Lactaire délicieux, suillus, bolets… Les Russes adorent les champignons, préférant les cueillir eux-mêmes en forêt plutôt que de les acheter en magasin. De juillet à octobre, ils sont complètement absorbés par ce qu’on appelle la « chasse silencieuse » : armés d’un panier et de bottes en caoutchouc, même les citadins s’aventurent dans la forêt pour ressentir le frisson de la recherche de ce mets précieux dans la nature.

Pour célébrer la saison des champignons, nous préparerons aujourd’hui une délicieuse tarte aux chanterelles, appelées en Russie « lissitchki », ce qui signifie littéralement « petits renards », apparemment pour leur couleur orange vif et leur capacité à se cacher habilement dans la mousse.

Dans la Russie ancienne, ils étaient considérés comme non comestibles. Le fait est qu’ils ont de soi-disant « jumeaux toxiques », c’est-à-dire des champignons d’apparence très similaire mais impropres à la consommation, ce qui fait de leur collecte une entreprise dangereuse pour ceux qui ne sont pas suffisamment compétents en « chasse silencieuse ».

De nos jours, les Russes se sont déjà habitués à récolter les chanterelles sans risquer leur vie et les apprécient beaucoup pour leur saveur épicée unique, leur texture agréable, ainsi que pour le fait qu’elles ne sont jamais véreuses et faciles à nettoyer et à éplucher. Bref, si vous parvenez à vous procurer quelques-uns de ces champignons, vous éprouverez un véritable plaisir gastronomique !

Ingrédients :

Pour la pâte :

100g de beurre

180g de farine

2 jaunes d’œuf

2 cuillères à soupe d’eau glacée

une pincée de sel

Pour la farce :

400g de chanterelles

1 oignon

100g de crème épaisse;

100ml de crème 10-20%

2 blancs d’œufs

1 cuillère à soupe de fécule de maïs

sel

poivre moulu

Préparation :

Mettez le beurre, la farine tamisée, les jaunes d’œuf, l’eau froide et 1 pincée de sel dans un saladier et pétrissez la pâte. Enveloppez-la dans une pellicule plastique et laissez-la reposer au réfrigérateur pendant environ 30 minutes. Hachez finement l’oignon et faites-le frire avec un peu d’huile de tournesol à feu moyen.

Ajoutez les chanterelles et cuisez le tout environ 10-15 minutes. Mélangez la crème épaisse, la crème, le reste des blancs d’œufs et la fécule de maïs. Assaisonnez le mélange de sel et de poivre frais et placez de côté. Sortez la pâte du réfrigérateur, séparez-en les deux tiers et aplatissez-la sur le fond de votre plat. Utilisez le tiers restant de la pâte pour créer une sorte de bordure pour la tarte. Piquez la pâte avec une fourchette et faites cuire la tarte pendant 10 minutes à 180°C. Sortez-la du four, ajoutez-y le liquide et les chanterelles cuites, puis faites cuire à 180°C pendant encore 40 minutes. Priatnovo appetita !

