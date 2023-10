La soupe aux champignons la plus traditionnelle de Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les champignons sont une excellente alternative à la viande et au poisson, c’est pourquoi les soupes végétariennes à base de ceux-ci se retrouvent souvent dans les livres de cuisine anciens. La plus courante d’entre elles est celle de pommes de terre et de légumes. Le bouillon classique de cette soupe est clair, à base de cèpes et bouilli pendant 40 minutes à une heure. Cependant, si vous n’avez pas le temps, vous pouvez vous en passer.

Ingrédients (pour 8 portions) :

girolles ou autres champignons – 500 g

oignon – 1 pièce

pommes de terre – 4 pièces

carottes – 1 pièce

eau – 2,5 l

épices – selon vos envies

verdure et crème aigre pour servir

Préparation :

Faites frire les champignons lavés et hachés dans de l’huile végétale jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Ajoutez l’oignon finement haché et faites-le frire jusqu’à ce qu’il soit doré. Réduisez le feu et laissez cuire encore 25 minutes. Salez selon vos envies. Épluchez et coupez les pommes de terre et coupez les carottes pelées en rondelles. Placez les pommes de terre et les carottes dans une casserole avec de l’eau, cuisez le tout 15 minutes jusqu’à ce que les pommes de terre soient prêtes. Ajoutez les champignons, les oignons et les épices. Servez la soupe avec des herbes et de la crème aigre. Priatnovo appetita !

