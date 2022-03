Cinq devins qui ont marqué l’histoire russe

Certains d'entre eux ont été canonisés en tant que «bienheureux», et l'Église en a renié certains; cependant, tous ont prophétisé l'avenir de la Russie - et certaines prédictions se sont réalisées.

Procope d’Oustioug

Procope d’Oustioug, qui vivait au XIIIe siècle, était connu comme un « saint fou » - d'abord à Novgorod, puis à Veliki Oustioug. Il était vêtu de loques et dormait dans la rue - sur le sol, des pierres, des tas d'ordures. Il exhortait les habitants de la ville à prier et à se repentir afin que Veliki Oustioug ne subisse pas le sort de Sodome et Gomorrhe. Selon le Livre de la Genèse, ces villes furent punies pour leur débauche : « L'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe [...] du ciel, et renversa ces villes, et toute cette région, et tous les habitants de ces villes ».

Procope d’Oustioug Domaine public Domaine public

Comme Procope avait déjà prédit le châtiment céleste auparavant, on ne lui prêta pas beaucoup d'attention, mais à l'été 1290, il commença à supplier les habitants de Veliki Oustioug de se repentir. Une semaine plus tard, une terrible tempête a commencé. Les citadins se sont précipités vers l'église, où ils trouvèrent Procope en train de prier avec ferveur. Selon la légende, il a sauvé Veliki Oustioug - il a éloigné le « nuage de pierre » de la ville.

« À midi, un nuage noir est soudainement arrivé sur la ville d'Oustioug et tout est devenu sombre comme la nuit. Alors de grands nuages ​​apparurent et se dressèrent sur les quatre côtés, des éclairs de feu en émanaient constamment, et un tonnerre puissant et terrible régnait au-dessus de la ville d'Oustioug, de sorte qu'on n'entendait pas ce qu’on se disait ». Mais Procope, avec le peuple, a prié la Mère de Dieu, et « l'air a changé ; les terribles nuages ​​avec des éclairs et des coups de tonnerre se sont retirés dans des endroits déserts, à 20 poprichtche de la ville (environ 30 km), il y a plu de grandes des pierres qui ont brûlé de nombreuses forêts et terres sauvages, mais aucune des personnes et aucun bétail n'a été tué grâce à l'intercession du Très Saint Théotokos et aux prières de saint Procope » : c'est ce que la Biographie de Procope d'Oustioug raconte à propos de son exploit, après quoi le peuple a commencé à le vénérer plus encore.

Procope n'était pas d'origine russe. Il avait fui la Prusse orientale après la mort de son père, sur un navire chargé de marchandises, et était arrivé à Novgorod. La biographie dit qu'il venait d'une noble famille de marchands de la ville de Lübeck. À Novgorod, frappé par la vue de nombreuses églises et monastères, il se convertit à la foi orthodoxe, distribua toutes ses richesses et se transforma en « fol en Christ ». Sa fuite de Novgorod à Veliki Oustioug est due au fait que les Novgorodiens avaient commencé à le vénérer de façon excessive pour son mépris de l’argent.

Cathédrale de l'Assomption d'Oustioug Legion Media Legion Media

Procope a vécu environ 13 ans après la prophétie sur la « ville de pierre ». La météorite de Veliki Oustioug serait probablement tombée le 25 juin 1290 près du village de Kotovalovo, à environ 20 km au nord-ouest de la ville. Cependant, aucun reste fossile indiquant une « pluie de pierre » n'a été trouvé jusqu'à présent, c'est pourquoi il est considéré comme « douteux » dans le registre international des météorites. Le lieu présumé de la chute de la « pluie de pierres » près du village d'Oblovo attire les pèlerins depuis longtemps. En 1860, les habitants de Veliki Oustioug ont même été officiellement autorisés à « effectuer le 25 juin une procession religieuse de la cathédrale de l'Assomption d'Oustioug » à une chapelle près d'Olbov, « où en 1290, comme le dit l'ancienne légende, un nuée de pierres est tombé ».

Basile le Bienheureux

Le célèbre « saint fou » de Moscou saint Basile le Bienheureux s'est fait connaître très tôt comme devin. Basile travaillait dans une boutique auprès d'un maître cordonnier, quand un homme est venu chez le propriétaire pour commander des bottes qui conviendraient « pour plusieurs années ». Basile a à ce moment souri énigmatiquement. Lorsque l'acheteur est parti, le propriétaire a demandé à Basile ce que signifiait son sourire. Basile a répondu que le client n'aurait pas besoin de bottes capables de durer plusieurs années - il mourrait demain. Et c'est arrivé. C'était cependant loin d’être la plus retentissante des prédictions de Basile.

