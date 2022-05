Des raviolis russes aux orties et à l'oseille pour booster votre immunité  

Si vous aimez les raviolis à la ricotta et aux épinards, alors vous devriez aussi apprécier cette version assez proche, les varenikis ou raviolis au fromage blanc et à l'ortie ainsi qu’une version sucrée à l'oseille.

Au mois de mai, il n'y a toujours pas beaucoup de légumes locaux dans la Russie centrale. Les plantes considérées comme des mauvaises herbes sont souvent utilisées pour reconstituer les réserves de vitamines après l'hiver. Les grands-mères russes avisées préparent non seulement des plats chauds avec ces herbes, mais aussi des varenikis (raviolis). La farce habituelle est du fromage cottage ou des pommes de terre, mais, au printemps et au début de l'été, elles ajoutent également les premiers légumes verts cultivés dans le jardin, comme les pissenlits, les orties et l'oseille.

Depuis des temps anciens, l'ortie est considérée comme une plante médicinale, qualifiée de « reine » en Russie (découvrez cinq herbes sauvages que les Russes utilisent pour cuisiner). Elle est riche en vitamines et en minéraux, tels que la vitamine C, le carotène, le fer, le magnésium et le potassium. Un trésor pour notre système digestif. Les orties sont également riches en protéines, c'est pourquoi elles sont récoltées et séchées pour faire des infusions depuis des siècles.

Pour éviter d'être brûlé par les feuilles d'ortie, les gens portent des gants lors de la cueillette. Il est préférable de le faire d'avril à juin, lorsque les orties sont les plus bénéfiques. Il est nécessaire de cueillir les jeunes feuilles supérieures. Les orties doivent être ébouillantées pour cesser de piquer.

Contrairement aux orties, l'oseille n'est utilisée que depuis relativement récemment comme aliment en Russie. Cette tradition apportée par des étrangers au XVIIe siècle a, dans un premier temps, provoqué la méfiance du peuple russe.

Aujourd'hui, c'est un ingrédient traditionnel d'été pour les salades, les soupes et les tartes. Ma grand-mère faisait des raviolis frits avec une garniture à l'oseille sucrée.

Lors de la préparation de raviolis au fromage cottage et à l'ortie, j'ai décidé de mélanger une partie du fromage cottage avec de l'oseille pour faire une version sucrée du plat. Pour compenser le goût acide de l'oseille, j'ai ajouté du zeste de citron à la garniture. Maintenant, c'est à vous de déguster ce plat super sain !

Ingrédients pour 4 portions :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pâte :

Farine - 350 g

Eau - 150 g

Huile de tournesol raffinée - 3 cuillères à soupe

Sel - 1/2 cuillère à café

Garniture :

Fromage cottage (15%) - 270 g

Ortie - 50 g

Oseille - 100 g

Jaune d’œuf - 1

Oignons verts - 1-2 tiges

Un bouquet d'aneth

Sel au goût (dans l'eau d'ortie et la farce d'ortie)

Sucre - 60 g

Agrumes - 1/2 citron

Préparation :

Placer les ingrédients de la pâte dans le bol d'un mixeur et mélanger jusqu'à homogénéité.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Former une boule, faire une pâte ferme. Pétrir encore 20 minutes dans le bol du mixeur. La pâte doit être plus élastique pour être plus facile à travailler.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Vous pouvez faire la farce aux orties en attendant. Sélectionnez uniquement les sommets des plantes et les feuilles supérieures. Rincez-les.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ébouillantez-les avec de l'eau bouillante et faites-les bouillir dans de l'eau salée environ 3 minutes pour rendre les feuilles d'orties douces et non piquantes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Bien presser les feuilles d'ortie et les hacher finement. Si à ce moment-là 20 minutes se sont écoulées depuis que vous avez commencé à pétrir la pâte, vous devez l'envelopper dans une pellicule plastique et la laisser reposer pendant au moins 30 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Utilisez uniquement des feuilles d'oseille sans tiges, lavez-les et hachez-les finement.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour la rendre plus pratique à travailler pour réaliser la farce, elle doit être cuite avec du sucre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Lorsque l'oseille a perdu du volume et changé de couleur, égouttez l'excès de liquide et refroidissez-le.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mélangez le fromage cottage avec le jaune et divisez-le en deux parties.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Dans une partie, ajoutez des orties, un peu plus de sel, du poivre noir, des oignons verts finement hachés et de l'aneth.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Dans une autre partie, ajouter l'oseille et le zeste de citron.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Divisez la pâte en deux parties. En travaillant avec une partie, enveloppez la seconde partie dans un sac pour éviter que la pâte ne se dessèche.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Étalez une couche d'un millimètre d'épaisseur et faites des cercles de 5 cm de diamètre. J'ai obtenu environ 35 raviolis à partir d'une couche.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placer la garniture d'ortie en vous aidant de deux cuillères à café et sceller les bords.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Assurez-vous que la couture est bien scellée.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Répétez la même opération avec la garniture à l'oseille.

Yulia Mulino Yulia Mulino

J'ai utilisé un moulage légèrement différent pour différencier les raviolis les uns des autres.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faites cuire les raviolis dans de l'eau légèrement salée jusqu'à ce qu'ils flottent et attendez quelques minutes de plus.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Les raviolis à l'ortie encore chauds sont mélangés avec du beurre et servis avec de l'aneth et de la crème épaisse.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Aspergez les raviolis d'oseille d’un zeste de citron et servez-les également avec de la crème épaisse et du beurre. Bon appétit !

Yulia Mulino Yulia Mulino

