En images: les carrières inondées de Kondouki, étonnante attraction touristique de Russie

Eau turquoise, collines majestueuses, forêts denses – ces carrières de charbon abandonnées de la région de Toula sont devenues l'un des endroits les plus populaires parmi les blogueurs russes.

Le paysage fantastique devant vos yeux est un véritable miracle artificiel, constitué de carrières de charbon inondées et envahies par les forêts. Cet endroit est situé dans la région de Toula (170 km au sud de Moscou) entre les villages de Romantsevski et Kondouki, il est donc appelé tantôt collines Romantsevski, tantôt lacs bleus de Kondouki.

Marina Lystseva/TASS Marina Lystseva/TASS

Des années 1960 aux années 1990, la population locale était impliquée dans l'extraction du charbon, mais finalement ses réserves se sont taries. Le village de Kondouki est à présent presque désert : la plupart des habitants sont partis à la recherche d'un autre travail.

Marina Lystseva/TASS Marina Lystseva/TASS

Après l'arrêt de l'exploitation minière, ces territoires ont été laissés à la merci de la nature : vent, pluie et neige ont peu à peu transformé l'aspect des carrières. L'eau dans les cavités artificielles a une couleur turquoise vive en raison de la présence de minéraux spéciaux dans le sol.

Getty Images Getty Images

Il y a seulement quelques années, ces lieux époustouflants, situés loin des grandes villes et des principaux axes routiers, étaient complètement inconnus des touristes. Cependant, des blogueurs les ont découverts et en ont fait une véritable attraction. Désormais, tout voyageur se rendant dans la région de Toula considère qu'il est de son devoir d'admirer les paysages locaux.

Getty Images Getty Images

« À couper le souffle », « paysages martiens », « comme si j'étais sur une autre planète » – ne sont là que quelques commentaires à propos de ce lieu magique qu'on peut lire sur Internet.

Vitali Belooussov/Sputnik Vitali Belooussov/Sputnik

Il est intéressant de noter que, malgré l'origine industrielle de ces réservoirs, ils abondent en poisson : carpes, perches et même brochets.

Getty Images Getty Images

Vous ne trouverez pas d'infrastructure spéciale ici. Ceux qui ont choisi cet itinéraire touristique voyagent en voiture, dorment dans des tentes et cuisinent sur un réchaud à gaz portable, ce qui semble romantique pour beaucoup. Cependant, sur Internet, vous pouvez trouver des références à des résidents locaux proposant des tentes et autres équipements touristiques à louer.

Getty Images Getty Images

Les principales choses que vous devrez emporter avec vous sont de bonnes chaussures et un coupe-vent, car les collines sont glissantes et il est plus facile de les monter que de les descendre, tandis que le vent peut y souffler fort.

Getty Images Getty Images

Officiellement, il est interdit d'entrer dans l'eau, car aucun spécialiste n'a examiné le fond (la profondeur atteint apparemment 20 mètres) ou la composition de l'eau. Toutefois, nombreux sont ceux à enfreindre cette règle.

Marina Lystseva/TASS Marina Lystseva/TASS

Récemment, les plaintes se sont intensifiées quant au fait que les visiteurs y laissent des montagnes de déchets. Il est à espérer que les touristes cesseront de gâcher la beauté qui les entoure, sans quoi, d’ici quelques années, ces « lacs bleus » risquent de se transformer en « mers d'ordures ».

Alexandre Rioumine/TASS Alexandre Rioumine/TASS

