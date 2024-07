Ces ravioles russes fourrées aux baies qui feront la joie de votre été

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les vareniki sont l’un des types de ravioles souvent préparés en Russie. Contrairement aux plus populaires pelmeni, ils sont généralement un peu plus gros et comprennent non seulement de la viande, mais également des garnitures de tvorog (fromage russe), de légumes et de baies – ces dernières sont particulièrement appréciées des enfants.

Auparavant, pour сuisiner ces ravioles, les Russes rassemblaient leur famille tout entière. Elles étaient « façonnées » en grande quantité puis conservées au réfrigérateur. De nos jours, la plupart des habitants du pays préfèrent les acheter tout faits, mais ils prennent parfois encore le temps de chouchouter leurs proches avec de vrais vareniki faits maison.

Nous vous invitons à essayer la version sucrée de ce délicieux plat fourré aux fraises.

Ingrédients :

1 œuf

½ cuillère à café de sel

½ - 2 verres de farine de blé (selon le liquide que vous utilisez)

½ verre d’eau, de lait caillé ou de kéfir

1-2 cuillères à soupe de crème fraiche épaisse

baies

Préparation :

Mélangez le kéfir, l’œuf et le sel, ajoutez progressivement la farine pour obtenir une pâte serrée. Formez une boule, mettez-la dans un sac en plastique et laissez reposer 15 à 30 minutes. Aplatissez la pâte et découpez-en des cercles avec un verre (environ 7 à 8 cm de diamètre). Mettez quelques baies au milieu des cercles découpés dans la pâte. Ajoutez un peu de sucre et un peu de farine pour absorber le liquide. Scellez soigneusement les bords des vareniki et faites-les bouillir dans une grande casserole pendant 10 à 15 minutes. Sortez un varenik de l’eau et goûtez-le. Si nécessaire, laissez les vareniki bouillir encore quelques minutes. Servez avec de la crème fraiche épaisse. Priatnovo appetita !

