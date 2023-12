Comment préparer le bortsch dans... un chausson?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Service de presse Service de presse

« Chaque bortsch rêve d’être un pirojok [petit chausson fourré] », lit-on sur l’enseigne à néon accrochée au mur du café Bortsch à Saint-Pétersbourg. Apparemment, c’est ce principe qui a guidé son fondateur, Anatoli Bordian, surnommé « Bortsch », chef et blogueur. Il a décidé de transformer sa soupe préférée en cuisine de rue.

Service de presse Service de presse

« L’idée de faire du bortsch un pirojok est née du désir de repenser le concept de nourriture faite maison, c’est quelque chose que nous connaissons et aimons depuis l’enfance », a déclaré Anatoli Bordian à Russia Beyond. Désormais, par exemple, le bortsch est disponible dans un format à emporter : vous pouvez l’amener avec vous au travail, à l’école et même en voiture. Et c’est très pratique.

Service de presse Service de presse

Au menu du café Bortsch (deux points ont déjà été ouverts à Saint-Pétersbourg et un à Moscou), non seulement le bortsch est passé d’une soupe classique à un chausson croustillant, mais il a été suivi par la soupe aux choux (chtchi) et la solianka. L’assiette et la cuillère appartiennent au passé, désormais les parties solides sont servies à l’intérieur du chausson, et le bouillon séparément dans un verre – ici on l’appelle « nectar ».

Si vous n’avez pas la possibilité d’essayer des pirojkis avec votre soupe préférée dans un café, mais que vous le souhaitez vraiment, vous pouvez préparer vous-même un plat similaire. Voici un guide rapide !

Bortsch dans un pirojok

Service de presse Service de presse

Cuisinez un riche bortsch avec de la viande et des légumes. Filtrez les parties solides de la soupe au tamis. Découpez la pâte feuilletée en rectangles (environ 5x10cm). Placez environ une cuillère à soupe des parties solides de bortsch sur un rectangle de pâte, recouvrez le dessus d’une autre couche de pâte et pincez. Faites frire les pirojkis. Servez séparément le chausson fourré et le bouillon de bortsch dans un verre.

Dans cet autre article, apprenez à préparer le légendaire bortsch.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.