Basile le Bienheureux par Sergueï Kirillov kirillovgallery.ru kirillovgallery.ru

À l'été 1547, Basile vint au monastère de l'Ascension de Moscou et pria avec ferveur devant les icônes. Le lendemain, c'est depuis l'église de ce monastère qu'un incendie dévastateur a commencé à Moscou, réduisant en cendres un tiers de la ville. Selon la légende, en 1521, Basile, encore jeune, a prédit l'invasion de Khan Mehmed Giray, qui dévasta Nijni-Novgorod, Vladimir et d'autres villes du centre de la Russie - avant son arrivée, Basile eut une « vision ardente » dans la cathédrale de l'Assomption.

Basile était respecté et honoré d’Ivan le Terrible pour son don de voyance. On sait que le tsar permettait à Basile de se moquer de lui et de le surnommer de façon comique « Ivachka ». Ivan le Terrible, qui craignait Dieu, n’osait pas punir ou réprimander le fol en Christ. La légende dit qu'après avoir reçu une boisson en offrande de la part du tsar, Basile versa la coupe sur le sol (ou par la fenêtre), et quand on remplit à nouveau le récipient, croyant que le saint fou l'avait fait par accident, Basile versa le vin une deuxième fois et a expliqua qu’il venait d’éteindre un incendie à Novgorod. Comme il s'est avéré plus tard, ce jour-là, un grand incendie urbain avait été réellement éteint à Novgorod.

Basile le Bienheureux par Andreï Riabouchkine

À la mort de Basile, le tsar Ivan lui-même a porté son cercueil au cimetière et le métropolite Macaire de Moscou en personne a célébré les funérailles. Basile a été canonisé en 1588, peu après la mort du tsar Ivan.

Xénia de Pétersbourg

La bienheureuse Xenia (1731-1802) est une sainte folle, dont les documents concernant la vie et la mort n'ont pas été conservés ; toutefois, son souvenir est trop présent dans les légendes de Saint-Pétersbourg pour douter de sa réalité. Elle était l'épouse du lieutenant-colonel et chanteur de chorale Andreï Petrov, décédé subitement alors que Xenia avait 26 ans. Après la mort de son mari, Xenia a choisi le chemin des fol en Christ.

Xénia de Pétersbourg. Artiste inconnu. Ermitage, Saint-Pétersbourg Domaine public Domaine public

Xenia est venue à l'enterrement de son mari vêtue des vêtements de ce dernier et n'a plus répondu à son nom, indiquant que Xenia était décédée et qu'elle était maintenant Andreï Fiodorovitch. Après les funérailles, Xenia a vendu la maison de son mari et a donné tout l'argent à l'église ou à des amis, et a commencé à errer à Saint-Pétersbourg. Lorsque les vêtements de son mari durent en haillons, Xenia, selon la légende, a commencé à marcher dans une jupe verte et une chemise rouge - les couleurs de l'uniforme militaire porté par son mari.

Xenia vivait de la charité. « Donnez-moi un tsar à cheval ! » était sa demande habituelle. Elle voulait dire une pièce de monnaie en cuivre, et elle ne prenait jamais plus. Dans une boutique, on donna à la bienheureuse Xenia, en réponse à sa demande de « tsar à cheval », plusieurs pièces d'or qui furent discrètement glissées dans sa poche. En sortant dans la rue, Xenia découvrit ces pièces, retourna à la boutique et, restituant l'or, se demanda « le tsar à cheval ». « Je n'ai besoin de rien de plus », répondait-elle obstinément quand on la pria de prendre au moins quelques roubles.

Chapelle de Xenia de Pétersbourg au cimetière orthodoxe de Smolensk à Saint-Pétersbourg Ilia Timine /Sputnik Ilia Timine /Sputnik

Les prophéties les plus célèbres de Xenia concernent la mort de dirigeants du pays. À l'été 1764, Xenia était souvent rencontrée dans les rues en train de pleurer. « Que t'arrive-t-il, Andreï Fiodorovitch ? », lui demandait-on, et Xenia en réponse déclarait : « Il y a du sang, du sang, du sang ! Là-bas, les rivières étaient remplies de sang, il y a des canaux sanglants, il y a du sang, du sang » - plus tard, on apprit qu'en juillet 1764, l'ancien empereur Ivan VI avait été poignardé à mort dans la forteresse de Chlisselbourg alors qu'il tentait de s'échapper.

