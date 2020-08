Humains, trop humains: le «côté casual» des dirigeants soviétiques en photos

Seules les photographies officielles des dirigeants ayant été approuvées par les services spéciaux apparaissaient dans les journaux et magazines de l'URSS, mais de rares images sont passées entre les mailles du filet ; les faiblesses, les défauts et l'humanité des dirigeants sont visibles.

Vladimir Lénine

Vladimir Ilitch Lénine dans les environs du manoir de Gorki, où il a passé les dernières années de sa vie. Maria Oulianova/Sputnik Maria Oulianova/Sputnik

Le chef du prolétariat mondial est figé dans la conscience collective sous les traits d’un orateur passionné haranguant la foule du haut d’une tribune. Cependant, on trouve aussi des photos rares de ses réunions de jeunesse en Europe, ainsi que des clichés le montrant en homme âgé assez bon enfant.

Vladimir Lénine chez Maxime Gorki sur l'île de Capri. Assis, de gauche à droite : Ivan Ladyjnikov, Vladimir Lénine et Alexandre Bogdanov. Debout, de gauche à droite : Vladimir Bazarov, Maxime Gorki, Zinovi Pechkov, Natalia Bogdanova. Archives d'État russes d'histoire sociale et politique

Vladimir Lénine prend des notes lors du IIIe Congrès du Komintern dans une salle du kremlin Karl Bulla/Sputnik Karl Bulla/Sputnik

Vladimir Lénine et sa femme Nadejda Kroupskaïa Sputnik Sputnik

Joseph Staline

Joseph Staline Getty Images Getty Images

Les photographies de Staline étaient un contenu très sensible en termes de propagande. Beaucoup n’étaient jamais montrées au peuple et il était évidemment impossible de photographier le dirigeant suprême « en douce ». Cependant, certains cadres montrant le cruel Staline comme une personne ordinaire ont survécu à ce jour.

Joseph Staline (au centre) et l'homme d'État soviétique Anastase Mikoïan (à droite) en vacances Sputnik Sputnik

Joseph Staline МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Joseph Staline et Winston Churchill lors de la conférence de Yalta dans le palais de Livadia, Crimée. Getty Images Getty Images

Joseph Staline joue aux gorodki, jeu traditionnel russe. Début des années 1920. Photo des archives personnelles d'E. Kovalenko Sputnik Sputnik

Joseph Staline, l'homme politique soviétique Sergueï Kirov et la fille de Staline Svetlana Allilouïeva. Années 1930. Photo des archives personnelles d'E. Kovalenko. Sputnik Sputnik

Nikita Khrouchtchev

Nous pouvons dire que Khrouchtchev était le leader le plus décontracté en termes d'apparence. Beaucoup de blagues et anecdotes lui donnent la vedette – notamment ses jurons à l'Onu qui valent leur pesant d’or.... Le secrétaire général du Parti communiste de l'URSS était une personne très spontanée et même lors de visites officielles, il n'avait pas du tout peur des caméras.

Nikita Khrouchtchev au Cachemire Dmitri Baltermants/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Nikita Khrouchtchev sur une chaise longue sur le pont МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Nikita Khrouchtchev, le cinéaste soviétique Roman Karmen et une femme avec une fille Lev Petrov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Léonid Brejnev

Léonid Brejnev à la datcha à Zavidovo Vladimir Mousajelian/MAMM/MDF/TASS/russiainphoto.ru

Les clichés les plus emblématiques de Brejnev - ses baisers bouche-à-bouche avec les dirigeants d'États amis - sont immortalisés dans des graffitis sur le mur de Berlin. C’était l'un des dirigeants soviétiques les plus âgés, de sorte que ses images « informelles » sont souvent associées au repos et à la compagnie de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Léonid Brejnev avec son arrière-petite-fille Galia Vladimir Mousajelian/MAMM/MDF/TASS/russiainphoto.ru

Léonid Brejnev Getty Images Getty Images

Mikhaïl Gorbatchev

Mikhaïl Gorbatchev et Gérard Depardieu Reuters Reuters

À l'ère de la glasnost et de la perestroïka, que ce leader a amorcées, il était d’ores et déjà difficile de cacher certains clichés au peuple. Quoi qu’il en soit, Gorbatchev avait toujours un comportement irréprochable. Enfin, presque toujours…

Mikhaïl Gorbatchev AP AP

