Comment préparer les khushuur, des chaussons à la viande en forme de poire originaires Sibérie

Également appelés « poires à viande », les khuushuur, sont un plat traditionnel du peuple bouriate, une ethnie originaire de la région du lac Baïkal en Sibérie. Ces chaussons salés constitués de pâte farcie de viande hachée et d’oignons sont frites à la poêle jusqu’à devenir dorées.

Les origines du khuushuur remontent à des temps anciens, lorsque les bergers nomades d’Asie centrale avaient besoin d’un petit-déjeuner facile à transporter et copieux pour leurs longs voyages. Ils les préparaient en enveloppant la viande dans de la pâte, en la façonnant en forme de poire et en la faisant frire dans une poêle. Un plat similaire est préparé en Mongolie, mais il a la forme d’un croissant de lune, tandis qu’en Bouriatie on les réalise sous forme de poire.

Dans la culture bouriate, les khuushuur ont une signification particulière et sont souvent préparés pour les fêtes et les célébrations. Ils symbolisent le soleil et sont associés à la mythologie du peuple bouriate, qui rend hommage à cet astre en tant que source de vie, de chaleur et de lumière. On dit que la forme en poire du khushuury représente le soleil et ses rayons.

Hors de Bouriatie, dans les autres régions de Russie, le khuushuur est devenu populaire dans les années 1990 sur fond de regain d’intérêt pour la cuisine des peuples de Sibérie. Aujourd’hui, ils figurent au menu de nombreux restaurants et sont vendus sur les marchés à travers la Russie.

Les khuushuur sont généralement préparés avec de l’agneau, bien que du bœuf ou du porc puissent également être utilisés, la farce pouvant aussi contenir du fromage ou des pommes de terre. La pâte est faite de farine, d’eau et de sel, auxquels on ajoute parfois du lait ou de la crème fraîche pour la rendre plus tendre.

La préparation du khuushuur demande une certaine habileté, surtout lorsqu'il s’agit de former la pâte en forme de poire. Il est essentiel de s’assurer que la garniture est bien répartie pour éviter que la pâte ne se brise pendant la friture. Traditionnellement, les khuushuur sont cuits dans une poêle sur un feu ouvert, ce qui leur donne une saveur fumée. Cependant, ils peuvent également être préparés au four.

Les khuushuur peuvent être servis en plat principal, en collation ou comme apéritif accompagné de crème fraîche. Ils peuvent également être accompagnés d’une salade simple composée de concombres, de tomates et de fines herbes.

Ingrédients pour neuf chaussons :

Garniture :

viande – 850 g

trois oignons

sel et poivre au goût

farine - 1 cuillère à soupe

Pâte :

farine – 350 g (deux tasses)

œufs – 2 gros ou 3 petits

eau – 100 ml (température ambiante)

sel - au goût

huile de tournesol pour friture – 0,5 litre

Préparation :

Tout d’abord, préparons la pâte. Versez la farine dans un bol, ajoutez le sel, les œufs, l’eau et pétrissez la pâte avec vos mains.

Si nécessaire, ajoutez de la farine jusqu’à obtenir une pâte élastique.

Ensuite, enveloppez-la dans un film et laissez reposer au réfrigérateur pendant une demi-heure.

Passons à la garniture. La viande doit être lavée, séchée avec une serviette en papier et hachée finement.

Hachez l’oignon.

Dans un grand bol, mettez la viande et l’oignon, ajoutez du sel et du poivre au goût, un peu de farine, puis mélangez bien avec vos mains.

Sortez la pâte et réalisez une couche de 2-3 mm d’épaisseur. À l’aide d’un verre, découper des cercles d’environ 10 cm de diamètre.

Ensuite, placez la viande au centre, repliez les bords et pincez-les au sommet pour qu’il ne reste plus de trous.

Vous devez obtenir la forme d’une poire.

Versez généreusement de l’huile de tournesol dans une poêle à frire ou une casserole et faites bien chauffer. Trempez les chaussons dans l’huile et faites-les frire jusqu’à ce qu’une fine croûte dorée se forme.

L’essentiel est de ne pas exagérer. Dès qu’elles obtiennent une couleur dorée, il est temps de les retirer.

Déposez les chaussons sur une serviette en tissu pour absorber le gras et servez à vos invités.

Priatnovo appetita !

