« Toula a forgé des armes pendant des siècles, elle est devenue elle-même comme un fusil », ce sont des lignes d'une vieille chanson soviétique, entièrement dédiée à la célèbre ville russe des armuriers. Il est difficile de nommer au moins un conflit militaire des trois derniers siècles, dont les participants russes n’auraient pas utilisé des armes fabriquées à Toula.

Toula (200 km au sud de Moscou) a commencé son parcours historique au XIIe siècle en tant que petite forteresse située dans les forêts denses de la Principauté de Riazan. En 1503, la ville déjà agrandie a été annexée à la Grande-principauté de Moscou, où elle a commencé à être utilisée comme bouclier contre les incursions des Tatars de Crimée.

En 1521, les habitants de la cité ont achevé la construction du kremlin en pierre, qui a dû endurer plusieurs fois les attaques ennemies. En 1552, Toula a été assiégée par l'armée de 30 000 hommes du khan de Crimée Devlet Ier Giray, qui « avançait sur la ville toute la journée, tirant dessus avec des canons de sorte que de nombreuses cours ont pris feu ».

Les Tatars ont tenté de pénétrer au cœur des terres russes et d'empêcher le tsar Ivan le Terrible de mener sa campagne contre le khanat de Kazan, mais la défense héroïque des habitants de Toula a fait échouer tous leurs plans.

Au milieu du XVIIe siècle, les frontières de l'État russe s'étaient déplacées vers le sud, laissant Toula profondément à l'arrière. La proximité de la capitale, l'emplacement favorable au carrefour des routes commerciales et les riches gisements de minerai de fer brun ont permis à la ville de se transformer d'un avant-poste défensif en un centre industriel majeur. Sur ordre du tsar Fédor III, de nombreux forgerons, engagés dans la production d'armes, se sont donc installés ici.

Le 15 février 1712, le tsar Pierre le Grand décide d'y construire des usines pour la production de fusils à poudre noire, de pistolets, de sabres et de couteaux. C’est ainsi que la plus ancienne usine d'armement du pays, dont les produits ont rapidement commencé à être activement fournis à l'armée russe se battant contre les Suédois, a été fondée.

Pendant la Guerre patriotique de 1812 et la Guerre de la Sixième Coalition de 1813-1814, les armuriers de Toula ont ensuite fourni environ 600 000 canons à l'armée russe.

Plus de la moitié de tous les fusils et presque toutes les mitrailleuses des troupes russes ultérieurement engagées dans la Grande Guerre ont été produites dans la même ville.

Au fil des années, des maîtres d'armes russes, tels que le concepteur du célèbre fusil Mosin-Nagant, Sergueï Mossine, le créateur du pistolet Tokarev TT et du fusil SVT-38/40, Fiodor Tokarev, ainsi que le concepteur de l'une des principales mitrailleuses de l'Armée rouge pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, Vassili Degtiarev, ont œuvré à l'usine d'armes de Toula. Le dernier lui-même est né dans une famille d'armuriers héréditaires de la ville !

En plus de la production de masse d'armes, des artisans qualifiés de Toula fabriquaient également des objets uniques sur commandes spéciales. De nombreux fusils décorés d'or, d'argent, d'ivoire et de nacre, utilisés par les nobles russes et les dirigeants de l'Union soviétique, sont sortis de leurs ateliers.

Toula continue d'armer le pays même aujourd'hui. 25 entreprises de défense opèrent dans la ville et sa région.

