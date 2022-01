Pourquoi Gogol a-t-il brûlé la suite des Âmes mortes?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le grand satiriste de la littérature russe Nicolas Gogol prévoyait d'écrire son œuvre la plus célèbre en trois parties, à la manière de la Divine Comédie de Dante – avec un enfer, un purgatoire et un paradis. On considère que le premier volume, paru en 1842, est l'ouvrage Les Âmes mortes. En fait, il parlait de l'enfer et s'est avéré excellent : Gogol dépeint toute une palette de personnages négatifs et un large éventail de vices divers et variés. À propos des premiers chapitres écrits par Gogol (non inclus dans l'édition finale), le grand poète Alexandre Pouchkine a dit : « Dieu, que notre Russie est triste ! ».

Revenons sur l'intrigue : un noble de bas niveau, Pavel Tchitchikov, arrive dans une petite ville et, pour prendre du poids dans la société, se fait passer pour un propriétaire terrien. Mais voici le problème – il n'a pas une seule « âme », c'est-à-dire des serfs. Alors il décide de ruser, poussé par les failles de la bureaucratie russe elle-même. Chaque propriétaire foncier avait une liste de serfs, qui n'était mise à jour qu'une fois toutes les quelques années. Ainsi, même si l'un des paysans mourait, le propriétaire payait toujours des impôts sur lui et il était répertorié comme une personne vivante jusqu'à la prochaine « révision ». Tchitchikov rend visite aux propriétaires et leur demande de lui vendre des âmes mortes... La réaction à la proposition est très différente pour chacun.

Koukryniksy. Illustration pour Les Âmes mortes. Nozdrev et Tchitchikov David Sholomovitch/Sputnik David Sholomovitch/Sputnik

Gogol lui-même a qualifié l'œuvre de poème, bien qu'elle ait été écrite en prose - la forme rappelle un poème dans son sens ancien – on y suit les pérégrinations de Tchitchikov à travers plusieurs « cercles de l'enfer », le héros, comme Ulysse, errant de chimère en chimère. De plus, le « poème » contient de longues digressions lyriques sur la Russie et les Russes. Ce livre est considéré comme l'apogée de l'œuvre de Gogol et l'une des principales clés pour comprendre l'âme russe. Et le personnage principal de son livre n'est peut-être pas tant Tchitchikov que la Russie elle-même.

De quoi était censé parler le second tome ?

La deuxième partie, selon l'idée de Gogol, devait être une sorte de « purgatoire » de Dante, et la troisième, respectivement, le « paradis » « La suite se présente dans ma tête plus propre, plus majestueuse », a écrit Gogol à son ami, l'écrivain Sergueï Aksakov.

Les personnages ne sont pas aussi négatifs ici. « À quoi bon dépeindre la pauvreté, oui la pauvreté, et l'imperfection de notre vie, en déterrant les gens de la cambrousse, des coins et recoins éloignés de l'État? » : c'est ainsi que Gogol commence le second tome.

Par exemple, le personnage de Tentetnikov, que nous rencontrons au tout début du volume, mène une vie oisive et ennuyeuse. L'auteur mentionne qu'il était autrefois plein de rêves et de projets, mais ils se sont tous effondrés à cause de la mesquinerie et de la futilité de son service.

Portrait de Nicolas Gogol par Fiodor Moller Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

De plus, Gogol voulait trouver et montrer des moyens de s'améliorer. En particulier, à travers la bouche des héros, il explique comment se débarrasser de la corruption – tout employé du gouvernement, pour qu'il travaille bien et ne vole pas, a besoin des encouragements de ses supérieurs.

Si dans le premier volume Gogol décrit la boue et la dissolution, dans le second il admire les vastes espaces et paysages russes.

Tchitchikov continue quant à lui de rendre visite aux propriétaires fonciers et d'acheter des âmes mortes, mais à un moment donné, la boîte avec tous ses papiers est volée. De plus, on apprend que quelqu'un dénonce Tchitchikov et ses machinations. Ne montrant aucun sentiment vif dans la première partie, Tchitchikov est ici désespéré et s'arrache les cheveux. Cependant, le manuscrit se termine et on ne sait jamais ce qu'il est advenu du héros.

Pourquoi Gogol a-t-il pensé que le deuxième volume était un échec ?

Le deuxième volume des Âmes mortes est le dernier ouvrage sur lequel Gogol a travaillé. Plusieurs années s’étaient écoulées depuis la parution du premier, et l'auteur avait changé : il avait connu un bouleversement spirituel et ressentait un douloureux besoin de religion, accompagné de fortes névroses et d'angoisses.

« Vous demandez si les Âmes mortes s’écrivent ? Oui et non. Elles s’écrivent trop lentement et pas du tout comme je le souhaiterais », écrit Gogol à son ami, le poète Nikolaï Yazykov. Les troubles mentaux ont grandement compliqué son travail. Gogol ne peut plus écrire « comme dans sa jeunesse, c'est-à-dire au hasard, là où mène la plume », admet-il. Chaque ligne était un défi pour lui.

La seule personne qui a lu la deuxième partie des Âmes mortes était l'archiprêtre Matthieu, avec qui l'écrivain a correspondu et a eu des débats étendus et plutôt vifs sur un vaste éventail de questions. Matthieu a critiqué le travail accompli, qualifiant l’œuvre de « nuisible » et demandant même à l’auteur de la détruire.

Mikhaïl Clodt. Fin des Âmes mortes (Gogol brûlant son manuscrit), 1887 Musée-domaine Abramtsevo Musée-domaine Abramtsevo

Cependant, Gogol lui-même estimait que le deuxième volume était mauvais. Les personnages négatifs et le désespoir total, à son avis, étaient plus réussis. « La parution du deuxième volume sous la forme dans laquelle il se trouve ferait plus de mal que de bien, écrivait l'auteur dans sa Correspondance avec des amis. Faire ressortir quelques beaux caractères qui révèlent la haute noblesse de notre espèce ne mènera nulle part. Cela ne suscitera qu'une vaine fierté et de la vantardise... »

Le 24 février 1852, Gogol brûla le fruit de son labeur, le deuxième tome presque achevé des Âmes mortes. Selon diverses hypothèses, Gogol a brûlé le volume soit dans un accès de colère, soit... par hasard. Il aurait voulu détruire uniquement les brouillons et, par inadvertance, a jeté les précieux cahiers dans la cheminée. Quoi qu'il en soit, cet événement a été un choc pour l'auteur lui-même - il est décédé neuf jours plus tard.

Les chapitres du deuxième volume qui ont survécu à ce jour sont une reconstruction des cinq cahiers ayant survécu. Ces chapitres dispersés provenaient évidemment de différentes versions de l’auteur. Ils comportaient de sérieuses lacunes, et en outre, ils diffèrent à la fois par le contenu et par le ton : même leur encre et leur papier sont différents. Aucun texte homogène n’est obtenu à partir de ces pages, et l'intention de l'auteur reste floue jusqu'à la fin.

