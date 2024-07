Recette de délicieux pancakes de courge à l’argousier pour une matinée parfaite

Russia Beyond

Les oladi, ces petites crêpes épaisses russes, sont extrêmement courantes en Russie, presque une pâtisserie quotidienne pour de nombreuses familles. Elles sont préparées si rapidement et si simplement que les grands-mères et les mères russes peuvent à tout moment faire plaisir à leurs proches, en utilisant les ingrédients trouvés dans le réfrigérateur. Croyez-nous, tous les Russes connaissent l’odeur séduisante des oladi à la croûte dorée qui sort de la cuisine le matin et qui met en appétit.

Aujourd’hui, nous allons préparer une variante insolite de cette pâtisserie, avec du potiron haché ajouté à la pâte. Ces oladi sont délicieuses accompagnées d’une sauce aux baies d’argousier. Vous ne pourrez tout simplement pas résister à cette gourmandise !

Ingrédients :

courge – 400g

œufs – 2 pièces

farine – 100g

baies d’argousier – 1kg

sucre – 8 cuillères à soupe

sel – 1 pincée

amidon de maïs – 2 cuillères à soupe

eau – 1 verre

Préparation :

Mélangez les baies avec environ une tasse d’eau et laissez mijoter 10 minutes. Passez le mélange légèrement refroidi au tamis, puis remettez-le sur le feu en ajoutant la fécule préalablement diluée dans un peu d’eau.

Remuez jusqu’à ce que le mélange épaississe. Refroidissez au réfrigérateur.

Épluchez la courge, rappez-la. Enlevez le jus superflu.

Mélangez la courge râpée avec les œufs, la farine et le sel.

Versez la pâte sur une poêle préchauffée et huilée et faites frire les oladi des deux côtés.

Déposez les oladi finies sur une assiette en versant dessus la sauce à l’argousier.

