de Moscou Global Look Press Global Look Press

Trois sœurs, La Cerisaie, Oncle Vania et La Mouette – ces œuvres n'ont pas besoin d'une introduction particulière. Les premières de toutes ont eu lieu au Théâtre d'Art de Moscou (MKhT), qui porte aujourd'hui le nom de Tchekhov. Tous les rôles féminins principaux ont été interprétés par Olga Knipper, jeune actrice devenue sa femme.

Tchekhov a révolutionné la dramaturgie, y apportant des pauses et de longs dialogues, des discussions quotidiennes ordinaires, et tout cela en sacrifiant une action qui était si importante pour le théâtre auparavant. Les légendaires directeurs de théâtre Konstantin Stanislavski et Vladimir Nemirovitch-Dantchenko partageaient les mêmes idées et ont rendu l'art théâtral moins prétentieux, plus proche du peuple, le privant du statut de grand art.

Il croyait que « la brièveté est sœur du talent »

« La brièveté est sœur du talent » est l'un des aphorismes les plus célèbres de Tchekhov. Soit dit en passant, ce dernier a donné naissance à de nombreuses phrases pleines d'esprit qui sont entrées dans la langue russe sous la forme d'aphorismes. Vous ne savez pas quelle brillante citation publier sur Facebook ? Référez-vous aux déclarations de Tchekhov !

C'est la brièveté qui est devenue le principal avantage de Tchekhov sur ses contemporains alambiqués (salut, Léon Tolstoï !). La plupart de ses nouvelles sont très courtes, certaines d'entre elles peuvent être lues en aussi peu que 5 minutes, mais elles offrent une matière à réflexion sans limite.

Trois sœurs, 1985 G. Makaritchev/Global Look Press G. Makaritchev/Global Look Press

Grâce à ses livres, les Russes se familiarisent avec la grande littérature dès leur enfance

Parmi les nouvelles de Tchekhov, il y a celles que tous les enfants russes apprennent à l'école primaire ; par exemple, Kachtanka, l'histoire d'un chien disparu qui s'est retrouvé dans la maison d'un clown. Ce dernier adopte l'animal, qui s'est avéré être très intelligent. Il commence à se produire avec le chien devant le public, et au cours d'une de leurs performances, Kachtanka voit son vrai maître et court joyeusement vers lui.

Tchekhov a aussi écrit une triste nouvelle connue par tous les habitants du pays sur un petit garçon appelé Vanka, qui travaille comme apprenti chez un cordonnier. La veille de Noël, la maison lui manque et il écrit une lettre adressée au « grand-père au village » ; cette phrase est également devenue un aphorisme, signifiant envoyer quelque chose vers nulle part.

