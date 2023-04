Le kalatch de Saratov, un pain incontournable des célébrations russes

Le «kalatch» est traditionnellement servi par aux invités en signe d’hospitalité. Produit dans la région de Saratov, c’est l’un des «kalatch» les plus volumineux et les plus beaux que vous puissiez trouver en Russie.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le kalatch de Saratov, fierté de la région, constitue un type spécial de pain de blé. Au XIXe siècle, Saratov était connue comme la « capitale du pain » de l’Empire. Un certain nombre de moulins hydroélectriques imposants ont été érigés au bord de la Volga, produisant des millions de tonnes de farine.

On pense que la recette de ce kalatch est apparue à Saratov au milieu du XIXe siècle, dans une usine locale appartenant au boulanger moscovite Dmitri Filippov. À partir de 1856, chaque jour, plusieurs kalatchs de Saratov étaient spécialement livrés par chemin de fer à la cour impériale à Saint-Pétersbourg.

Ce n’est qu’en 1959, cependant, que le premier standard officiel du kalatch de Saratov est apparu. Le kalatch moyen était énorme, pesant 2,5 kilos, mais on trouve maintenant un kalatch faisant 700 grammes.

Une condition importante pour la production du kalatch de Saratov est l’utilisation de farine de blé dur. Jadis, ce type de blé, appelé « belotourka », n’était cultivé que dans la région de Saratov.

Au fil du temps, la recette a légèrement évolué. De la margarine a été ajoutée à la pâte, puis, plus tard, de l’huile végétale. De plus, il était courant d’ajouter de la levure liquide ou du levain à la pâte afin d’améliorer la porosité et donner au pain une touche aigre.

Bien que le kalach de Saratov ressemble à un koulitch de Pâques, il est fait avec une pâte végétalienne.

Le pain lui-même est aéré et poreux, et présente une croûte rougeâtre sur le dessus qui est enduite d’un mélange de bicarbonate de soude. Souvent, la croûte se brise, ce qui ne rend pas le pain moins attrayant ou savoureux. Il existe également un autre type de croûte : une pâte liquide avec des grumeaux.

La douceur et l’élasticité ont toujours été des qualités importantes du kalatch de Saratov. On dit que jadis, les filles s’asseyaient littéralement sur le kalach pour tester sa qualité. Si le kalatch avait été préparé correctement, il reprenait rapidement sa forme d’origine.

Yulia Mulino

Le kalatch de Saratov reste frais pendant longtemps et ne se périme pas. Il est recommandé de le conserver au réfrigérateur.

La cuisson de délicieux pains est un processus qui prend du temps. Pour cette recette, vous devrez donc vous armer de patience.

>>> Recette soviétique de pain à la moutarde parfumé et sain

Ingrédients pour un moule de 18 cm (930 g) :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pâte :

farine de blé (14% de protéines) – 285 g

farine de semoule – 285 g

eau – 340 ml

levure - 7 g

huile de tournesol - 12 ml

sucre - 14 g (1,5 cuillère à café)

sel - 8 g (1 cuillère à café)

Badigeonnage :

eau - 50 ml

sel - 2,5 g (pincée)

bicarbonate de soude - 1,5 g (pincée)

Préparation :

Mélangez les deux types de farine.

Pour le levain, il faudra 250 g de farine et 220 ml d’eau. Dissoudre la levure dans de l’eau tiède. Mélanger la farine et l’eau avec la levure jusqu’à ce qu’elles soient complètement mélangées. Laisser reposer à température ambiante pendant 7 heures. Je l’ai laissé à 19℃ pendant 12 heures. Le levain doit commencer à faire des bulles.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Dissoudre le sel et le sucre dans 120 ml d’eau tiède.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajouter l’huile et l’eau (avec du sel et du sucre) au levain.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mélanger avec le reste de farine (320 g) jusqu’à ce qu’il soit complètement incorporé et laisser reposer 15 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ensuite, pétrir la pâte dans un robot culinaire jusqu’à obtenir une consistance lisse pendant 15 minutes. La pâte ne doit pas coller aux parois du bol.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Former une boule avec la pâte, couvrir et laisser reposer dans un endroit chaud pendant 30 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faites dégonfler la pâte, pliez, formez à nouveau une boule, couvrez et laissez dans un endroit chaud pendant 30 minutes de plus.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faites dégonfler la pâte, pliez-la en forme d’enveloppe, formez une boule et placez-la dans un moule de cuisson. Je n’ai graissé que le dessous. J’ai laissé les parois sèches pour que la pâte lève plus facilement.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Couvrir et laisser lever environ 60 minutes dans un endroit chaud. Assurez-vous que le sommet monte bien, mais n’éclate pas.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Enduire le pain avec le mélange de bicarbonate de soude, de sel et d’eau.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placer dans un four préchauffé à 210℃. Versez un tiers de tasse d’eau sur la plaque du bas du four. La vapeur est nécessaire pour former une fine croûte. Après 15 minutes, baissez la température à 200℃et faites cuire 30 minutes de plus.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faites refroidir le pain.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Vous pouvez le couper une heure plus tard.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Il est très élastique : il doit remonter quand on appuie dessus.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Il est préférable de servir le jour même. Mais il sera encore tendre le lendemain.

Dans cet autre article, retrouvez la recette de la saïka Filippov, petit pain aux raisins secs préféré des Moscovites.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.