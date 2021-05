Manty: d'énormes raviolis nés en Asie et adoptés par la Russie

L’un des plats les plus appréciés des Russes est le pelmeni. Aujourd'hui, essayons de cuisiner des raviolis juteux et énormes qui ont une forme inhabituelle, qui sont appelés «manty».

C’est un plat traditionnel des peuples d'Asie centrale, de Turquie, de Corée et de Chine. Ils se composent principalement de viande finement hachée dans une pâte fine, mais chaque pays a sa propre version. L'une des recettes les plus populaires en Russie vient du Tatarstan et contient la garniture suivante : agneau ou bœuf, pommes de terre et oignons.

Le mot manty, que nous utilisons dans la langue russe, est en fait emprunté au groupe de langues turques, mais il vient à l'origine du chinois « mantou », qui signifie « tête fourrée ».

Le goût des manty dépend de la viande que vous utilisez. Pour les rendre juteux, vous devez utiliser de l'agneau avec les parties grasses. Le bœuf, cependant, doit être tendre. Il y a aussi une astuce pour préparer la viande. Si le moyen le plus rapide consiste à hacher la viande dans un hachoir, la version authentique consiste à la couper manuellement en petits cubes.

Pour que tout cuise correctement, je préfère hacher tous les ingrédients en morceaux de moins de 5 mm. Il sera plus facile de travailler avec la garniture et vous aurez une répartition uniforme de tous les ingrédients du ravioli.

Un fait intéressant à propos des manty est que, selon les règles, ce plat doit être mangé avec les mains. Non seulement parce que vous devez garder le jus à l'intérieur, mais parce qu'ils ont meilleur goût comme ça.

Traditionnellement, aucune sauce n'est nécessaire pour les accompagner. Cependant, j’aime les manger avec du yaourt gras.

Une autre caractéristique particulière des manty est la façon dont ils sont cuits, ce qui nécessite une poêle à vapeur spéciale. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'en avez pas. J'utilise une casserole normale avec un panier vapeur. Pour être honnête, vous pouvez même cuisiner des manty avec de la sauce tomate, mais ce n'est pas la manière la plus authentique.

Si vous aimez les raviolis à la viande et que vous avez une demi-journée à passer dans la cuisine, peut-être pour cuisiner joyeusement avec votre famille, les mantys sont ce que vous recherchez. Vous apprécierez le processus de préparation et serez certainement satisfait du résultat final.

Ingrédients :

farine - 500 g

eau -150 g

œuf - 1-2

agneau - 350 g

bœuf - 350 g

pommes de terre - 500 g

oignons - 300 g

épices - au goût (poivre noir moulu, cumin, curcuma)

feuilles de laurier

huile d'olive

beurre

sel - au goût

Préparation :

Mélangez l'eau et les œufs et placez-les dans un robot. Commencez à mélanger avec un accessoire spécial pour la pâte et ajoutez la farine mélangée avec du sel. J’utilise deux types de farine (400 g de farine « 00 » et 100 g de semoule), ce qui donne une pâte solide et qui n’est pas la version classique. Si vous voulez une pâte tendre, utilisez uniquement la farine blanche « 00 ». Mélangez la pâte jusqu'à ce qu'elle présente une masse dense et homogène (pendant environ 10 minutes). Faites une boule, mettez-la dans un bol, couvrez-la d'une assiette et laissez reposer.

Pendant ce temps, vous pouvez passer à la garniture. Coupez la viande en petits cubes. Le plus petit sera le mieux. Les miens mesuraient environ 5 mm.

Hachez les pommes de terre et les oignons également en petits cubes. Plus les morceaux sont petits, plus vite ils seront cuits.

Ajoutez les épices aux ingrédients de la garniture.

Mélangez la garniture et laissez-la reposer pendant que vous travaillez avec la pâte.

Divisez la pâte en quatre parties. Tout en travaillant avec un quart, gardez les autres couverts.

Rouler la pâte aussi finement que possible.

Coupez-la en carrés précis de 8 cm.

Mettez de la garniture au milieu de chaque carré.

Repliez tous les coins des carrés sur le dessus.

Connectez les parties latérales ensemble.

Répétez avec tous les carrés.

Étalez de l'huile d'olive sur la surface du cuiseur vapeur. J'ai utilisé des morceaux de papier pour m'assurer que les manty ne collent pas au fond. Ajouter de l'eau dans le cuiseur vapeur, mettre des manty et couvrir la casserole avec un couvercle. Je mets des feuilles de laurier pour donner plus de saveur au plat. Faites cuire environ 30 minutes. Assurez-vous qu'il y a toujours de l'eau à l'intérieur du cuiseur à vapeur.

Lorsque les manty sont prêts, étaler du beurre dessus.

Comme je l'ai mentionné, vous pouvez faire cuire les manty à la sauce tomate (tomates en conserve, ail, oignons, épices, sel, huile d'olive). Mais ne le dites à personne - ce n’est pas la façon la plus orthodoxe de déguster ce plat.

Ajoutez une sauce de votre choix ou aucune, et bon appétit !

