Découvrez l'Empire russe à travers ces photos en couleur fascinantes

Les premières photos en couleur sont apparues dans l'Empire russe à la fin du XIXe siècle. La plupart d'entre elles ont été colorisées manuellement. Malheureusement, seuls quelques-uns de ces clichés ont été conservés à ce jour.

Couvent Novodiévitchi, Moscou. Vers 1890 Piotr Pavlov/MAMM/MDF/russiainphoto

Toutes ces images uniques capturent la vie des personnes dans différentes régions du pays au tournant du XXe siècle.

Place Rouge, 1900 Piotr Pavlov/MAMM/MDF/russiainphoto

La coloration des photos aidait à cacher le papier blanc, qui jaunissait après un certain temps.

Chez Kouma. Petite Russie. Années 1900 MAMM/MDF/russiainphoto

Le papier était teinté de vert ou de rose, selon l'effet recherché, et coloré avec des colorants à l’aniline.

Perspective Nevski (Saint-Pétersbourg). Vue depuis le restaurant Lejeune. 1900-1907 MAMM/MDF/russiainphoto

Le photographe Piotr Pavlov a conservé une dizaine de photos du centre-ville de Moscou avec des bâtiments qui n'existent plus aujourd'hui.

Les Portes Vladimirski de Kitaï-Gorod (XVIe siècle) et la chapelle de Panteleïmon-le-guérisseur (XIXe siècle) entre la rue Nikolskaïa et la place Loubianka. Les deux bâtiments ont été démolis en 1934. Photo prise à la fin des années 1900 Piotr Pavlov/MAMM/MDF/russiainphoto

Son appareil photo a également capturé des événements majeurs de la vie de la ville, comme le couronnement de Nicolas II, l’inauguration du monument à Alexandre II et certaines célébrations folkloriques.

Rue Malaïa Dmitrovka. Années 1890. Une ligne de tramway y a fonctionné jusqu'en 1953 Piotr Pavlov/MAMM/MDF/russiainphoto

Les photos en couleur ne sont apparues qu'au début des années 1900. Certains photographes ont utilisé le procédé autochrome des frères Lumière (lorsqu'une photo est prise à travers les filtres rouge, vert et bleu).

Les enfants Kozakov. Domaine Nikolskoïe dans la région de Simbirsk (maintenant Oulianovsk). 1910 Piotr Vedenisov/MAMM/MDF/russiainphoto

La contribution la plus importante au développement de la photographie couleur russe a été apportée par le chimiste Sergueï Prokoudine-Gorski. En 1905, il a breveté son procédé complexe de photographie couleur et a réalisé la plus grande collection de photos couleur de l'Empire russe.

Prokoudine-Gorski a photographié Léon Tolstoï, Fiodor Chaliapine et d'autres personnages célèbres de son époque. Il a également réalisé plusieurs autoportraits.

Autoportrait. Cascade de Kivatch. District d’Olonets. 1915 Bibliothèque du Congrès Bibliothèque du Congrès

En 1909-1915, il a voyagé à travers le pays, photographiant d’anciennes églises, les villes, la nature et des scènes de la vie quotidienne de la campagne russe. Après la Révolution, il a quitté la Russie, emportant la plupart des photos avec lui. Elles sont désormais conservées à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis.

Crimée. Années 1900 Sergueï Prokoudine-Gorski/MAMM/MDF/russiainphoto

