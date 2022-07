Comment l'acteur du film d'horreur culte Nosferatu s'est transformé en monstre en URSS

Russia Beyond (Photos : Legion Media; Gerald Praschl (CC BY-SA 3.0); Rolf Mahrenholz/Ullstein bild/Getty Images)

Le premier Jonathan Harker du cinéma mondial a écrit aux services secrets soviétiques une dénonciation contre des connaissances et est devenu responsable de la mort de l'une des plus belles femmes d'Allemagne.

Il y a exactement cent ans, en 1922, un véritable chef-d'œuvre cinématographique a été tourné en Allemagne. Il a eu un impact énorme sur le développement de la culture mondiale. Peu de films montrent un vampire aussi terrible que le comte Orlock qui apparaît dans Nosferatu, une symphonie de l'horreur dirigée par Friedrich Murnau. Même aujourd'hui, il fait forte impression.

Nosferatu a été la première adaptation cinématographique (quoique non autorisée) du roman Dracula de Bram Stoker, glorifiant à jamais les acteurs impliqués. L'un d'eux était Gustav von Wangenheim, qui jouait Jonathan Harker (appelé Thomas Hutter dans le film).

Peu de gens savent qu'après Nosferatu, la vie de ce représentant de l'ancienne famille aristocratique allemande von Wangenheim a été étroitement liée à l'Union soviétique, à la Grande terreur qui a eu lieu dans ce pays et à la mort de l'une des plus belles femmes d'Allemagne.

Aristocrate soviétique

Gustav von Wangenheim Legion Media Legion Media

Malgré ses origines nobles, Gustav a embrassé les idées du socialisme et presque immédiatement après la sortie de son film le plus célèbre, il a rejoint les rangs du Parti communiste allemand. L'acteur, cependant, n'était pas pressé de renoncer à tous les charmes de la vie de la haute société et aimait se qualifier de « dandy communiste ».

En 1933, après l'arrivée au pouvoir des nazis, von Wangenheim a fui le pays et s'est rapidement retrouvé à Moscou. Il y a continué sa arrière créative : il a écrit des essais et des pièces de théâtre, et a également fondé la troupe de théâtre Colonne de gauche (Kolonne Links) composée d’acteurs allemands émigrés comme lui.

Gustav von Wangenheim Abraham Pisarek/Ullstein bild/Getty Images Abraham Pisarek/Ullstein bild/Getty Images

En 1936, Gustav von Wangenheim réalise le film antinazi Les Combattants. Fait intéressant, il a impliqué un autre acteur de l'équipe de Nosferatu, Alexander Granach, qui jouait le rôle de Knock dans le film de 1922 (Ranfield dans le livre Dracula).

L'épisode le plus sombre lié à la vie de l’aristocrate allemand en URSS a été le cas du professeur de langue russe et communiste allemand Anatol Becker et de sa femme, l'actrice Carola Neher.

Dénonciation

Comme von Wangenheim, le couple avait fui l'Allemagne pour échapper aux nazis. Ils se sont réfugiés en URSS, ne sachant pas quel terrible sort les y attendait.

Carola Neher dans le film Chicago Zander & Labisch/Ullstein bild/Getty Images Zander & Labisch/Ullstein bild/Getty Images

Carola Neher, actrice allemande en vue, était la muse du dramaturge Bertolt Brecht et à la fin des années 1920, elle avait joué dans sa pièce L’Opéra de quat’sous. Majestueuse, athlétique, à la mode et audacieuse, elle avait une réputation de « femme fatale », et beaucoup la considéraient comme l'une des plus belles femmes d'Allemagne.

À Moscou, Neher joue dans la troupe de la Colonne de gauche de Gustav von Wangenheim quand, en 1936, elle et son mari sont victime des répressions de masses. Le couple a été accusé d'être partisan de Léon Trotski, qui était alors tombé en disgrâce. La dénonciation des « éléments empoisonnés par le trotskysme » avait été rédigée par le « dandy-communiste ».

Carola Neher Wolff von Gudenberg; Rolf Mahrenholz/Ullstein bild/Getty Images Wolff von Gudenberg; Rolf Mahrenholz/Ullstein bild/Getty Images

Becker a été exécuté en 1937, tandis que Neher a été condamnée à dix ans dans les camps. S’étant retrouvée en détention, l'actrice ne s’est pas pour autant laissée aller. « Elle a toujours essayé de maintenir son apparence, de prendre soin d'elle, de faire de la gymnastique régulièrement. Contrairement au reste d'entre nous, elle avait toujours une peau lisse et belle, malgré les conditions terribles qui faisaient vieillir les gens rapidement », se souvient la compagne de cellule de Carola, Hilda Duty.

Le 26 juin 1942, Neher meurt du typhus à l'âge de 41 ans dans la prison de Sol-Iletsk près d'Orenbourg. 17 ans plus tard, elle et son mari ont été entièrement réhabilités.

La vie ultérieure de Gustav von Wangenheim s'est plutôt bien déroulée. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est retourné à Berlin, où il a dirigé le Théâtre national allemand pendant un certain temps, avant de travailler comme scénariste et réalisateur de longs métrages pendant de nombreuses années.

Dans cette autre publication, découvrez six choses à savoir sur Léon Trotski.

