La diversité ethnique de la Russie impériale en de sublimes portraits photographiques d’époque

Russia Beyond

Au Musée d'Ethnographie et d'Anthropologie de l'Académie des sciences de Russie, plus connu sous le nom de Kuntskamera, à Saint-Pétersbourg, se trouvent des photographies de représentants de différents peuples qui composaient l’Empire russe au tournant des XIXe et XXe siècles. Voici 20 de ces centaines d’ethnies ayant formé cette véritable mosaïque.