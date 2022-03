En images: ces objets créés par Pierre le Grand en personne

Le premier empereur russe maîtrisait plusieurs métiers et diverses choses qu'il a confectionnées sont arrivées à nos jours.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Canot

JukoFF (CC BY-SA 3.0) JukoFF (CC BY-SA 3.0)

Appelé Fortuna, il est le seul de la première flotte de Pierre le Grand resté intact. Basée sur le lac Plechtcheïevo, cette dernière a été créée pour le divertissement du futur empereur.

L’embarcation est prévue pour cinq paires de rames qui n’ont pas subsisté jusqu’à notre époque et possède un ébauchage pour un mât. Les conditions de sa conservation laissent croire qu’il a été construit par Pierre en personne, qui avait appris les bases de la construction navale.

En outre, une modèle inachevé d’un navire conçu par ce Romanov est conservé dans un musée de la capitale du Nord et illustre les compétences de l’homme qui ouvrira « une fenêtre sur l’Europe ».

Lire aussi : Cinq Romanov vivants que vous devez connaître

Morceau de fer

Musée de l'Ermitage Musée de l'Ermitage

Visitant en 1720 les chantiers de Petrozavodsk (alors appelée Petovski Zavod – Usine de Pierre), il s’est essayé dans la peau d’un forgeron. Il a coupé un morceau de fer, ce dont témoigne un tampon apposé dessus.

Deux ans plus tard, il se rendra dans une fonderie d’Istyé, dans la région de Riazan. Son contemporain Piotr Miller s’en souviendra : « Il fondait et forgeait de ses propres mains. [...] Lors de l’un des derniers jours de son séjour, il a extrait dix-huit pouds (ancienne unité de masse valant 16,38 kg) de fer et laissé son poinçon sur chaque morceau ».

Musée de l'Ermitage Musée de l'Ermitage

Pendant ce temps, son entourage et ses boyards transportaient le charbon, allumaient le feu, l'attisaient avec une soufflerie et effectuaient d'autres tâches, écrivait-il. Voici l'un de ces morceaux forgés par Pierre le Grand et aujourd’hui conservé au musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg.

Chandelier

Musée de l'Ermitage Musée de l'Ermitage

Le tour a été l’une des premières machines commandées par Pierre Ier à l’étranger alors qu’enfant il apprenait différents métiers. Plus tard, déjà à Saint-Pétersbourg, il organisera une tournerie près de ses appartements. Il passera souvent du temps dans cet atelier à confectionner divers objets, dont ce chandelier prévu pour 27 bougies. Conservé au musée de l’Ermitage, il a récemment été restauré.

Bottes

Oleg Ignatovitch /Sputnik Oleg Ignatovitch /Sputnik

Aux musées du Kremlin de Moscou est conservée une paire de bottes prétendument confectionnée par le tsar en personne.

Lire aussi : Comment la statue d’une Romanov s’est retrouvée sur la façade de l’abbaye de Westminster

Chaise

Département de la restauration du Musée russe Département de la restauration du Musée russe

Tourneur chevronné, il était en mesure de fabriquer des meubles simples. Ainsi, cette chaise, faisant partie de la collection du musée historique et architectural de Kolomenskoïé, est le fruit de ses efforts.

Coupe en bois

Musée de l'Ermitage Musée de l'Ermitage

Dans son atelier, Pierre et ses disciples ont créé des objets d’études, comme cette coupe en bois de bouleau de Carélie décorée d’ivoire.

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi Pierre le Grand a interdit les bâtiments en pierre en Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.