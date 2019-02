Quels leaders mondiaux ont fait de leur mieux pour échapper aux baisers passionnés de Brejnev?

Global Look Press

Léonid Brejnev, ancien dirigeant de l’Union soviétique, accueillait régulièrement ses homologues étrangers avec la tradition russe séculaire du triple baiser. Néanmoins, tous ne semblaient pas s’en réjouir, et nombreux ont été ceux à s’efforcer de rester le plus loin possible de ses lèvres.