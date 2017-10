Les dirigeants soviétiques comme vous ne les aviez jamais vus auparavant

Saviez-vous que Khrouchtchev était ukrainien, et que Brejnev a faille perdre la vie durant une partie de chasse ? Découvrez ces photos inhabituelles des leaders soviétiques, loin du cérémonial officiel.

Pendant la Grande Guerre patriotique, le futur dirigeant de l'Union soviétique Nikita Khrouchtchev était premier Secrétaire du Parti communiste ukrainien. Sur la photo, lui et le maréchal Gueorgui Joukov (D) sont chaleureusement accueillis par les citoyens de Kiev nouvellement libérés en novembre 1943.

Nikita Khrouchtchev était un grand amateur de pêche. Cependant, il aimait encore plus la chasse.

Un autre grand amateur de chasse était son successeur, Leonid Brejnev. Sa passion lui a presque coûté la vie. Après avoir tiré sur un sanglier, Brejnev se dirigea vers sa proie. L'animal, qui était juste blessé, se précipita soudain vers lui. Deux tirs de camarades chasseurs ont sauvé la vie du chef soviétique. Ils n'ont pas abattu l'animal, mais l'ont forcé à fuir.

Le Secrétaire général du parti communiste de l'Union soviétique aimait également les activités de loisir plus paisibles. Par exemple, il n'était pas étranger aux dominos - l'un des jeux préférés du peuple soviétique.

Brejnev a toujours aimé passer ses vacances en Crimée. Sur la photo, il peut être vu se relaxant dans un sanatorium près de Yalta en 1982.

Leonid Brejnev avec son arrière-petite-fille Galina en Crimée.

Avant d'occuper le poste de Secrétaire général, Youri Andropov a été chef du KGB pendant 15 ans. Il succéda à Brejnev le 12 novembre 1982, mais mourut seulement un an et trois mois plus tard. La photo représente Andropov encore étudiant à l'École technique du transport aquatique de Rybinsk, dans la région de Iaroslavl en 1936.

Konstantin Tchernenko a tenu les rênes du pays encore moins qu’Andropov - un peu plus d'un an. Sur la photo, Tchernenko est en compagnie de son petit-fils Mitia en Crimée.

Le moissonneur Mikhaïl Gorbatchev à l'âge de 19 ans en 1950, avec le drapeau rouge du travail qu’on lui a décerné en 1947 pour l'excellence de la récolte de grain.

La fin d'une époque. Mikhaïl Gorbatchev pendant son dernier jour en tant que président de l'Union soviétique, le 25 décembre 1991.

