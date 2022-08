Les boulettes de riz, plat végétarien le plus délicieux de la cuisine soviétique

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il est ici question d’un plat de riz bouilli et frit sous forme de petites boulettes panées avec de la farine ou de la chapelure. Traditionnellement, elles sont servies avec différentes sauces pour le petit-déjeuner ou le déjeuner. La première mention écrite des boulettes de riz apparaît au XIXe siècle. Il s'agit de la lettre de Natalia Nordman-Severova, la seconde épouse du célèbre artiste russe Ilia Répine. Dans sa lettre, Natalia, qui avait adopté le végétarisme, a décrit un dîner végétarien organisé par l'artiste Ilia Ostroukhov, qualifiant cela de « boulettes de riz gras ». Ostroukhov les avait servies avec des raisins secs bouillis.

Un autre végétarien russe célèbre, l'écrivain Léon Tolstoï, aimait aussi manger des « boulettes de riz ». En témoigne le menu de 1910 conservé dans son domaine de Iasnaïa Poliana. Rien qu'en août 1910, l'écrivain a fait cuire des boulettes de riz 3 fois, les servant avec des haricots bouillis ou une salade de betteraves.

La mention suivante des boulettes de riz ne se trouve que dans le Livre de la nourriture savoureuse et saine, publié en URSS en 1964. Les auteurs de l’ouvrage recommandent de servir les boulettes froides, avec une sauce aux champignons ou aux baies sucrées. Cependant, les femmes soviétiques ont amélioré cette recette et créé un chef-d'œuvre de la cuisine familiale, apprécié par les adultes et les enfants. Au lieu de la sauce aux baies ou aux champignons, elles ont commencé à utiliser de la gelée de baies, préparée à partir d’un produit industriel qu’il était possible de cuisiner en seulement 15 minutes. Les boulettes de riz frites dans du beurre, auxquelles des raisins secs étaient ajoutés pour la douceur, étaient versées avec cette gelée et servies chaudes. Un tel plat ne pouvait laisser indifférent même le gourmet le plus exigeant.

Ingrédients :

riz – 2 tasses

eau – 5 verres

œufs – 2 pièces

sucre – 1 cuillère à café

sel – 1 cuillère à café

raisins secs – 1 tasse

chapelure – ½ tasse

beurre – 2 cuillères à soupe

gelée de baies – 1 litre

Préparation :

Rincez le riz, ajoutez-y l'eau et faites cuire pendant 20 à 25 minutes. Laissez la bouillie épaissie refroidir.

Ajoutez les œufs, les raisins secs, le sucre et le sel à la bouillie, mélangez le tout.

Formez des boulettes, roulez-les dans la farine ou la chapelure et faites-les revenir au beurre.

Disposez les boulettes préparées sur des assiettes creuses, versez généreusement la gelée dessus.

