Le talalouï occupe une place particulière dans la cuisine des habitants de la région de Smolensk, située à la frontière ouest de la Russie. Ici, comme dans la Biélorussie voisine, les plats à base de pomme de terre sont très populaires.

Le talalouï est l’un de mes plats de pomme de terre préférés. Soit dit en passant, en traduction de la langue biélorusse, le mot « talalouï » signifie « imbécile, idiot ». Dans un dictionnaire de la langue russe du XIXe siècle, le mot « talalouï » signifiait « bavard ». D’une manière ou d’une autre, ce mot a pris racine parmi les paysans comme nom de cette recette. Un autre dictionnaire de la langue russe décrit le talalouï comme « un plat à base de pomme de terre bouillie et de purée de pomme de terre, refroidi, coupé en morceaux et beurré ».

En général, c’est vrai. Le talalouï est un plat simple et quotidien composé principalement de pomme de terre, d’huile végétale, de graines de lin moulues et de sel. Pour le préparer, les pommes de terre doivent d’abord être bouillies avec leur pelure. Ensuite, elles sont épluchées, écrasées et salées. Rien de nouveau, mais la façon dont on le sert dans la région de Smolensk a toujours été assez originale.

Lorsque le mélange de purée de pomme de terre était prêt, il était tassé dans un moule en forme de tarte, puis, lorsqu’il avait un peu durci, il était coupé en morceaux séparés pour une consommation facile à la main ou à la fourchette. Avant de servir, les morceaux du talalouï étaient arrosés d’huile végétale et saupoudrés de graines de lin moulues.

Le talalouï occupait une place particulière dans la cuisine locale, en particulier pendant les périodes de jeûne orthodoxe, comme le Grand Carême, juste avant la fête de Pâques. Ce n’est pas surprenant, car le plat était copieux, induisant une sensation de satiété même en observant les restrictions alimentaires religieuses.

Au fil du temps, le plat a changé de forme, passant d’une sorte de « tarte à la pomme de terre » à des « pâtés » séparés, ce qui a été fait pour faciliter sa distribution entre les personnes assises à table.

Ingrédients pour 2 portions :

4 pommes de terre

une pincée de sel

graines de lin – 20g

huile de lin – 30ml

2 cornichons

herbes fraîches (par exemple, laitue, aneth, persil) pour la décoration – 50g

Préparation :

Commencez par laver les pommes de terre. Ne les épluchez pas, pour leur donner une meilleure texture et un meilleur goût pendant la cuisson.

Placez les pommes de terre dans une casserole et ajoutez suffisamment d’eau pour les couvrir. Ajoutez une pincée de sel à l’eau.

Portez l’eau à ébullition à feu moyen et cuisez les pommes de terre jusqu’à ce qu’elles soient tendres (environ 20 minutes).

Une fois les pommes de terre cuites, égouttez l’eau et laissez-les refroidir. Une fois qu’elles sont suffisamment froides, épluchez-les.

Prenez un grand mortier et un pilon en bois ou un saladier et un pilon solides. Placez les pommes de terre dans le mortier ou le saladier et commencez à les écraser. Cela demande un certain effort car vous devez obtenir une consistance lisse et collante. Continuez à écraser jusqu’à ce que la purée soit homogène.

Pendant que vous écrasez les pommes de terre, ajoutez-y une pincée de sel.

Prenez une partie du mélange et façonnez-la en forme de saucisse avec vos mains. Répétez cette opération jusqu’à ce que toute la purée soit façonnée en saucisses.

Placez chaque « saucisse » sur un morceau de film alimentaire. Enroulez-la, en vous assurant qu’elle est complètement recouverte et scellée.

Transférez les « saucisses » de pomme de terre enveloppées sur une assiette ou une plaque à pâtisserie et placez-les au réfrigérateur pendant environ une demi-heure. Cela permet aux pommes de terre de se raffermir et de mieux conserver leur forme.

Après avoir suffisamment refroidi, sortez-les saucisses du réfrigérateur et retirez la pellicule plastique. À l’aide d’un couteau bien aiguisé, coupez soigneusement les « saucisses » en portions individuelles, en créant des morceaux ronds ou ovales.

Disposez les morceaux du talalouï sur un plat de service ou des assiettes individuelles.

Coupez les cornichons et la verdure.

Disposez les cornichons coupés et la verdure sur une assiette avec votre talalouï.

Ajoutez les graines de lin au mélange.

Arrosez le plat d’huile de graines de lin. L’huile ajoute une saveur riche et distincte au talalouï.

Servez le talalouï à température ambiante et dégustez-le en plat principal ou en accompagnement d’autres plats russes traditionnels.

Priatnovo appetita !