Xenia, selon la légende, a prédit encore plus tôt la mort de l'impératrice Elisabeth Ire. Quelques jours avant la fin de l’année 1761, les habitants de la capitale entendirent la bienheureuse crier : « Faites des crêpes, bientôt toute la Russie fera des crêpes ! ». Le 25 décembre, l'impératrice Elisabeth est décédée subitement. On pense que Xenia a prévu cette mort, car les crêpes russes, avec le koutia, sont un aliment funéraire traditionnel.

Il n'y a aucune indication exacte concernant la date de la mort de Xenia, mais elle s'est produite dans les premières années du XIXe siècle. Sa tombe au cimetière de Smolensk est devenue un lieu de pèlerinage - les gens prenaient la terre et le sable de son tumulus. Par la suite, une chapelle a été érigée sur le lieu de sa sépulture.

Moine Abel

Le seul document concernant le moine Abel est un dossier du ministère de la Justice de 1796, ouvert concernant la rédaction par cet homme d'un livre de prophéties sur 67 feuilles. Le paysan Vassili Vassiliev, le nom du moine Abel, a apparemment vraiment prêché à la fin du XVIIIe siècle. Dans les années 1780, il prononce les vœux monastiques au monastère de Valaam, mais ne reste pas au monastère, préférant errer. En 1796, un livre de prophéties a été trouvé auprès d’Abel dans le monastère Nikolo-Babaïevski du diocèse de Kostroma - il disait que l'impératrice Catherine mourrait dans huit mois.

La découverte a eu de graves conséquences : Abel a été arrêté, l'impératrice a été informée de la prédiction. Le devin a été interrogé par l'Expédition secrète, une agence d'enquête de l'État, et emprisonné dans la forteresse de Chlisselbourg. Après l'avènement de Paul, il a été libéré et même admis dans la laure Alexandre Nevski. Cependant, il fut bientôt arrêté à Moscou pour avoir prédit l'avenir contre de l'argent.

Monastère du Sauveur-Saint-Euthyme Vladimir Berestovski (CC BY-SA 4.0) Vladimir Berestovski (CC BY-SA 4.0)

En 1798, Abel a été exilé au monastère de Valaam, où deux ans plus tard, un nouveau livre de prédictions a été trouvé dans sa cellule - selon des rumeurs, la mort de Paul y était annoncée. Pour cela, Abel a été emprisonné dans le ravelin Alexeïevski de la forteresse Pierre-et-Paul, et après la mort de l'empereur, il a été exilé au monastère Solovetski, dans lequel il aurait prédit la guerre patriotique de 1812 et l'incendie de Moscou, après quoi il a été relâché et a continué à errer. Abel a passé plus de 10 ans en liberté et, en 1826, il a de nouveau été emprisonné au monastère du Sauveur-Saint-Euthyme de Souzdal, où il est décédé en 1841 - Abel avait déjà plus de 80 ans.

Ivan Koreïcha

Le « fol en Christ » russe le plus proche de nous - c'est ainsi que vous pouvez qualifier Ivan Koreïcha, le célèbre voyant de la première moitié du XIXe siècle, qui a passé la majeure partie de sa vie à l'hôpital Preobrajenski de Moscou. Il a reçu une éducation spirituelle au séminaire, puis a travaillé comme enseignant, mais à l'âge de 22 ans, obéissant à un appel intérieur inexplicable, il a commencé à errer. Après trois ans d'errance dans les monastères et les déserts, il retourna dans son Smolensk natal et s'installa dans les jardins ou dans un bain public vide, où il chantait des psaumes et est devenu célèbre en tant que « saint fou » - Ivan Koreïcha avait déclaré une capacité de clairvoyance et de divination.

