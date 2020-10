Comment l’Empire russe a-t-il vu le jour?

La Russie impériale a été le troisième plus grand empire du monde, s’étendant de la Baltique à l’Amérique du Nord, en passant par le Caucase et l'Asie centrale. Comment a-t-il été créé?

Au cours de son histoire, l'Empire russe a occupé des parties de l'Europe de l'Est et du Nord, de l'Asie et même de l'Amérique du Nord. Il a été le troisième plus grand État de l'histoire de l'humanité, laissant la deuxième place à l'Empire britannique et la première à l'Empire mongol de Gengis Khan. Son avènement a cependant été proclamé dans un bâtiment qui n'existe même plus aujourd'hui.

Qu'a fait le tsar Pierre pour créer l'Empire russe?

Portrait de Pierre Ier, par Alexeï Antropov, 1770 Musée Russe Musée Russe

Au début du XVIIIe siècle, parmi les États européens, la Russie était un nouveau venu, et le titre de son souverain – le tsar – était quelque peu difficile à comprendre pour les Européens. À de nombreuses reprises déjà, ces derniers avaient qualifié Pierre d’« empereur de Russie », par exemple lors de sa visite en Angleterre, dès 1698. L'immensité du territoire russe (surtout par rapport aux États européens) laissait entendre que son souverain était quelque chose de plus qu'un roi, mais pas seulement.

À partir de 1706, Pierre, pour la première fois dans l'histoire russe, a décerné le titre de « comte » à certains de ses sujets (le commandant militaire Boris Cheremetiev, l'homme d'État Nikita Zotov, l'amiral Fiodor Apraksine, et d'autres). En 1707, Alexandre Menchikov a en outre été le premier homme en Russie à devenir prince non pas de naissance, mais sur ordre du tsar. Or, en Europe, le droit d'accorder des titres tels que comte et prince appartenait aux empereurs. En 1710, un an après l'étonnante victoire de la Russie sur la Suède à la bataille de Poltava, l'envoyé britannique en Russie, Charles Whitworth, a fait référence dans son discours au tsar Pierre en le nommant « Kaiser » (semblable au Kaiser ou Empereur du Saint-Empire romain qui a existé jusqu'au début du XIXe siècle).

Réunion du Sénat en présence de Pierre Ier au palais Ekateringof (détruit dans les années 1920 par des incendies successifs) Domaine public Domaine public

Enfin, le tsar Pierre a modifié les institutions de l'État russe. En 1711, il a créé le Sénat dirigeant – un geste clair d'hommage au Sénat de l'Empire romain. Le Sénat russe était un conseil de hauts fonctionnaires et de commandants militaires qui avaient le droit de prendre des décisions d'État en l'absence du tsar lui-même. Plus tard, en 1718-1719, la création de ministères d'État centralisés, appelés Collèges, a commencé. Les Collèges ont progressivement remplacé les systèmes obsolètes des prikazes de Moscou, en répartissant les fonctions de l'État entre les institutions respectives.

Ainsi, en 1721, tous les préparatifs ont été faits pour annoncer le nouveau statut de l'État russe et de son souverain. Comment cela s'est-il produit ?

Comment, où et quand l'Empire russe a-t-il été proclamé ?

Panorama de Saint-Pétersbourg, aquarelle d'Angelo Toselli, 1820. On peut y voir les bâtiments des Douze Collèges. Domaine public Domaine public

La création de l'Empire russe a été annoncée le 22 octobre 1721, simultanément à la célébration du Traité de Nystad (signé entre le Tsarat de Russie et l'Empire suédois le 10 septembre 1721) qui a mis fin à la grande guerre du Nord avec la victoire décisive de la Russie. Selon ce traité, la Suède a reconnu le transfert de l'Estonie, de la Livonie, de l'Ingrie et du Sud-Est de la Finlande à la Russie. Pour les Russes, il s'agissait d'une victoire d'une importance considérable, car juste avant la guerre, la Suède était considérée comme la première puissance militaire d'Europe. Désormais, ce titre appartenait à la Russie.

La question de la proclamation de Pierre en tant qu’empereur de Russie a été soulevée officiellement pour la première fois quatre jours seulement avant la cérémonie solennelle, le 18 octobre 1721, par les membres du Saint-Synode (l'organe directeur de l'Église orthodoxe russe). Ils ont alors décidé de « supplier » Pierre d'accepter le titre de « Pierre le Grand, Père de la Patrie et Empereur de toute la Russie ». Le 19 octobre, cette décision a été portée à la connaissance du Sénat. Le lendemain, le prince Alexandre Menchikov a annoncé cette décision à Pierre lui-même, qui aurait refusé d'accepter le titre à plusieurs reprises, mais a finalement donné son accord.

Cathédrale de la Trinité Domaine public Domaine public

Le 22 octobre, un service religieux de gala a donc eu lieu dans la vieille cathédrale de la Trinité, la première et la plus ancienne église de Saint-Pétersbourg (détruite par les bolcheviks en 1933). Pour la cérémonie, plus de 1 000 personnes des plus hauts rangs militaires et civils ont été rassemblées, et 125 galères de la flotte de la Baltique se sont alignées sur la Neva, près de la place de la Trinité. À l'intérieur de la cathédrale en bois, plutôt petite, dans un cadre quelque peu modeste, Pierre a accepté le titre d'empereur. Après un service religieux, le chancelier Gavriil Golovkine (1660-1734) a prononcé un discours dans lequel, au nom du Sénat, du Saint-Synode et de tout le peuple du Tsarat russe, il a demandé à Pierre d'accepter le titre d'Empereur. En l’acceptant, Pierre le Grand a prononcé un très court discours de seulement trois phrases, rendant grâce à Dieu pour la victoire sur la Suède, encourageant les soldats russes à s'entraîner davantage dans leurs exercices militaires, et concluant avec « il convient de travailler pour le bien commun et le profit que Dieu lui-même met sous nos yeux [...] afin que le peuple soit conforté ».

Avec Pierre, qui a changé son titre de tsar à empereur, sa femme a changé le sien de tsarine à impératrice, et la couronne du tsar avec les armoiries de l'État a été remplacée par la couronne impériale. Après la cérémonie, une vaste fête a suivi, avec des feux d'artifice qui ont duré près de trois heures et qui ont été organisés et contrôlés par Pierre le Grand lui-même. L'empereur a bu avec les invités jusqu'à trois heures du matin, et la fête a duré une semaine de plus.