Ivan Koreïcha Legion Media Legion Media

Il prédisait à tout le monde - à la fois les gens ordinaires et les nobles -, principalement la vie et la mort de leurs proches. Parfois, il apparaissait lui-même au chevet d'un mourant et l'examinait – vivant ou mort. Sa popularité était renforcée par le fait que presque toutes ses prédictions étaient exactes. À l'hiver 1811, quand on lui a demandé s'il n’avait pas froid en haillons, Koreïcha dit : « Attendez un an ou un an, il fera chaud, et vous aurez froid » - il prédisait ainsi le siège de Smolensk par l'armée de Napoléon.

En 1813, Ivan Koreïcha fut déclaré fou et on tenta de l'isoler dans un hôpital de Smolensk. Apparemment, cela s'est produit parce que le voyant avait dénoncé le détournement de fonds perpétré par des fonctionnaires de Smolensk. Mais l'hôpital est immédiatement devenu un lieu de pèlerinage pour ses admirateurs, et en 1816, Koreïcha fut transféré à la maison d’aliénés de Moscou (tollhaus en allemand), comme on appelait alors la clinique psychiatrique Preobrajenskaïa.

Bientôt, il est devenu célèbre ici aussi - Koreïcha a prédit au gardien que sa fille serait guérie de la rougeole. Le garde surpris a répandu une rumeur sur le voyant autour de Moscou, et bientôt Koreïcha recevait des visiteurs sans fin. L'épouse du gouverneur général est également venue lui rendre visite, et elle a été impressionnée par les capacités d'Ivan (il a deviné exactement où son mari se rendait ce soir-là). Après cette visite, la façon dont Koreïcha était traité à l'hôpital s'est améliorée.

Clinique psychiatrique Preobrajenskaïa, 1910 Domaine public Domaine public

Koreïcha a été isolé dans une salle séparée, où, à sa demande, on ne faisait presque jamais le ménage. Le Dr Desmoulins, qui a visité l'hôpital en 1856 alors que Koreïcha était déjà un vieil homme, écrit que sa cellule « ressemblaient à une tanière d'animaux, et non à un service médical. Ivan Koreïcha lui-même était allongé sur le sol, sur une couche de sable, recouvert d'une couverture et si sale que sa simple vue vous faisait monter la nausée à la gorge... sa poitrine était couverte de poils et de saleté. Les oreillers aussi étaient recouverts de boue et d'horribles couches de graisse ».

En face de son canapé se trouvait un fauteuil pour les visiteurs. À la porte, devant l'entrée du service, il y avait une tasse pour les dons à l'hôpital. Après quelques années, la direction de l'hôpital s'est rendu compte que la popularité de Koreïcha pouvait générer des revenus. Le célèbre psychiatre Vassili Sabler, médecin-chef de l'hôpital, a déclaré : « Nous sommes très pauvres ; sans Ioann Yakovlevitch, je ne sais pas comment nous aurions pu joindre les deux bouts ». Les frais de visite de Koreïcha étaient officiels - ils coûtaient 20 kopecks en argent. Les fonds étaient affectés à l'amélioration de l'hôpital, dans lequel Ivan Koreïcha était détenu avec un diagnostic de « folie due à une lecture excessive ». Dans le même temps, l'église ne l'a pas reconnu comme bienheureux et ne l'a pas canonisé après sa mort.

À la fin de sa vie, Koreïcha est devenu une célébrité dans toute la Russie. Il répondait non seulement aux questions de ses visiteurs, souvent de manière vague et métaphorique, mais a également fait des prédictions générales - par exemple, avant le début de la guerre de Crimée, Koreïcha a déclaré qu'il était nécessaire de sécher des craquelins, de préparer des bandages, et d'arracher des peluches (des fils de vieux vêtements qui étaient utilisés à la place du coton). Selon la légende, l'empereur Nicolas Ier lui-même a rendu visite à Koreïcha. Entré dans la chambre, le souverain a demandé à Koreïcha pourquoi il restait couché et ne se levait pas. La réponse du voyant fut : « Et toi, aussi grand et formidable sois-tu, tu te coucheras aussi et tu ne te lèveras pas ! » Ivan Koreïcha apparaît même dans les œuvres de Fiodor Dostoïevski et Nikolaï Leskov - à la fois sous son propre nom et en tant que prototype de l'image du saint fou. Il mourut en 1861 et fut enterré non loin de l'hôpital, dans la nécropole de l'église d'Elie le Prophète à Tcherkizovo. Sa tombe a été un lieu de culte pendant de nombreuses années après sa mort et est toujours vénérée aujourd'hui.

